Terassilaattojen puhdistus: tahrojen ja värjäytymien poistaminen

Punaviiniroiskeet, kastiketahrat pöydän ympärillä tai rasvaroiskeet grillin alla; Jos terassi on tahrainen viihtyisän kesäyön jälkeen, kannattaa toimia nopeasti. Tämä johtuu siitä, että varsinkin huokoisilla pinnoilla nesteet imeytyvät nopeasti ja voivat aiheuttaa värjäytymiä, joita on vaikea poistaa jälkeenpäin. Erityisesti rasva ja öljy jättävät pinttyneitä tahroja betoni- tai kivipintoihin. Kivipintojen puhdistusaineet tai erityiset betoninpuhdistusaineet ovat hyvä tapa poistaa tällaisia ​​tahroja. Ole tarkkana, onko puhdistuaine käyttövalmis vai laimennettava. Jälkimmäisessä tapauksessa on tärkeää säilyttää oikea suhde. Puhdistustuotetta levitetään likaantuineille alueille ja sen tulee antaa vaikuttaa noin 2-5 minuuttia. Sen jälkeen huuhtele alueet huolellisesti puhtaalla vedellä. Vaihtoehtoisesti terassi voidaan puhdistaa kotitaloustarvikkeilla. Voit esimerkiksi käyttää lämpimään veteen laimennettua tiskiainetta, tai tehdä itse puhdistusainetta. Tarvitset vain vähän bikarbonaattisoodaa tai etikkaa. Ennen töihin ryhtymistä on kuitenkin suositeltavaa testata ainetta terassin huomaamattomassa osassa. Jos materiaali värjäytyy, on parasta luottaa ammattimaisiin apuvälineisiin ja puhdistusaineisiin.

Jos haluat jatkaa kotitaloustarvikkeiden avulla, toimi seuraavasti: Laimenna ensin vedellä ja levitä reilusti terassin pinnalle. Etikka voidaan levittää suoraan tai suhteessa 1:1 veden kanssa. Jos kyseessä on bikarbonaattisooda, liuotetaan 1-5 ruokalusikallista 10 litraan vettä likaisuusasteesta riippuen. Seoksen tulee vaikuttaa 15-20 minuuttia. Sen jälkeen terassin puhdistetaan pesuharjalla, ja huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä.