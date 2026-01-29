Matalapainepesuri OC 7-18 Handheld akulla
Käsikäyttöinen, johdoton keskipainepesuri on täydellinen liikkuvaan puhdistukseen imuletkun, paineensäädön ja 18 V vaihdettavan akun ansiosta.
OC 7-18 Handheld akulla on ihanteellinen valinta joustavaan puhdistukseen liikkeellä ja kotona keskivaikean lian vaivattomaan poistamiseen.Kätevä ja käsikäyttöinen keskipainepesuri voidaan liittää suoraan puutarhaletkuun tai sillä voi tehokkaasti imeä vettä ulkoisista lähteistä, kuten sadevesitynnyreistä tai kanistereista. Mukana toimitettu imuletku vesisuodattimella mahdollistaa jopa 5 metrin ulottuvuuden. Toimitukseen sisältyvän tehokkaan 18 V Kärcherin vaihdettavan akun ansiosta OC 7-18 on täysin riippumaton ulkoisista virta- ja vesilähteistä. Huolellisesti harkittu, ergonominen muotoilu takaa mukavan käsiteltävyyden, kun taas 2-vaiheinen paineensäätö 11–24 baria tarjoaa tarkan säädön herkille pinnoille tai akun kestoajan pidentämiseksi. LED-ilmaisin antaa tietoa käytössä olevasta tilasta ja akun tasosta. 5-in-1 Multi Jet antaa mahdollisuuden vaihtaa nopeasti viiden suihkutyypin välillä, kun taas Kärcherin suutinteknologia varmistaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen myös herkille materiaaleille. OC 7-18 on siksi monipuolinen – olipa kyse sitten retkeilystä, pyöräilyn jälkeisestä puhdistuksesta tai puutarhanhoidosta.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta tien päällä
- Toimitukseen sisältyvän imuletkun ja Kärcherin 18 V vaihdettavan akun ansiosta puhdistus liikkeellä tai kodin ympäristössä on helppoa ja liikkuvaa – vedestä ja virransyötöstä riippumatta.
- Joustava käyttö moniin erilaisiin puhdistustehtäviin, esim. polkupyörille, puutarha- ja retkeilyvarusteille, lastenrattaille tai paikalliseen puhdistukseen autossa.
- Veden syöttö voidaan järjestää joko liitetyn puutarhaletkun kautta tai imuletkulla ulkoisista vesilähteistä.
Paineensäätö LED-ilmaisimella
- Puhdistustehtävästä riippuen voit vaihtaa Max-tilan (24 bar) ja eco!Mode¹⁾-tilan (n. 11 bar) välillä. Ihanteellinen herkille pinnoille tai akun käyttöajan pidentämiseksi jopa 30 minuuttiin.
- LED-valo antaa tietoa valitusta käyttötilasta ja akun nykyisestä varaustilasta.
Kattava valikoima eri suulakkeita vakiona
- Multi Jet yhdistää viisi suihkutyyppiä yhteen suuttimeen, joita voi säätää yksinkertaisesti kiertämällä suutinpäätä.
- Imuletku mahdollistaa veden käytön ulkoisista vesilähteistä, kuten kanisterista, ämpäristä tai järvestä. 5 metrin pituus takaa maksimaalisen liikkumisvapauden.
- Vaahtosuihku tekee pesuaineen kohdennetusta levittämisestä helppoa pinttyneen lian entistä tehokkaampaan puhdistukseen.
Tehokas ja hellävarainen keskipaine
- Tehokkaan Kärcherin suutinteknologian ja 5-in-1 Multi Jetin ansiosta painepesuri puhdistaa hellävaraisesti ja säästää vettä. Lika poistetaan erittäin tehokkaasti.
- Ihanteellinen valinta suojaamaan herkkiä osia pyörissä, kuten laakereita, tiivisteitä tai napoja.
- Luotettava ja tarkka puhdistus myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Kevyt ja ergonominen muotoilu
- Alhaisen painonsa ja ergonomisen muotoilunsa ansiosta keskipainepesurilla on mukava työskennellä myös pitkiä aikoja.
- Laitteen kompakti muotoilu takaa pienen pakkauskoon kuljetusta ja varastointia varten.
18 V Kärcher Battery Power -akkusarja
- Real Time Technology LCD-akunäytöllä: näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevan latausajan ja akkukapasiteetin.
- Pitkäkestoinen ja tehokas litiumionikennojen ansiosta.
- Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V akkulaitteiden kanssa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Paine (bar)
|max. 24
|Painealue
|Keskikova paine
|Virtausnopeus (l/h)
|200
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / 14 eco!efficiency-tila: / 30
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Latausaika peruslaturilla (min)
|300
|Latausvirta (A)
|0,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ eco!Mode-asetuksessa vedenkulutus vähenee 20 % ja energiankulutus 59 % verrattuna korkeimpaan asetukseen (Max-tila).
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Vaahdotin
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
- 5-in-1 Multi Jet
- Imuletku
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Integroitu vesisuodatin
- Laitteen suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Roskapöntöt
- Autot
- Kaihtimet/rullaverhot