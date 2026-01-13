Tehokas puhdistus, joka tekee vaikutuksen! K 7 WCM on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja kovalle lialle: Tehokkaan vesijäähdytteisen moottorin ansiosta se poistaa lian poluilta, terasseilta, puutarhavälineistä ja suuremmista ajoneuvoista. Pintojen puhdistamiseksi erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Muita lianpuhdistimen ominaisuuksia ovat pyörivä pistesuihku, joka varmistaa onnistuneen puhdistuksen ilman kompromisseja jopa pinttyneessä liassa. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Lisäksi kaikki lisävarusteet voidaan säilyttää suoraan laitteessa.