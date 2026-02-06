K 4 FJ Home -painepesuri on ihanteellinen kumppani säännöllisiin siivoustehtäviin, joissa käsitellään kohtalaista likaa. Sopivia pesukohteita ovat ajoneuvot sekä muut keskikokoiset pinnat kodin ympäristössä. Pesukahva, 6 metrin korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS) takaavat mukavan käytön, ja Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla poistaa pinttynyttä likaa. Luotettava vesisuodatin suojaa pumppua pieniltä likahiukkasilta. Painetta voidaan säätää helposti kääntämällä suihkuputkea mikä varmistaa, että puhdistus on kohdennettua mutta hellävaraista pinnoille. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster varmistaa perusteellisen puhdistustuloksen myös pinttyneelle lialle. Home Kit takaa isompien kodin alueiden roiskevapaan siivouksen T 5 -terassipesurin avulla. Toimitukseen kuuluu terassipesurin lisäksi 1 litra kivipintojen puhdistusainetta sekä vaahdotin ja autoshampoo ajoneuvojen pesua varten.