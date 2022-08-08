Sammaleen poisto sileiltä pinnoilta kuten seinistä tai terasseilta

Jos sammalta kasvaa kevyesti pienillä alueilla, voit kokeilla kolajuomaa sen poistoon. Tumma, poreileva juoma sisältää fosforihappoa, joka hyökkää sammalen solurakenteeseen ja jopa estää uutta sammalta tarttumasta samaan paikkaan. Lisäksi kola on myrkytöntä ja edullista.



Käyttö on hyvin yksinkertaista: suihkuta kolajuomaa sammaleisille alueille, anna vaikuttaa, pyyhi tai lakaise ja huuhtele sitten puhtaalla vedellä. Koska kolajuomaa ei laimenneta, tämä menetelmä sopii sammaleen poistoon pieniltä alueilta, kuten yksittäisistä kivistä. Se ei sovellu suuremmille alueille, kuten asfaltille. Älä myöskään käytä tätä keinoa happoherkillä tai helposti värjäytyvillä pinnoilla, kuten marmorilla tai betonilla.

Jos haluat poistaa sammalta suurilta alueilta, sekoita 10 litraa kiehuvaa vettä ja 15–20 grammaa soodaa. Ennen liuoksen levittämistä pinnoille, poista sammal karkeasti, esimerkiksi kiveyksiltä, kuivana päivänä. Levitä sitten soodavesi luudan avulla alueelle. Anna liuoksen vaikuttaa muutama päivä, mutta vähintään viisi tuntia riittää. Poista sammaleen jäämät harjalla.

Kun puhdistat herkkiä pintoja, jotka ovat valmistettu marmorista, luonnonkivestä tai kalkkikivestä, käytä seosta, jossa on 15 grammaa kaliumpermanganaattia ja 10 litraa kiehuvaa vettä. Tätä sekoitusta voit käyttää samalla tavalla kuin soodavesiliuosta, mutta testaa se ensin huomaamattomalla alueella. Liuosta suositellaan käytettäväksi vain kyllästetyille lattiapäällysteille värjäytymien välttämiseksi. Muista käyttää käsineitä työskennellessäsi!