Kompakti ja kannettava puhdistuslaite, joka toimii itsenäisesti ilman virta- tai vesiliitännän tarvetta; akkukäyttöinen OC 6-18 Premium -keskipainepesuri on ihanteellinen nopeaan ja tehokkaaseen välipesuun liikkeellä ollessa tai kotona. Hellävaraisella tasosuihkusuuttimella voi nopeasti poistaa sitkeän lian polkupyöristä, retkeily- tai puutarhakalusteista, leluista ja paljon muusta. 12 litran vesisäiliöllä varustettu kärry suurine pyörineen ja säädettävine teleskooppikahvoineen toimii myös akkukäyttöisen keskipainepesurin liikuteltavana alustana. Jos vesiliitäntä on saatavilla, laitetta voi käyttää myös ilman säiliötä. Erillisesti saatavan imuletkun avulla voi käyttää vettä kaivoista, ämpäreistä tai luonnonvesistä. Painepesurin kahva ja suihkusuutin voidaan kiinnittää säiliöön kuljetusta varten. Laaja valikoima lisävarusteita tekee OC 6-18 Premiumista entistä monipuolisemman: esimerkiksi vaahdotin tai pesuharja ovat saatavilla erikseen. Vaihdettava akku sisältyy toimitukseen, ja sitä voi käyttää kaikissa 18 V:n Kärcher Battery Power -alustan akkukäyttöisissä laitteissa. Akussa oleva Real Time Technology -ominaisuus näyttää LCD-näytöllä jäljellä olevan kapasiteetin.