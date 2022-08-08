Sammaleen poisto
Sammal viihtyy kaikkialla – usein myös sellaisissa paikoissa mihin sitä ei erityisesti kaivata. Miten siitä pääsee eroon helposti? Olemme keränneet tähän artikkeliin muutamia hyödyllisiä vinkkejä.
Eroon sammaleesta
Sammal voi olla kaunis koriste puutarhassa tai pihalla. Juurettomana kasvina se kuitenkin leviää nopeasti ja voi vallata koko puutarhan. Jos sammalta ei poisteta, se voi tehdä puutarhakalusteista käyttökelvottomia, lisätä liukastumisriskiä kävelyteillä ja aiheuttaa kosteutta seiniin ja kattoihin. Sammal voi myös levitä nurmikolle ja vallata ruohoalueet hitaasti, mutta varmasti.
Kun otetaan huomioon kaikki mahdolliset sammaleen kasvupaikat ja pinnat, ei lienee suuri yllätys, että sen poistamiseen on monia erilaisia tapoja.
- Kotitaloustuotteet, kuten kolajuoma sekä muut hiilihapotetut juomat, ovat ympäristöystävällisiä, ja niitä löytyy usein kotoa. Näiden käyttäminen vaatii yleensä jonkin verran aikaa, joten ne sopivat parhaiten pienille sammaleisille alueille. Tee kuitenkin ensin testi huomaamattomalle paikalle varmistaaksesi, että tuotetta voi käyttää turvallisesti.
- Voit myös poistaa sammalta erilaisilla työkaluilla, kuten pienillä, tylpillä veitsillä. Tämä keino on erityisen tehokas päällystesaumoihin kerääntyneen sammaleen poistamiseen. Raaputusharjat irrottavat sammalta isommilta alueilta. Painepesuri on myös loistava työkalu, varsinkin suurten alueiden puhdistamiseen. Vaihtoehtoisesti on olemassa rikkakasvien poistoon tarkoitettuja työkaluja, jotka irrottavat sammalta eri pinnoilta pyörivin liikkein.
- Kemikaalisia sammalsyöppöjä ja sammalsyöjiä voidaan käyttää sammaleen poistoon nurmikon seasta - tosin vasta sitten, kun kaikki muut keinot on todettu toimimattomiksi.
Sammaleen poisto sileiltä pinnoilta kuten seinistä tai terasseilta
Jos sammalta kasvaa kevyesti pienillä alueilla, voit kokeilla kolajuomaa sen poistoon. Tumma, poreileva juoma sisältää fosforihappoa, joka hyökkää sammalen solurakenteeseen ja jopa estää uutta sammalta tarttumasta samaan paikkaan. Lisäksi kola on myrkytöntä ja edullista.
Käyttö on hyvin yksinkertaista: suihkuta kolajuomaa sammaleisille alueille, anna vaikuttaa, pyyhi tai lakaise ja huuhtele sitten puhtaalla vedellä. Koska kolajuomaa ei laimenneta, tämä menetelmä sopii sammaleen poistoon pieniltä alueilta, kuten yksittäisistä kivistä. Se ei sovellu suuremmille alueille, kuten asfaltille. Älä myöskään käytä tätä keinoa happoherkillä tai helposti värjäytyvillä pinnoilla, kuten marmorilla tai betonilla.
Jos haluat poistaa sammalta suurilta alueilta, sekoita 10 litraa kiehuvaa vettä ja 15–20 grammaa soodaa. Ennen liuoksen levittämistä pinnoille, poista sammal karkeasti, esimerkiksi kiveyksiltä, kuivana päivänä. Levitä sitten soodavesi luudan avulla alueelle. Anna liuoksen vaikuttaa muutama päivä, mutta vähintään viisi tuntia riittää. Poista sammaleen jäämät harjalla.
Kun puhdistat herkkiä pintoja, jotka ovat valmistettu marmorista, luonnonkivestä tai kalkkikivestä, käytä seosta, jossa on 15 grammaa kaliumpermanganaattia ja 10 litraa kiehuvaa vettä. Tätä sekoitusta voit käyttää samalla tavalla kuin soodavesiliuosta, mutta testaa se ensin huomaamattomalla alueella. Liuosta suositellaan käytettäväksi vain kyllästetyille lattiapäällysteille värjäytymien välttämiseksi. Muista käyttää käsineitä työskennellessäsi!
Painepesurilla voidaan poistaa sammal perusteellisesti ja nopeasti niin pieniltä kuin suurilta pinnoilta. Esimerkiksi portaat ja terassilaatat puhdistetaan nopeasti ja turvallisesti. Painepesuri rotojet-suuttimella on paras valinta, sillä se poistaa pinnalla olevan sammaleen lisäksi myös huokosiin kertyneet jäämät. Puhdistus tapahtuu kolmessa yksinkertaisessa vaiheessa:
1. Mallista riippuen, liitä rotojet-suutin painepesuriin tai valitse pyörivä pistesuihku suuttimesta.
2. Pidä laitetta pienessä kulmassa pestävään pintaan nähden ja liikuta vesisuihkua sammaleisen alueen yllä n. 15-20 cm:n päässä pinnasta.
3. Pyyhi tai lakaise irronnut sammal pois pinnalta.
Painepesuri on ihanteellinen ja helppokäyttöinen alueille, jotka sammaloituvat nopeasti. Lisäksi se sopii sekä kestäville että herkille pinnoille. Herkemmille pinnoille käytä viuhkasuutinta rotojet-suuttimen sijaan ja vähennä painetta hellävaraisemman puhdistuksen saamiseksi. Sammaleen lisäksi kaikki muukin lika irtoaa samalla vaivalla.
Akkukäyttöinen rikkaleikkuri on hyvä vaihtoehto pintapuoliseen sammalen poistoon poluilta, terasseilta ja asfaltoiduilta ajoteiltä. Erityisesti suunnitellut nailonharjakset ja suuri harjausnopeus poistavat vaivattomasti pinnalta kuivan sammalen ja rikkaruohot, jättäen ne vain lakaistavaksi ja hävitettäväksi jälkeenpäin. Kuten painepesurissa, tällä menetelmällä käyttäjä voi työskennellä pystyasennossa, mikä on huomattavasti ergonomisempaa ja mukavampaa.