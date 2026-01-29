Matalapainepesuri OC 6-18 Premium akulla
Kompakti akkukäyttöinen keskipainepesuri, jossa on 18 V vaihdettava akku ja akkulaturi nopeaa välipesua varten ilman tarvetta virta- ja vesiliitännälle. Imuletku on saatavilla erikseen.
Kompakti ja kannettava puhdistuslaite, joka toimii itsenäisesti ilman virta- tai vesiliitännän tarvetta; akkukäyttöinen OC 6-18 Premium -keskipainepesuri on ihanteellinen nopeaan ja tehokkaaseen välipesuun liikkeellä ollessa tai kotona. Hellävaraisella tasosuihkusuuttimella voi nopeasti poistaa sitkeän lian polkupyöristä, retkeily- tai puutarhakalusteista, leluista ja paljon muusta. 12 litran vesisäiliöllä varustettu kärry suurine pyörineen ja säädettävine teleskooppikahvoineen toimii myös akkukäyttöisen keskipainepesurin liikuteltavana alustana. Jos vesiliitäntä on saatavilla, laitetta voi käyttää myös ilman säiliötä. Erillisesti saatavan imuletkun avulla voi käyttää vettä kaivoista, ämpäreistä tai luonnonvesistä. Painepesurin kahva ja suihkusuutin voidaan kiinnittää säiliöön kuljetusta varten. Laaja valikoima lisävarusteita tekee OC 6-18 Premiumista entistä monipuolisemman: esimerkiksi vaahdotin tai pesuharja ovat saatavilla erikseen. Vaihdettava akku sisältyy toimitukseen, ja sitä voi käyttää kaikissa 18 V:n Kärcher Battery Power -alustan akkukäyttöisissä laitteissa. Akussa oleva Real Time Technology -ominaisuus näyttää LCD-näytöllä jäljellä olevan kapasiteetin.
Ominaisuudet ja edut
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
Tehokkaampi, optimaalisesti säädetty keskipaine
18 V Kärcher Battery Power -vaihdettava akku (ei sisälly toimitukseen)
- LCD-näyttö näyttää akun jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevan latausajan sekä akun kapasiteetin.
- Pitkäkestoinen ja tehokas litiumionikennojen ansiosta.
- Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V akkulaitteiden kanssa.
Home & Garden -sovellus
- Kärcher Home & Garden -sovellus tekee sinusta siivousasiantuntijan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Paine (bar)
|max. 24
|Painealue
|Keskikova paine
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 200
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Latausaika peruslaturilla (min)
|300
|Latausvirta (A)
|0,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|Harmaa
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|349 x 321 x 586
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Akku: 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
- Laturi: 18 V Battery Power standard -laturi (1 kpl)
- Viuhkasuutin
- Integroitu vesisuodatin
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
- Pyörät
- Ulosvedettävä aisa
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Vesisäiliön tilavuus: 12 l
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Kukkaruukut
- Pyörät
- Roskapöntöt
- Kaihtimet/rullaverhot
- Lasten ulkolelut