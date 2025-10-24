Kannettava Kärcher painepesuri.

Akkukäyttöinen, neljän litran vesisäiliöllä (OC 3) tai 7 litran vesisäiliöllä (OC 3 Plus) varustettu painepesuri kulkee mukana maastossa, metsässä ja retkillä. Sen avulla on helppo huuhdella varusteet, harrastusvälineet, kuraiset saappaat tai vaikka lemmikin tassut ja lastenrattaiden pyörät.



Huuhtelu onnistuu heti paikan päällä, eikä kura kulkeudu autoon. Ulkoilun jälkeinen nopea huuhtaisu onnistuu helposti, ennen kuin rapa ja hiekka ehtii eteiseen.



Kevyt, näppärän kokoinen matalapainepesuri on helppo pitää mukana ja näppärä kuljettaa auton tavaratilassa.



√ Valmis käyttöön milloin vain

√ Ei tarvetta sähköpistokkeelle tai vesipisteelle

√ Todella kompakti laite

√ Matalapainesuihku huuhtelee tehokkaasti, mutta hellävaraisesti

√ Monikäyttöinen