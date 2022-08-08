TERASSILAATTOJEN PUHDISTUS
Varsinkin lämpiminä kuukausina patiota käytetään usein ylimääräisenä oleskelu- ja ruokailutilana. Loppujen lopuksi se tarjoaa runsaasti tilaa istua yhdessä mukavasti, syödä tai ottaa aurinkoa. Jotta ulkoalue todella näyttäisi hyvältä, terassilaatat tulisi puhdistaa perusteellisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Näiden vinkkien avulla terassisi näyttää taas kuin uudelta.
Mitä ottaa huomioon terassilaattoja puhdistettaessa
Betonista tai luonnonkivestä valmistetut terassit vakuuttavat paitsi modernilla ulkoasullaan, myös vaivattomalla huollollaan. Sileäpintaiset terassilaatat ovat yleisesti ottaen helpompia puhdistaa puisiin terasseihin verrattuna. On kuitenkin tavallista, että myös näissä materiaaleissa näkyy käytön jälkiä: kivilaatoille ei muodostu pelkästään tahroja, vaan myös leviä, sammalta ja rikkaruohoja kerääntyy saumoihin. Sen lisäksi, että se ei näytä kovin kivalta, se voi olla myös vaarallista: erityisesti sammal ja levät muuttuvat nopeasti liukkaiksi. Mutta mikä on paras tapa puhdistaa terassilaatat?
Terassilaattojen suojaamiseksi vaurioilta puhdistusmenetelmä tulee aina mukauttaa materiaaliin sopivaksi. Työkaluja, kuten saumakaapimia, painepesureita, pintapesureita tai terassipuhdistusaineita voidaan käyttää yhtä hyvin kuin testattuja kotitaloustarvikkeita.
Karkean lian poistaminen
Ennen kuin terassi voidaan pestä perusteellisesti, pinnalta tulee ensin poistaa karkea lika. Irtonaiset roskat, kuten lehdet, havut tai oksat, on helpoin raivata luudalla tai harjalla. Metalliharavat eivät ole vain meluisia, vaan voivat myös vahingoittaa kiven pintaa. Jos terassi on erityisen suuri, työnnettävä lakaisukone helpottaa esipuhdistusta. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös energiaa. Toinen vaihtoehto suuremmalle pinta-alalle on keräävä lehtipuhallin.
Vinkki
Sammaleen ja homesienten muodostumisen estämiseksi terassilaatat tulee puhdistaa säännöllisesti, mieluiten useita kertoja vuodessa.
Terassin laattasaumojen puhdistus
Kun laattojen pinta on puhdistettu irtoliasta, on aika puhdistaa saumat. Rikkaruohojen poistamiseen sopii saumakaavin. Raaputa saumoja pitkin ja irrota rikkaruohot ja sammal. Tämä saattaa olla erittäin aikaa vievää ja vaatii kärsivällisyyttä, mutta vaivannäkö on ehdottomasti sen arvoista. Jos kyykkiminen ei innosta, johdoton rikkaruoholeikkuri on tehokkaampi ja selkäystävällisempi. Ne, jotka haluavat yksinkertaisen vaihtoehdon, voivat myös turvautua kuumaan veteen. Sen etuna on, että se on edullinen ja ekologinen, ja se myös taistelee kirjaimellisesti rikkaruohoja vastaan juuria myöten, koska se tuhoaa kasvin solurakenteen. Tämä tarkoittaa, että kasvi kuoleee ajan myötä. Tämän menetelmän haittana on, että se on toistettava useita kertoja, kunnes vaikutus alkaa näkymään
Kun terassin saumat on puhdistettu ja kaikki irtonaiset roskat on poistettu terassilta, on aika puhdistaa terassilaatat perusteellisesti.
Terassilaattojen puhdistus: tahrojen ja värjäytymien poistaminen
Punaviiniroiskeet, kastiketahrat pöydän ympärillä tai rasvaroiskeet grillin alla; Jos terassi on tahrainen viihtyisän kesäyön jälkeen, kannattaa toimia nopeasti. Tämä johtuu siitä, että varsinkin huokoisilla pinnoilla nesteet imeytyvät nopeasti ja voivat aiheuttaa värjäytymiä, joita on vaikea poistaa jälkeenpäin. Erityisesti rasva ja öljy jättävät pinttyneitä tahroja betoni- tai kivipintoihin. Kivipintojen puhdistusaineet tai erityiset betoninpuhdistusaineet ovat hyvä tapa poistaa tällaisia tahroja. Ole tarkkana, onko puhdistuaine käyttövalmis vai laimennettava. Jälkimmäisessä tapauksessa on tärkeää säilyttää oikea suhde. Puhdistustuotetta levitetään likaantuineille alueille ja sen tulee antaa vaikuttaa noin 2-5 minuuttia. Sen jälkeen huuhtele alueet huolellisesti puhtaalla vedellä. Vaihtoehtoisesti terassi voidaan puhdistaa kotitaloustarvikkeilla. Voit esimerkiksi käyttää lämpimään veteen laimennettua tiskiainetta, tai tehdä itse puhdistusainetta. Tarvitset vain vähän bikarbonaattisoodaa tai etikkaa. Ennen töihin ryhtymistä on kuitenkin suositeltavaa testata ainetta terassin huomaamattomassa osassa. Jos materiaali värjäytyy, on parasta luottaa ammattimaisiin apuvälineisiin ja puhdistusaineisiin.
