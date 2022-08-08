Puisen terassin pesu nopeasti ja tehokkaasti
Terassilla vietetään paljon aikaa varsinkin kesällä. Sitä voidaan käyttää rentoutumispaikkana ja auringosta nauttimiseen, tai istua yhdessä ja nauttia ystävien ja perheen seurasta. Puinen terassi on erityisen suosittu, sillä se huokuu lämmintä luonnollisuutta ja muuttaa ulkoalueen viihtyisäksi ajanviettopaikaksi. Puun haittana, toisin kuin betonin tai kiven, on kuitenkin sen herkkyys käytetyn puulajin mukaan. Jotta voit nauttia puisesta terassistasi pitkään, on tärkeää pestä ja huoltaa terassi säännöllisesti. Tässä muutamia vinkkejä puisen terassin puhdistukseen ja ylläpitoon.
Milloin puinen terassi tulisi pestä
Olipa kyseessä puu-, kivi- tai betonipohjainen terassi, kaikki ulkoalueet ovat alttiina erilaisille sääolosuhteille. Tuuli, sade ja auringonvalo voivat aiheuttaa melkoisia ongelmia erityisesti puupinnoille. Etenkin syksyn ja talven jatkuva kosteus voi vaikuttaa puuhun, ja tehdä siitä huokoista. Lisäksi kulumisen merkkejä alkaa ilmaantua kun ihmiset syövät, juhlivat ja viettävät kesällä aikaa terassilla. Tämä voi aiheuttaa puuhun naarmuja, halkeamia, tahroja ja värimuutoksia.
Mutta milloin on paras aika puhdistaa terassi? Perussiivous on suositeltavaa tehdä kahdesti vuodessa. Suosittelemme puisen terassin pesua kauden alussa keväällä, ja syksyllä talviteloille laiton yhteydessä. Puhdistus ja huolto tulisi aina tehdä kuivalla säällä, jotta puu ehtii kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen.
Säännöllinen puhdistus ja pesu
On monia hyviä syitä, miksi puusta valmistettu terassi tulisi puhdistaa ja pestä säännöllisesti:
- Harmaantuminen vältetään osin tai kokonaan
- Vihreät jäämät, kuten sammal, eivät ala kertymään
- Ei liukkaita kohtia eikä vesikertymiä ympäröivän lian takia
- Haitallinen home ei ala leviämään
- Terassi kunto ja ulkonäkö säilyy hyvänä
Valmistelut
Ennen kuin aloitat, kaikki puutarhakalusteet ja istutusruukut tulee poistaa, jotta sinulla on esteetön pääsy terassin jokaiseen nurkkaan. Nyt koko ulkoalue voidaan lakaista puhtaaksi irtoroskasta. Pudonneiden lehtien poistamiseen erityisen nopeasti ja tehokkaasti voidaan käyttää akkukäyttöistä keräävää lehtipuhallinta.
Paras tapa pestä puuterassi - PCL 4 -terassipesuri
Terassin likaisuusaste määrittää, mikä olisi paras tapa pestä terassi. Jos pinnoilla on vain vähän lehtiä tai vihreää kerrostumaa, terassi voidaan yleensä puhdistaa nopeasti ja helposti käsin. Tämä ei vaadi myöskään erityisiä puhdistusaineita. Sen sijaan hyviä työvälineitä ovat vahvoilla harjaksilla varustettu luuta, käsiharja tai tavallinen sieni, lämmin vesi ja soveltuva pesuaine ovat yleensä enemmän kuin tarpeeksi poistamaan lian tehokkaasti terassilta. Myös märkä-kuivaimuri voi soveltua hyvin tähän tehtävään.
Jos kuitenkin haluat työskennellä ergonomisessa asennossa ja välttää manuaalista hankaamista - tai jopa vähän nauttia pihahommista, PCL 4 -terassipesuri puupinnoille tarkoitetuilla rullaharjoilla on sopiva työväline. Se pesee hellävaraisesti, mutta tehokkaasti myös likaiset terassit ja käyttää mahdollisimman vähän vettä. Kaksi rullaharjaa irrottavat likaa vaivattomasti, ja niiden yläpuolelle asennetut vesisuuttimet tehostavat niiden vaikutusta ja huuhtelevat samalla lian pois. Veden syöttöä voidaan säätää manuaalisesti venttiilin avulla likaisuusasteen mukaan. Koska voimakas moottori on sijoitettu laitteen keskelle, harjat ulottuvat näppärästi kaikki kulmiin ja reunoihin asti. Vaihdettavista lisävarusteista voit hankkia pesua varten omat rullaharjat puupinnoille tai sileille kivipinnoille.
Vinkki
Tehostaaksesi terassipesurin voimakkuutta, pidä laitetta mahdollisimman matalassa kulmassa niin lähellä maata kuin mahdollista.
Puisen terassin pesu painepesurilla
Terassin puhdistamiseen voi käyttää myös painepesuria, mutta varmista, että käytät sitä oikeilla asetuksilla tai oikeiden tarvikkeiden kanssa. Puu on pehmeä materiaali ja voi olla melko herkkä lajikkeesta ja käsittelytavasta riippuen. Siksi puisen terassin puhdistusmenetelmä ja työvälineet on harkittava tarkkaan. Testaa valitsemaasi puhdistustapaa huomaamattomassa paikassa ennen kuin jatkat. Mitä herkempi materiaali, sitä matalampi paineen tulee olla.
Erilaiset terassipesurit, kuten T 7 T-Racer tai T 5 T-Racer voivat olla hyvä ratkaisu puuterassin perusteelliseen puhdistamiseen. Tarkista kuitenkin, että niiden pesuteho ja -mekanismi on riittävän hellävarainen, jos terassisi on valmistettu hyvin pehmeästä puusta.
Vaihe 1: Pesuaineen levitys
Karkea lika irtoaa terassin pinnalta erityisen hyvin, kun pintaan levitetään puunpuhdistusainetta esim. Vario-Power -suihkuputken läpi ja sitten käytetään painepesuria. 3-in-1-puunpuhdistusaine ei ainoastaan puhdista perusteellisesti, vaan tarjoaa myös UV-suojan sekä luonnollisen vahakomponentin, joka hoitaa puuta ja suojaa sitä lialta ja kosteudelta. Kostuta pinta tasaisesti vaahdolla ja anna puhdistusaineen vaikuttaa kahdesta viiteen minuuttia.
Vaihe 2: Hankaa puupintaa
Puhdistaaksesi puupinnan perusteellisesti, irrota ensin suihkusuutin ja kiinnitä pesuharja painepesuriin. Pesuharjan käyttöä suositellaan erityisesti puuterassilla, koska hienot harjakset ulottuvat pinnan uriin. Harjassa on myös kolme korkeapainesuutinta, jotka lisäävät pesurin puhdistustehoa. Liikuta nyt pesuria tasaisesti edestakaisin samalla, kun lisäät vettä. Hankaa aina syiden suuntaisesti.
Vaihe 3: Puhdistusaineen uudelleenlevitys
Pitkäkestoisen suojan saamiseksi 3-in-1-puunpuhdistusaine voidaan levittää uudelleen. Kiinnitä tätä varten suihkuputki vielä kerran painepesuriin, levitä sitten puhdistusaine tasaisesti puupinnalle tasaisella suihkusuuttimella ja anna sen vaikuttaa (katso kohta 1).
Vaihe 4: Huuhtelu
Huuhtele lopuksi puinen terassi tasaisella suihkusuuttimella syyn suuntaan. Puisen terassin puhdistuksessa käytä vain litteää suihkusuutinta, sillä pistepuhallus tai turbosuuttimet voivat vahingoittaa sitä. Kun huuhtelet terassia, pidä 30 cm:n etäisyys pintaan ihanteellisen tuloksen saavuttamiseksi. Anna kannen kuivua jälkeenpäin.
Puiset terassit voidaan myös puhdistaa erityisen hellästi ja alhaisella vedenpaineella käyttämällä pintapesuria, jossa on integroitu huuhtelutoiminto.
Karkean lian ja harmauden poisto puuterassilta
Sään ja päivittäisen käytön aiheuttamia jälkiä on (melkein) mahdoton estää. Ajan kuluessa puupinnat alkavat harmaantua kosteuden ja auringon UV-säteilyn seurauksena, ja lisäksi niihin voi kertyä epäpuhtauksia tai tahroja. Puhdistusprosessi alkaa terassin kastelemisella vedellä, mikä valmistelee pinnat perusteellisempaa puhdistusta varten. Tämän jälkeen irtonainen lika harjataan pois joko luudalla tai käsiharjalla. Puun harmaantumista vastaan markkinoilla on erityisiä puhdistusaineita. Aine levitetään puulle ja sen tulee antaa vaikuttaa useita tunteja ennen kuin se huuhdellaan pois puhtaalla vedellä.
Vinkki
Aseta puutarhakalusteet takaisin terassille vasta, kun olet varma, että se on täysin kuiva. Kuivumisaikaa voidaan käyttää tehokkaasti puutarhakalusteiden puhdistamiseen.
Terassin huolto öljyllä
Puun tiivistämiseksi ja suojaamiseksi uudelleen likaantumiselta voidaan puhdistuksen jälkeen levittää erityistä puuöljyä. Öljy ei ainoastaan auta puuta säilyttämään väriään, vaan myös tiivistää materiaalissa olevia halkeamia ja epätasaisuuksia. Se myös suojaa kosteudelta. Jotkut puunpuhdistusaineet suojaavat puuta, joten jälkikäsittelyä öljyllä ei tarvita.