Painepesuri K 7 WCM

Suorituskykyä vertaansa vailla: Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 7 WCM -painepesuri poistaa lian kulkuväyliltä, terasseilta, pihakalusteista ja ajoneuvoista tehokkaasti.

Tehokas puhdistus, joka tekee vaikutuksen! K 7 WCM on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja kovalle lialle: Tehokkaan vesijäähdytteisen moottorin ansiosta se poistaa lian poluilta, terasseilta, puutarhavälineistä ja suuremmista ajoneuvoista. Pintojen puhdistamiseksi erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Muita lianpuhdistimen ominaisuuksia ovat pyörivä pistesuihku, joka varmistaa onnistuneen puhdistuksen ilman kompromisseja jopa pinttyneessä liassa. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Lisäksi kaikki lisävarusteet voidaan säilyttää suoraan laitteessa.

Ominaisuudet ja edut
Erinomainen pesuteho
Erinomainen pesuteho
Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Pesuaineen levitys
Pesuaineen levitys
Integroitu pesuaineen imutoiminto. Kärcher pesuaineet puhdistavat ja suojaavat pestävän pinnan tarjoten pitkäkestoisen puhdistustuloksen.
Puhdasta ja siistiä
Puhdasta ja siistiä
Letku, suihkuputki, pesukahva ja johto voidaan säilyttää laitteen rungossa.
Quick Connect -pikaliitäntä
  • Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Paine (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Virtausnopeus (l/h) max. 600
Työsuoritus (m²/h) 60
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 60
Liitäntäteho (kW) 3
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 17,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,2
Mitat (p x l x k) (mm) 369 x 355 x 946

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 10 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Viuhkasuutin
  • Pesuaineen syöttö: Imuletku
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Pumpun materiaali: alumiini
  • Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Ulkoportaat
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Autot
  • Matkailuautot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Polkupyörät
