PS 20 -pesuharja

Yhteensopiva akkukäyttöisten KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.

PS 20 -tehoharja KHB- ja OC 6-18 -malleille on varustettu kahdella sisäänrakennetulla suuttimella sekä harjaksilla, ja se kääntyy 90 astetta. Tämä helpottaa vaikeapääsyisten alueiden puhdistamista.

Ominaisuudet ja edut
Kaksi integroitua suutinta
Kompakti muotoilu
  • Ideaali vaikeapääsyisille alueille.
Kaksi jatkoputkea
  • Voidaan käyttää joko jatkoputken kanssa tai ilman.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Mitat (p x l x k) (mm) 729 x 198 x 768
Käyttökohteet
  • Terassi
  • Parveke
  • Portaat
  • Kulkuväylät
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.