PÄÄLLYSTEIDEN JA KIVEYSTEN PUHTAANAPITO
Ulkosalla viihdytään paremmin, kun piha-alueet ovat kauniisti hoidettuja. Ulkotiloja on syytä huoltaa kevään käyttökauden aloituksen lisäksi myös pitkin kautta, sillä kulkuväylille ja ajotielle kertyy väistämättä lehtiä, oksia ja havuja. Myös sääolosuhteet vaikuttavat päällysteiden kuntoon, ja sammalta tai rikkaruohoja voi alkaa kasvaa saumoissa ja kiveyksillä. Noudata näitä vinkkejä pitäkseesi kulkuväylät kauniina.
Mitä huomioida päällysteitä puhdistettaessa?
On aivan normaalia, että päällystetty ajotie tai piha-alue näyttää vähemmän uudelta ajan myötä sään ja kovan käytön vuoksi. Joissakin tapauksissa voi muodostua jopa värjäymiä, esimerkiksi hedelmäpuiden leikkaamisen tai puutarhajuhlien jälkeen. Päällystyskivien puhdistamiseen on hyödyllisiä työkaluja, kuten saumakaapimia, lakaisukoneita ja painepesureita. Lisäksi päällysteet voidaan puhdistaa pienellä hakulla, luudalla ja puutarhaletkulla. Tarkoitukseen sopivien puhdistusaineiden lisäksi saatavilla on kotitaloustarvikkeita kuten soodaa, etikkaa ja astianpesuainetta, joita voidaan käyttää asfaltin tai muun pinnoitteen puhdistukseen.
Mutta mikä käytännössä toimii? Ja mitä kannattaa välttää päällystettä puhdistaessa? On olemassa monia toimivia tapoja puhdistaa päällysteet tai päästä eroon rikkaruohoista. Ensinnäkin, se vaatii erilaisia työkaluja ja puhdistusaineita. Paras tapa puhdistaa päällysteet riippuu siitä, mistä materiaalista polut ja ajotiet on valmistettu; luonnonkivestä, betonista, savesta vai jostain muusta? Myös säällä, jolle päällysteet ovat alttiina, on merkitystä.
Poista karkea lika ensin
Ennen päällysteiden välien puhdistamista poista ensin karkea lika päällystekivien pinnalta. Tämä estää likaa leviämästä piha-alueelle tai talon seinille, kun kiveystä puhdistetaan perusteellisesti.
Lehtien ja irtonaisten oksien keräämiseen voidaan käyttää perinteistä luutaa tai puutarhaharaa. Muoviharava toimii parhaiten, jotta vältytään naarmuilta päällystetyillä pinnoilla. Erityisen suurille alueille lakaisukone sopii paremmin, sillä työskentely tapahtuu ergonomisessa asennossa ja roskat kerätään talteen saman tien. Sinun tarvitsee vain tyhjentää koneen säiliö biojätteeseen tai kompostiin.
Säännöllinen lakaisu ehkäiseen sammaleen, rikkaruohojen ja muun ei-toivotun aineksen kertymistä päällystetyille pinnoille sekä niiden väleihin.
Vinkki
Kiveyksen säännöllinen puhdistus on välttämätöntä, varsinkin jos grillijuhlissa syntyy esimerkiksi kastike- tai viiniroiskeita. Jos kiven päälle on päässyt rasvaa ja öljyä, voi nopeasti muodostua rumia ja pinttyneitä tahroja. Kivipintojen puhdistusainetta voidaan levittää likaantuneelle pinnalle joko painepesurilla tai suihkepullolla. Jos sinulla ei ole puhdistusainetta käsillä, öljytahrat voidaan yrittää poistaa myös imukykyisellä materiaalilla, kuten kissanhiekalla tai sahanpurulla, joka voidaan sitten yksinkertaisesti lakaista pois.
Kiveysten saumojen puhdistus
Kun karkea lika on poistettu, on aika keskittyä päällysteiden välisten saumojen puhdistamiseen. Tätä vaihetta ei saisi koskaan jättää väliin, sillä rikkaruohot kasvavat usein näissä raoissa joista ne lähtevät herkästi leviämään ympäri pihaa.
Ei-toivottujen viherkasvien poistamiseen rakosista sopii parhaiten erityinen saumakaavin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää perinteistä puutarhakuokkaa tai -lastaa. Tämä menetelmä on halpa ja ympäristöystävällinen, mutta vaatii paljon aikaa ja kärsivällisyyttä. Lisäksi työskentelyasento on usein hankala ja epäergonominen. Voikukka sekä muut rikkaruohot voidaan poistaa erityisen tehokkaasti ja selkäkipuja aiheuttamatta johdottomalla rikkaleikkurilla. Olipa kyseessä takapihan kiviterassi tai päällystetty pihatie, tämä tekee päällystekivien puhdistamisesta turvallista ja vaivatonta:
- Käytä aina asianmukaista suojavaatetusta käytön aikana, mukaan lukien tukevat jalkineet, käsineet sekä tarvittaessa suojalasit ja kuulosuojaimet.
