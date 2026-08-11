PS 20 -pesuharja
Yhteensopiva akkukäyttöisten KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.
PS 20 -tehoharja KHB- ja OC 6-18 -malleille on varustettu kahdella sisäänrakennetulla suuttimella sekä harjaksilla, ja se kääntyy 90 astetta. Tämä helpottaa vaikeapääsyisten alueiden puhdistamista.
Ominaisuudet ja edut
Kaksi integroitua suutinta
Kompakti muotoilu
- Ideaali vaikeapääsyisille alueille.
Kaksi jatkoputkea
- Voidaan käyttää joko jatkoputken kanssa tai ilman.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|729 x 198 x 768
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Terassi
- Parveke
- Portaat
- Kulkuväylät
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
Varaosat
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