Terassipesuri PCL 4-terassipesuri
PCL 4-terassipesuri puhdistaa lian puisista terasseista perusteellisesti, tasaisesti ja hellävaraisesti pyörivien rullaharjojen ja puhtaan veden avulla jopa ilman pesuaineita.
Sähkötoiminen PCL 4 -terassipesuri mahdollistaa pinttyneen lian poistamisen puisilta terasseilta helposti, perusteellisesti, tasaisesti ja hellävaraisesti. Liitä vain terassipesuri puutarhaletkuun ja aloita työt mukavan ergonomisessa asennossa ilman tarvetta hankaamiselle. Kahden pyörivän rullaharjan yhdistelmä, ja laitteen kyky säädellä veden virtausta takaavat lian irrottamisen ja huuhtomisen pois pinnalta samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että terassit voidaan puhdistaa perusteellisesti ja nopeasti - käyttämättä enempää vettä kuin puhdistustehtävässä tarvitaan ja jopa täysin ilman puhdistusaineita. Telojen leveys ja asemointi on suunniteltu varmistamaan, että kaksi lautaa voidaan puhdistaa reunaan saakka samanaikaisesti, mikä myös säästää aikaa. Vaihdettavien rullaharjojen ansiosta tätä laitetta voidaan käyttää paitsi puu- ja komposiittipintojen lisäksi myös kaikkien sileiden ja tiivistettyjen kivipintojen ja laattojen perusteelliseen ja hellävaraiseen puhdistukseen.
Ominaisuudet ja edut
Kaksi korkealaatuista pyörivää rullaharjasta (puupinnoille tarkoitetut harjakset tulevat myyntipakkauksen mukana)Puupintojen perusteellinen ja tasainen puhdistus ulkoalueilla, jossa vaaditaan hyvää suorituskykyä.
Kaksi suutinta harjasten yläpuolellaIrroittaa ja poistaa lian yhdellä kertaa. Poistaa myös pinttyneen lian.
Veden määrää voidaan säädellä venttiilin avullaVettä säästävää puhdistusta.
Rullaharjojen keskeinen kiinnitys
- Puhdistus pinnan reunaan asti - jopa kulmat ja reunat.
Vaihdettavat rullaharjakset
- Rullaharjat puupinnoille, jotka soveltuvat puisten terassilevyjen ja WPC-pintojen puhdistamiseen. Rullaharjat kivipinnoille (saatavana lisävarusteena) sopivat sileille ja tiivistetyille kivilaatoille.
Tehokas moottori rullaharjojen pyörittämiseen
- Helppoa työskentelyä vähällä vaivalla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|10
|Painealue
|Matalapaine
|Veden kulutus 4 bar (l/h)
|max. 180
|Nimellisottoteho (kW)
|0,6
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|600 - 800
|Rullaharjojen työleveys (mm)
|300
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1281 x 307 x 350
Toimitus sisältää
- Rullaharjat puupinnoille: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksi suihkusuutinta
- Venttiili vesimäärän säätämiseen
- Varastointiasento
- Ergonominen kahva
Videot
Käyttökohteet
- Terassi
- Parveke
- Puupinnat