- Säädä ensin teleskooppikahvan pituus ja tee muut tarvittavat säädöt. Sitten akku työnnetään pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikalleen. Rikkaleikkuri kytkeytyy päälle painamalla sekä vapautuspainiketta että laitteen kytkintä samanaikaisesti. Laitetta voidaan nyt ohjata hitain liikkein ja hieman kallistaa pinnan yli. Näin varmistetaan, että puhdistuspään pyörivä harja poistaa kaikki rikkaruohot päällystekiven pinnalta. Toista tarvittaessa, ja lopuksi lakaise syntynyt puutarhajäte pois.
Kiveysten puhdistaminen painepesurilla tai puutarhaletkulla
Kun irtolika on lakaistu ja kaikki rikkaruohot saumoista poistettu, on aika aloittaa kiveyksen pinnan puhdistaminen. Jos haluat varman ja tehokkaan pesutuloksen, voit luottaa painepesuriin. Voit huuhdella päällystetyt alueet myös puutarhaletkulla ja suihkusuuttimella. Tämä puhdistaa päällystekivet varsin hyvin, mutta painepesurilla sekä saumat että pinnat puhdistuvat perusteellisemmin.
Yhtenäisellä pinnalla painepesuriin yhdistettävä, huuhtelutoiminnolla varustettu pintapesuri on erinomainen ratkaisu. Sitä voidaan käyttää viherkerrostumien ja lian perusteelliseen poistamiseen jopa vaikeapääsyisistä kulmista ja reunoista. Huuhtelusuuttimen ansiosta likainen vesi huuhdellaan pois samalla. Lisäksi olet suojassa roiskeilta, ja puhdistustyö on nopeaa ja helppoa.
Painepesuri yhdessä turbosuuttimen kanssa on möys erinomainen vaihtoehto. Tämä poistaa tehokkaasti niin rikkaruohot kuin sammalenkin. Tämän tyyppisen puhdistuksen tekeminen säännöllisesti antaa rikkaruohoille vähemmän mahdollisuuksia kasvaa, ja säilyttää päällysteen siistin näköisenä.
- Liitä turbosuutin painepesuriin, tai säädä pesukahvan pyörivää suutinta mallista riippuen.
- Pidä pyörivää vesisuihkua lähes pystysuorassa pestävän pinnan yläpuolella, ja liikuta sitä hitaasti pinnan yli n 15 cm:n etäisyydellä. Jos tähtää saumoihin, ota huomioon, että kaikki niissä oleva materiaali poistetaan, joten saatat joutua täyttämään saumoja jälkikäteen esimerkiksi hiekalla tai kivituhkalla.
- Lakaise sotku pinnalta esimerkiksi lakaisukoneella tai harjalla.
On tärkeää työskennellä aina kaadon mukaisesti, jotta likainen vesi pääsee valumaan pois eikä leviä jo puhdistetulle pinnalle.
Sopiiko painepesuri kaikille päällysteille?
Luonnonkivestä, kuten graniitista tai basaltista, tehdyt polut ovat riittävän tukevia ja kestäviä, jotta ne voidaan puhdistaa painepesurilla. Betonista tai terrakottasta valmistettujen päällystekivien kohdalla tilanne on vähän toinen. Vesisuihku voi vaurioittaa pintaa nopeasti. Samoin, jos kiveyksessä on erittäin leveät saumat, on varottava työstämästä niitä liian kovaa vesisuihkulla, sillä kivilaatat voivat irrota.
Jos epäilet, että painepesuri voi olla kiveyksellesi liikaa, mutta haluat silti työskennellä tehokkaasti, voit valita myös ketterän matalapainepesurin. Lisätehoa tähän puhdistustapaan saat yhteensopivalla pesuharjalla, joka poistaa itsepäisemmänkin lian helposti ja hellävaraisesti.
Päällysteiden puhdistus kotitaloustarvikkeilla
Sammaleen ja rikkaruohojen poistamiseksi kiveykseltä on olemassa useita niksejä, joita voit käyttää erilaisten kemikaalien sijaan. Voit esimerkiksi käyttää astianpesuainetta tai ruokasoodaa päällysteiden puhdistukseen; varmista kuitenkin aina, että käytetyt aineet ovat biohajoavia.