Sähkötoiminen PCL 4 -terassipesuri mahdollistaa pinttyneen lian poistamisen puisilta terasseilta helposti, perusteellisesti, tasaisesti ja hellävaraisesti. Liitä vain terassipesuri puutarhaletkuun ja aloita työt mukavan ergonomisessa asennossa ilman tarvetta hankaamiselle. Kahden pyörivän rullaharjan yhdistelmä, ja laitteen kyky säädellä veden virtausta takaavat lian irrottamisen ja huuhtomisen pois pinnalta samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että terassit voidaan puhdistaa perusteellisesti ja nopeasti - käyttämättä enempää vettä kuin puhdistustehtävässä tarvitaan ja jopa täysin ilman puhdistusaineita. Telojen leveys ja asemointi on suunniteltu varmistamaan, että kaksi lautaa voidaan puhdistaa reunaan saakka samanaikaisesti, mikä myös säästää aikaa. Vaihdettavien rullaharjojen ansiosta tätä laitetta voidaan käyttää paitsi puu- ja komposiittipintojen lisäksi myös kaikkien sileiden ja tiivistettyjen kivipintojen ja laattojen perusteelliseen ja hellävaraiseen puhdistukseen.