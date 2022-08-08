Milloin puinen terassi tulisi pestä

Olipa kyseessä puu-, kivi- tai betonipohjainen terassi, kaikki ulkoalueet ovat alttiina erilaisille sääolosuhteille. Tuuli, sade ja auringonvalo voivat aiheuttaa melkoisia ongelmia erityisesti puupinnoille. Etenkin syksyn ja talven jatkuva kosteus voi vaikuttaa puuhun, ja tehdä siitä huokoista. Lisäksi kulumisen merkkejä alkaa ilmaantua kun ihmiset syövät, juhlivat ja viettävät kesällä aikaa terassilla. Tämä voi aiheuttaa puuhun naarmuja, halkeamia, tahroja ja värimuutoksia.

Mutta milloin on paras aika puhdistaa terassi? Perussiivous on suositeltavaa tehdä kahdesti vuodessa. Suosittelemme puisen terassin pesua kauden alussa keväällä, ja syksyllä talviteloille laiton yhteydessä. Puhdistus ja huolto tulisi aina tehdä kuivalla säällä, jotta puu ehtii kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen.