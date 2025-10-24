Säiliöllinen matalapainepesuri

Kannettava OC 3 -matalapainepesuri kulkee helposti mukana. Matalapainesuihku huuhtelee tehokkaasti, mutta hellävaraisesti. Akun pitkä toiminta-aika mahdollistaa toistuvan käytön ja LED-valot osoittavat lataustarpeen. Viuhkasuutin sopii esim. maastopyörän tai lastenvaunujen renkaiden huuhteluun ja lempeä kartiosuihku soveltuu esim. koiran tassujen pesuun. Laite on täydellinen puhtaanapitoratkaisu aktiiviselle ulkoilmaihmiselle.

0 Tuotteet

Näppärä varastointi

Letku ja suihkupistooli voidaan säilyttää näppärästi irrotettavan vesisäiliön alla. Näin kuljetus on helppoa, ja kaikki osat kulkevat varmasti aina mukana.

Accessory box Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

Joustavuutta akun avulla

Integroitu Li-Ion -akku mahdollistaa liikkuvan siivouksen ilman tarvetta virtalähteelle.

 

Battery performance low pressure washer OC 3

Vesisäiliö

OC 3:n neljän litran tankki riittää kahden polkupyörän tai useamman pienemmän, tai vähemmän likaisen kohteen pesemiseen. OC 3 Plus-mallissa on 7 litran säiliö.

Water tank and filling level indicator for the Kärcher mobile outdoor cleaner

Tehokas ja hellä matalapaine

Tehokkaalla, mutta hellävaraisella matalapainesuihkulla voit huoletta pestä herkeämpiäkin kohteita.

Woman cleaning her bike with the Kärcher OC 3

Maastossa

Retkellä

 

Ulkoilun jälkeen

 

Kannettava Kärcher painepesuri.

Missä vain. Milloin vain. Kannettava matalapainepesuri.

Akkukäyttöinen, neljän litran vesisäiliöllä (OC 3) tai 7 litran vesisäiliöllä (OC 3 Plus) varustettu painepesuri kulkee mukana maastossa, metsässä ja retkillä. Sen avulla on helppo huuhdella varusteet, harrastusvälineet, kuraiset saappaat tai vaikka lemmikin tassut ja lastenrattaiden pyörät.


Huuhtelu onnistuu heti paikan päällä, eikä kura kulkeudu autoon. Ulkoilun jälkeinen nopea huuhtaisu onnistuu helposti, ennen kuin rapa ja hiekka ehtii eteiseen.


Kevyt, näppärän kokoinen matalapainepesuri on helppo pitää mukana ja näppärä kuljettaa auton tavaratilassa.


√ Valmis käyttöön milloin vain

√ Ei tarvetta sähköpistokkeelle tai vesipisteelle

√ Todella kompakti laite

√ Matalapainesuihku huuhtelee tehokkaasti, mutta hellävaraisesti

√ Monikäyttöinen

icon_arrow

Tarvikkeet

Tarvikkeiden avulla saat kannettavasta matalapainepesurista entistäkin enemmän irti. Oli tarkoituksesi pestä pyörää, huuhtaista koira tai hankkia laturi autossa lataamista varten, meiltä löytyy tarvittavat välineet.