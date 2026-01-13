Akkukäyttöinen KHB 6 on kevyt keskipainepesuri, joka on helppo varastoida ja nopea ottaa käyttöön. Tämä painepesuri soveltuu esimerkiksi parvekkeen, polkupyörän tai puutarhakalusteiden pikaiseen puhdistukseen. Liitä vain vesiletku ja laite on käyttövalmis. Viuhkasuutin on tarkoitettu hellävaraiseen puhdistukseen ja rotaatiosuutin pinttyneemmälle lialle. Pitkäkestoinen ja tehokas litiumioniakku on yhteensopiva kaikkien 18 V Kärcher Battery Power -akkulaitteiden kanssa. Akussa on digitaalinen näyttö, joka kertoo kätevästi kuinka paljon akussa on käyttöaikaa jäljellä. Litiumioniakku sekä akkulaturi sisältyvät pakkaukseen. Laitteeseen on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita, esimerkiksi vaahdotin, perusharja sekä imuletku veden ottamiseen esimerkiksi vesisäiliöstä.