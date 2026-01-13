Painepesuri K 4 FJ

K 4 FJ sopii erinomaisesti autojen, kulkuväylien ja muiden keskikokoisten pintojen säännölliseen puhdistukseen. Sisältää vaahdottimen.

K 4 FJ -painepesuri on ihanteellinen kumppani säännöllisiin siivoustehtäviin, joissa poistetaan kohtalaista likaa esimerkiksi ajoneuvoista tai keskikokoisilta pinnoilta kodin ympäristössä. Pesukahva, 6 metrin korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS) sekä Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla pinttyneen lian poistamiseen antavat lialle kyytiä ja luotettava vesisuodatin suojaa pumppua pieniltä likahiukkasilta. VPS:n painetta voidaan säätää helposti kääntämällä sitä, mikä varmistaa, että puhdistus on kohdennettua mutta hellävaraista pinnoille. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster takaa perusteellisen puhdistustuloksen myös pinttyneelle lialle. Kaikki mukana toimitetut lisävarusteet voidaan säilyttää itse laitteessa. Sisältää ylimääräinen vaahdottimen ja 1 litran autoshampoota.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 4 FJ: Puhdasta ja siistiä
Säilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Painepesuri K 4 FJ: Integroitu pesuaineen imuletku
Pesuaineen käyttö ja annostelu on helppoa. Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.
Painepesuri K 4 FJ: Suuret pyörät
Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar) 20 - max. 130
Virtausnopeus (l/h) max. 420
Työsuoritus (m²/h) 30
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (W) 1800
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 9,4
Mitat (p x l x k) (mm) 302 x 346 x 872

Toimitus sisältää

  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 6 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pesuaineen syöttö: Imu
  • Integroitu vesisuodatin
Painepesuri K 4 FJ
