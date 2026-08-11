Terassi tulisi pestä säännöllisesti jotta orgaaniset kasvustot ja sään aiheuttamat tekijät sekä irtopöly ja -lika pysyvät aisoissa. Terassia huoltamalla sen käyttöikä pitenee. Erityisesti puupinnoille ja komposiitille suunnitellut rullaharjat poistavat lian tasaisesti, tehokkaasti ja hellävaroen. Irtolika, pöly ja orgaaniset kasvustot lähtevät irti vaivattomasti yhdellä kertaa harjasten irrottaessa lian hellävaroen ja vesisuihkun huuhtoessa sen pois.Settiin kuuluva harjapari voidaan vaihtaa terassipesurin mukana toimitettavan harjaparin tilalle vaivattomasti.