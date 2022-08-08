Mitä huomioida päällysteitä puhdistettaessa?

On aivan normaalia, että päällystetty ajotie tai piha-alue näyttää vähemmän uudelta ajan myötä sään ja kovan käytön vuoksi. Joissakin tapauksissa voi muodostua jopa värjäymiä, esimerkiksi hedelmäpuiden leikkaamisen tai puutarhajuhlien jälkeen. Päällystyskivien puhdistamiseen on hyödyllisiä työkaluja, kuten saumakaapimia, lakaisukoneita ja painepesureita. Lisäksi päällysteet voidaan puhdistaa pienellä hakulla, luudalla ja puutarhaletkulla. Tarkoitukseen sopivien puhdistusaineiden lisäksi saatavilla on kotitaloustarvikkeita kuten soodaa, etikkaa ja astianpesuainetta, joita voidaan käyttää asfaltin tai muun pinnoitteen puhdistukseen.

Mutta mikä käytännössä toimii? Ja mitä kannattaa välttää päällystettä puhdistaessa? On olemassa monia toimivia tapoja puhdistaa päällysteet tai päästä eroon rikkaruohoista. Ensinnäkin, se vaatii erilaisia ​​työkaluja ja puhdistusaineita. Paras tapa puhdistaa päällysteet riippuu siitä, mistä materiaalista polut ja ajotiet on valmistettu; luonnonkivestä, betonista, savesta vai jostain muusta? Myös säällä, jolle päällysteet ovat alttiina, on merkitystä.