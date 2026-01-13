Painepesuri K 4 FJ
K 4 FJ sopii erinomaisesti autojen, kulkuväylien ja muiden keskikokoisten pintojen säännölliseen puhdistukseen. Sisältää vaahdottimen.
K 4 FJ -painepesuri on ihanteellinen kumppani säännöllisiin siivoustehtäviin, joissa poistetaan kohtalaista likaa esimerkiksi ajoneuvoista tai keskikokoisilta pinnoilta kodin ympäristössä. Pesukahva, 6 metrin korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS) sekä Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla pinttyneen lian poistamiseen antavat lialle kyytiä ja luotettava vesisuodatin suojaa pumppua pieniltä likahiukkasilta. VPS:n painetta voidaan säätää helposti kääntämällä sitä, mikä varmistaa, että puhdistus on kohdennettua mutta hellävaraista pinnoille. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster takaa perusteellisen puhdistustuloksen myös pinttyneelle lialle. Kaikki mukana toimitetut lisävarusteet voidaan säilyttää itse laitteessa. Sisältää ylimääräinen vaahdottimen ja 1 litran autoshampoota.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta ja siistiäSäilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Integroitu pesuaineen imuletkuPesuaineen käyttö ja annostelu on helppoa. Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.
Suuret pyörätTurvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine (bar)
|20 - max. 130
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 420
|Työsuoritus (m²/h)
|30
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (W)
|1800
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|302 x 346 x 872
Toimitus sisältää
- Vaahdotin: 0.3 l
- Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 6 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pesuaineen syöttö: Imu
- Integroitu vesisuodatin