T7 Plus T-Racer -tasopesuri
Suihkusuutin takaa siistin lopputuloksen nurkkiin ja reunoihin asti. T7 Plus T-Racer -tasopesuria voidaan käyttää pysty- tai vaakasuuntaisesti ja se takaa tehokkaan ja roiskeettoman pesun.
Kärcher T7 Plus T-Racer on varustettu ainutlaatuisella huuhtelutoiminnolla: se aktivoidaan jalkakytkimen kautta jolloin se tuottaa laajan, voimakkaan vesisuihkun, jolla irronnut lika huuhdotaan pois. Kärcher tasopesurin pyörivät korkeapainesuuttimet tuottavat tasaisen puhdistustuloksen, ja kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Painesuihkujen tuottama noste saa pesurin liikkumaan kevyesti ilmatyynyaluksen tavoin, jolloin peseminen sujuu vaivattomasti. Ergonominen kahva mahdollistaa myös pystysuorien pintojen puhdistuksen. T 7 Plus sopii Kärcher K4-K7 -sarjojen painepesureihin, ja sen ensisijaisia pesukohteita ovat mm. terassit ja autotallin ovet.
Ominaisuudet ja edut
Kaksi pyörivää korkeapainesuutintaErinomainen suorituskyky - ihanteellinen suurempien alueiden puhdistukseen.
RoiskesuojaPuhdistusta ilman roiskeita.
Tehosuutin kulmien puhdistukseenIhanteellinen nurkkien ja reunojen puhdistamiseen. Helppo vaihtaa toimintoa jalkakytkimen avulla.
Integroitu suihkusuutin
- Irronnut lika voidaan huuhdella heti, mikä säästää ylimääräistä työtä puhdistuksen jälkeen.
Säädettävä korkeus
- Suuttimen etäisyyden säätäminen mahdollistaa useiden eri pintojen puhdistamisen.
- Sopii niin kivi-, asfaltti-, betoni- kuin puupinnoillekin.
Kahva
- Helpottaa pystysuorien pintojen puhdistusta.
Ilmatyynyaluksen kaltainen toiminta
- Terassipesuri leijuu puhdistettavan pinnan päällä ja helpottaa liikuttelua.
Ilmatyynyalus
- Pintapuhdistin liukuu pinnan yllä pesun aikana.
Jalkapedaali
- Toimintojen vaihtaminen on vaivatonta ja ergonomista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|769 x 288 x 996
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Terassi
- Autotallin ovet
- Pienet julkisivut
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Kulkuväylät