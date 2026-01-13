K 4 FJ -painepesuri on ihanteellinen kumppani säännöllisiin siivoustehtäviin, joissa poistetaan kohtalaista likaa esimerkiksi ajoneuvoista tai keskikokoisilta pinnoilta kodin ympäristössä. Pesukahva, 6 metrin korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS) sekä Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla pinttyneen lian poistamiseen antavat lialle kyytiä ja luotettava vesisuodatin suojaa pumppua pieniltä likahiukkasilta. VPS:n painetta voidaan säätää helposti kääntämällä sitä, mikä varmistaa, että puhdistus on kohdennettua mutta hellävaraista pinnoille. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster takaa perusteellisen puhdistustuloksen myös pinttyneelle lialle. Kaikki mukana toimitetut lisävarusteet voidaan säilyttää itse laitteessa. Sisältää ylimääräinen vaahdottimen ja 1 litran autoshampoota.