Painepesuri K 7 WCM
Suorituskykyä vertaansa vailla: Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 7 WCM -painepesuri poistaa lian kulkuväyliltä, terasseilta, pihakalusteista ja ajoneuvoista tehokkaasti.
Tehokas puhdistus, joka tekee vaikutuksen! K 7 WCM on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja kovalle lialle: Tehokkaan vesijäähdytteisen moottorin ansiosta se poistaa lian poluilta, terasseilta, puutarhavälineistä ja suuremmista ajoneuvoista. Pintojen puhdistamiseksi erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Muita lianpuhdistimen ominaisuuksia ovat pyörivä pistesuihku, joka varmistaa onnistuneen puhdistuksen ilman kompromisseja jopa pinttyneessä liassa. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Lisäksi kaikki lisävarusteet voidaan säilyttää suoraan laitteessa.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen pesutehoVesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Pesuaineen levitysIntegroitu pesuaineen imutoiminto. Kärcher pesuaineet puhdistavat ja suojaavat pestävän pinnan tarjoten pitkäkestoisen puhdistustuloksen.
Puhdasta ja siistiäLetku, suihkuputki, pesukahva ja johto voidaan säilyttää laitteen rungossa.
Quick Connect -pikaliitäntä
- Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 600
|Työsuoritus (m²/h)
|60
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Liitäntäteho (kW)
|3
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|17,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|369 x 355 x 946
Toimitus sisältää
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 10 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Viuhkasuutin
- Pesuaineen syöttö: Imuletku
- Vesijäähdytetty moottori
- Pumpun materiaali: alumiini
- Integroitu vesisuodatin
Videot
Käyttökohteet
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Ulkoportaat
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Autot
- Matkailuautot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Polkupyörät