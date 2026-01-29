OC 7-18 Handheld akulla on ihanteellinen valinta joustavaan puhdistukseen liikkeellä ja kotona keskivaikean lian vaivattomaan poistamiseen.Kätevä ja käsikäyttöinen keskipainepesuri voidaan liittää suoraan puutarhaletkuun tai sillä voi tehokkaasti imeä vettä ulkoisista lähteistä, kuten sadevesitynnyreistä tai kanistereista. Mukana toimitettu imuletku vesisuodattimella mahdollistaa jopa 5 metrin ulottuvuuden. Toimitukseen sisältyvän tehokkaan 18 V Kärcherin vaihdettavan akun ansiosta OC 7-18 on täysin riippumaton ulkoisista virta- ja vesilähteistä. Huolellisesti harkittu, ergonominen muotoilu takaa mukavan käsiteltävyyden, kun taas 2-vaiheinen paineensäätö 11–24 baria tarjoaa tarkan säädön herkille pinnoille tai akun kestoajan pidentämiseksi. LED-ilmaisin antaa tietoa käytössä olevasta tilasta ja akun tasosta. 5-in-1 Multi Jet antaa mahdollisuuden vaihtaa nopeasti viiden suihkutyypin välillä, kun taas Kärcherin suutinteknologia varmistaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen myös herkille materiaaleille. OC 7-18 on siksi monipuolinen – olipa kyse sitten retkeilystä, pyöräilyn jälkeisestä puhdistuksesta tai puutarhanhoidosta.