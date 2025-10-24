Säiliöllinen matalapainepesuri
Kannettava OC 3 -matalapainepesuri kulkee helposti mukana. Matalapainesuihku huuhtelee tehokkaasti, mutta hellävaraisesti. Akun pitkä toiminta-aika mahdollistaa toistuvan käytön ja LED-valot osoittavat lataustarpeen. Viuhkasuutin sopii esim. maastopyörän tai lastenvaunujen renkaiden huuhteluun ja lempeä kartiosuihku soveltuu esim. koiran tassujen pesuun. Laite on täydellinen puhtaanapitoratkaisu aktiiviselle ulkoilmaihmiselle.
Näppärä varastointi
Letku ja suihkupistooli voidaan säilyttää näppärästi irrotettavan vesisäiliön alla. Näin kuljetus on helppoa, ja kaikki osat kulkevat varmasti aina mukana.
Joustavuutta akun avulla
Integroitu Li-Ion -akku mahdollistaa liikkuvan siivouksen ilman tarvetta virtalähteelle.
Vesisäiliö
OC 3:n neljän litran tankki riittää kahden polkupyörän tai useamman pienemmän, tai vähemmän likaisen kohteen pesemiseen. OC 3 Plus-mallissa on 7 litran säiliö.
Tehokas ja hellä matalapaine
Tehokkaalla, mutta hellävaraisella matalapainesuihkulla voit huoletta pestä herkeämpiäkin kohteita.
Maastossa
Retkellä
Ulkoilun jälkeen
Tarvikkeet
Tarvikkeiden avulla saat kannettavasta matalapainepesurista entistäkin enemmän irti. Oli tarkoituksesi pestä pyörää, huuhtaista koira tai hankkia laturi autossa lataamista varten, meiltä löytyy tarvittavat välineet.