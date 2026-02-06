Painepesuri K 4 FJ Home

Kärcher K 4 on ihanteellinen kodin pihapiirin pesupuhdistukseen kohtalaisen likaisille kohteille. Toimitukseen kuuluu vaahdotin. T 5 -terassipesuri sekä autoshampoo.

K 4 FJ Home -painepesuri on ihanteellinen kumppani säännöllisiin siivoustehtäviin, joissa käsitellään kohtalaista likaa. Sopivia pesukohteita ovat ajoneuvot sekä muut keskikokoiset pinnat kodin ympäristössä. Pesukahva, 6 metrin korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS) takaavat mukavan käytön, ja Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla poistaa pinttynyttä likaa. Luotettava vesisuodatin suojaa pumppua pieniltä likahiukkasilta. Painetta voidaan säätää helposti kääntämällä suihkuputkea mikä varmistaa, että puhdistus on kohdennettua mutta hellävaraista pinnoille. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster varmistaa perusteellisen puhdistustuloksen myös pinttyneelle lialle. Home Kit takaa isompien kodin alueiden roiskevapaan siivouksen T 5 -terassipesurin avulla. Toimitukseen kuuluu terassipesurin lisäksi 1 litra kivipintojen puhdistusainetta sekä vaahdotin ja autoshampoo ajoneuvojen pesua varten.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 4 FJ Home: Puhdasta ja siistiä
Puhdasta ja siistiä
Säilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Painepesuri K 4 FJ Home: Integroitu pesuaineen imuletku
Integroitu pesuaineen imuletku
Pesuaineen käyttö ja annostelu on helppoa. Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.
Painepesuri K 4 FJ Home: Suuret pyörät
Suuret pyörät
Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar) 20 - max. 130
Virtausnopeus (l/h) max. 420
Työsuoritus (m²/h) 30
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Nimellisottoteho (W) 1800
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,7
Mitat (p x l x k) (mm) 302 x 346 x 872

Toimitus sisältää

  • Kodin puhdistussetti: T 5 terassipesuri, 3 in 1 kivipintojen puhdistusaine 1 l
  • Jatkosuihkuputki
  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 6 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pesuaineen syöttö: Imu
  • Integroitu vesisuodatin
