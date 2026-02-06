Terassipesuri PCL 4-terassipesuri

PCL 4-terassipesuri puhdistaa lian puisista terasseista perusteellisesti, tasaisesti ja hellävaraisesti pyörivien rullaharjojen ja puhtaan veden avulla jopa ilman pesuaineita.

Sähkötoiminen PCL 4 -terassipesuri mahdollistaa pinttyneen lian poistamisen puisilta terasseilta helposti, perusteellisesti, tasaisesti ja hellävaraisesti. Liitä vain terassipesuri puutarhaletkuun ja aloita työt mukavan ergonomisessa asennossa ilman tarvetta hankaamiselle. Kahden pyörivän rullaharjan yhdistelmä, ja laitteen kyky säädellä veden virtausta takaavat lian irrottamisen ja huuhtomisen pois pinnalta samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että terassit voidaan puhdistaa perusteellisesti ja nopeasti - käyttämättä enempää vettä kuin puhdistustehtävässä tarvitaan ja jopa täysin ilman puhdistusaineita. Telojen leveys ja asemointi on suunniteltu varmistamaan, että kaksi lautaa voidaan puhdistaa reunaan saakka samanaikaisesti, mikä myös säästää aikaa. Vaihdettavien rullaharjojen ansiosta tätä laitetta voidaan käyttää paitsi puu- ja komposiittipintojen lisäksi myös kaikkien sileiden ja tiivistettyjen kivipintojen ja laattojen perusteelliseen ja hellävaraiseen puhdistukseen.

Ominaisuudet ja edut
Terassipesuri PCL 4-terassipesuri: Kaksi korkealaatuista pyörivää rullaharjasta (puupinnoille tarkoitetut harjakset tulevat myyntipakkauksen mukana)
Kaksi korkealaatuista pyörivää rullaharjasta (puupinnoille tarkoitetut harjakset tulevat myyntipakkauksen mukana)
Puupintojen perusteellinen ja tasainen puhdistus ulkoalueilla, jossa vaaditaan hyvää suorituskykyä.
Terassipesuri PCL 4-terassipesuri: Kaksi suutinta harjasten yläpuolella
Kaksi suutinta harjasten yläpuolella
Irroittaa ja poistaa lian yhdellä kertaa. Poistaa myös pinttyneen lian.
Terassipesuri PCL 4-terassipesuri: Veden määrää voidaan säädellä venttiilin avulla
Veden määrää voidaan säädellä venttiilin avulla
Vettä säästävää puhdistusta.
Rullaharjojen keskeinen kiinnitys
  • Puhdistus pinnan reunaan asti - jopa kulmat ja reunat.
Vaihdettavat rullaharjakset
  • Rullaharjat puupinnoille, jotka soveltuvat puisten terassilevyjen ja WPC-pintojen puhdistamiseen. Rullaharjat kivipinnoille (saatavana lisävarusteena) sopivat sileille ja tiivistetyille kivilaatoille.
Tehokas moottori rullaharjojen pyörittämiseen
  • Helppoa työskentelyä vähällä vaivalla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 10
Painealue Matalapaine
Veden kulutus 4 bar (l/h) max. 180
Nimellisottoteho (kW) 0,6
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 600 - 800
Rullaharjojen työleveys (mm) 300
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,7
Mitat (p x l x k) (mm) 1281 x 307 x 350

Toimitus sisältää

  • Rullaharjat puupinnoille: 2 kpl

Ominaisuuksia

  • Kaksi suihkusuutinta
  • Venttiili vesimäärän säätämiseen
  • Varastointiasento
  • Ergonominen kahva
Videot
Käyttökohteet
  • Terassi
  • Parveke
  • Puupinnat