Jos haluat jatkaa kotitaloustarvikkeiden avulla, toimi seuraavasti: Laimenna ensin vedellä ja levitä reilusti terassin pinnalle. Etikka voidaan levittää suoraan tai suhteessa 1:1 veden kanssa. Jos kyseessä on bikarbonaattisooda, liuotetaan 1-5 ruokalusikallista 10 litraan vettä likaisuusasteesta riippuen. Seoksen tulee vaikuttaa 15-20 minuuttia. Sen jälkeen terassin puhdistetaan pesuharjalla, ja huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä.
Terassilaattojen pesu painepesurilla
Painepesuri on ihanteellinen ratkaisu, kun haluat poistaa lian perusteellisesti terassin koko pinnalta. Koska vesi tulee pesurista jopa 180 barin paineella, se puhdistaa pinnat erittäin luotettavasti, ja on erittäin kätevä ja aikaa säästävä tapa puhdistaa kivipintainen terassi. Varovaisuutta on kuitenkin syytä noudattaa: materiaalityypistä riippuen suora vesisuihku voi karhentaa tai jopa vahingoittaa terassilaattoja. Kovat kivilajit voidaan puhdistaa korkealla paineella huoletta, kun taas pehmeämpiin luonnonkiviin tulee käyttää vain matalaa painetta. Terassilaattojen perusteelliseen puhdistamiseen matalalla paineella on suositeltavaa käyttää painepesuria yhdessä pintapesurin kanssa, jolloin suuttimien etäisyyttä pintaan voidaan kasvattaa, ja siten puhdistaa hellävaraisemmin.
Terassilaattojen pesu terassipesurilla
Painepesurien lisäksi terassilaattojen puhdistukseen soveltuu loistavasti myös sähkökäyttöinen terassipesuri. Kahden pyörivän ja vaihdettavan kivipinnoille tarkoitetun rullaharjan sekä integroidun vesisyötön ansiosta jopa pinttyneintä likaa ja jäämiä voidaan irrottaa. Voit säätää käytettävän veden määrää puhdistettavan pinnan mukaan: käytä vettä vain sen verran, kuin on tarpeen.
Näin puhdistat terassin:
- Vaihe 1: Ennen kuin aloitat, terassipesuri on ensin liitettävä virtalähteeseen sekä vesiletkuun. Perinteinen puutarhaletku käy tähän maniosti.
- Vaihe 2: Kun letku on liitetty, avaa kahvassa oleva veden syöttö. Täällä voidaan säätää haluamasi vesimäärä terassin puhdistukseen. Betonin kaltaisille materiaaleille tarvitset yleensä vähemmän, puulle tai kivelle tarvitaan hieman enemmän vettä.
- Vaihe 3: Aloita kytkemällä laite päälle. Terassilaattojen optimaaliseen puhdistamiseen pesuria tulee liikuttaa tasaisesti ja edestakaisin pestävällä pinnalla. Taaksepäin pyörivät telat irrottavat likaa ja huuhtelevat ne välittömästi pois integroidulla vesisuihkulla.
- Vaihe 4: Huuhtele pinta lopuksi tarpeen mukaan pikaisesti puutarhaletkulla.
Luonnonkivilaattojen puhdistaminen
Luonnonkivestä, kuten graniitista, marmorista, hiekkakivestä tai kalkkikivestä valmistetut terassit ovat vankkoja, kulutusta kestäviä ja säilyttävät hyvin alkuperäisen värinsä. Haittapuolena on, että luonnonmateriaalissa voi olla syvennyksiä, joihin kerääntyy likaa ja jäämiä. Ota kuitenkin ensin selvää kiven lujuudesta ennen kuin aloitat pesun painepesurilla tai terassipesurilla. Mitä kovempi kivi on, sitä vähemmän herkkä se on sähkötyökaluille. Erittäin kovat materiaalit, kuten graniitti tai basaltti, voidaan puhdistaa korkealla paineella ilman ongelmia. Pehmeämpien luonnonkivien kanssa on parasta käyttää matalaa painetta tai käsinpuhdistusta. Pienempien pintojen puhdistamiseen sopivat pH-neutraali pesuaine, pieni vesimäärä ja harja. Isommat pinnat puhdistuvat näppärimmin hellävaraisella terassipesurilla, tai painepesurin ja pintapesurin yhdistelmällä.
Betonilaattojen puhdistaminen
Betoni on kestävää ja lujaa, mutta haittapuoli on sen huokoisuus. Nesteet tunkeutuvat avoimien huokosten läpi nopeammin kuin esimerkiksi luonnonkivellä. Siksi betoniterassipinnat on suositeltavaa puhdistaa pienellä määrällä vettä. Pienemmille tahroille tai likaantumiselle hiekalla hankaus voi olla hyödyllinen. Tämä toimii kuten hiekkapaperi, ja irrottaa kuivuneen lian tehokkaasti.
Erilaiset kerrostumat ja jäämät poistetaan lämpimällä vedellä ja pesuharjalla. Ympäristöystävälliseen puhdistukseen biohajoava pesuaine on paras. Liuota tätä varten pesuaine ensin haaleaan veteen, levitä se sitten pinnalle ja anna seoksen vaikuttaa 20-30 minuuttia. Hankaa pinta sitten harjalla. Sen jälkeen terassi tulee huuhdella perusteellisesti puhtaalla vedellä, jotta kaikki saippuajäämät poistuvat.