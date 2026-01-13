Akkupainepesuri KHB 6 Akkupainepesuri
Kevyellä KHB 6 -akkupainepesurilla puhdistat nopeasti parvekkeen, puutarhakalusteet tai vaikka polkupyörän. Akkupainepesuri sisältää 2 suutinta, akun sekä akkulaturin.
Akkukäyttöinen KHB 6 on kevyt keskipainepesuri, joka on helppo varastoida ja nopea ottaa käyttöön. Tämä painepesuri soveltuu esimerkiksi parvekkeen, polkupyörän tai puutarhakalusteiden pikaiseen puhdistukseen. Liitä vain vesiletku ja laite on käyttövalmis. Viuhkasuutin on tarkoitettu hellävaraiseen puhdistukseen ja rotaatiosuutin pinttyneemmälle lialle. Pitkäkestoinen ja tehokas litiumioniakku on yhteensopiva kaikkien 18 V Kärcher Battery Power -akkulaitteiden kanssa. Akussa on digitaalinen näyttö, joka kertoo kätevästi kuinka paljon akussa on käyttöaikaa jäljellä. Litiumioniakku sekä akkulaturi sisältyvät pakkaukseen. Laitteeseen on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita, esimerkiksi vaahdotin, perusharja sekä imuletku veden ottamiseen esimerkiksi vesisäiliöstä.
Ominaisuudet ja edut
18 V Battery Power -vaihtoakkuLCD-näyttö näyttää akun jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevan latausajan sekä akun kapasiteetin. Pitkäkestoinen ja tehokas litiumionikennojen ansiosta. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V akkulaitteiden kanssa.
Tehokkaampi, optimaalisesti säädetty keskipaine24 baarin tehokas paine sekä liikuteltavuus on loistava yhdistelmä erilaisiin pieniin pihan pesutehtäviin. Nopeasti vaihdettavat Quick Connect -suuttimet. Viuhkasuutin hellävaraiseen puhdistukseen ja rotaatiosuutin pinttyneemmälle lialle kuuluvat toimitukseen.
Kevyt ja innovatiivinen muotoiluOptimaalista liikkumisvapautta ja joustavuutta puhdistamiseen. Kannettava, akkukäyttöinen keskiluokan painepesuri keskitason puhdistamiseen. Erikseen myytävällä imuletkulla riippumatta vesiliitännän saatavillaolosta.
Laaja valikoima varusteissa
- Pienille tiloille soveltuu käytettäväksi PS 20 harja.
- MJ 24 Handheld yhdistää viisi suutinta ja yhden kasteluvarren puhdistamista ja kastelua varten.
- Vaikeapääsyisiin paikkoihin soveltuu käytettäväksi 360° nivelletty VJ 24.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Paine (bar)
|max. 24
|Painealue
|Keskikova paine
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 200
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|12 (2,5 Ah)
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|302 x 89 x 265
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Akku: 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
- Laturi: 18 V Battery Power standard -laturi (1 kpl)
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
- DB 24 Rotojet-suutin (Dirt Blaster)
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Viuhkasuutin
- Integroitu vesisuodatin
- Laitteen suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Kukkaruukut
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Roskapöntöt
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Polkupyörät
- Aidat
- Lasten ulkolelut