Painepesuri K 4 Premium Power Control Flex

PremiumFlex-letkulla, G 160 Q Power Control -pesukahvalla ja letkukelalla varustettu K 4 Premium Power Control Flex soveltuu kohtalaiselle lialle kotona ja ajoneuvoissa.

K 4 Premium Power Control Flex -painepesurin avulla jokainen pinta voidaan puhdistaa oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellus auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja pesutehtävään. Parhaan hallinnan saavuttamiseksi painetasoa voidaan helposti säätää kääntämällä suihkuputkea tai tarkistamalla paine G 160 Q Power Control -pesukahvasta. Kokonaiskäsittely on erittäin yksinkertaista kätevän letkukelan ansiosta. Muita K 4 Premium Power Control Flexin ominaisuuksia ovat Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä vaivattomaan pesuaineen vaihtoon, PremiumFlex-korkeapaineletku lisäämään käyttömukavuutta, teleskooppikahva helpottamaan kuljetusta, Quick Connect -järjestelmä säästämään aikaa ja vaivaa korkeapaineletkun pikaliittämiseen laitteeseen ja irti, sekä pysäköintiasento lisävarusteiden pitämiseksi käden ulottuvilla.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 4 Premium Power Control Flex: Power Control -pesukahva Quick Connect -liitännällä ja suihkuputkella
Power Control -pesukahva Quick Connect -liitännällä ja suihkuputkella
Optimaalinen painetaso erilaisille pinnoille. Kolme paine toimintoa ja yksi pesuaineen levitys toiminto. Full control: manuaalinen näyttö esittää valitut asetukset. Quick Connect -pikaliitäntä korkeapaineletkun ja lisävarusteiden helppoon kiinnittämiseen.
Painepesuri K 4 Premium Power Control Flex: PremiumFlex -korkeapaineletku
PremiumFlex -korkeapaineletku
Joustava letku takaa vaivattoman käytön ja maksimaalisen liikkumisen vapauden. Korkeapaineletku voidaan kelata ja purkaa ilman solmujen muodostumista.
Painepesuri K 4 Premium Power Control Flex: Home & Garden -sovellus
Home & Garden -sovellus
Kärcher Home & Garden -sovellus tekee sinusta siivousasiantuntijan. Käytä laajaa Kärcher-tietämystämme saadaksesi täydellisen pesutuloksen. Kätevä kattava palvelu - kaikki tiedot laitteesta, sen sovelluksesta ja palveluportaalistamme.
Plug 'n' Clean – pesuaineen annostelujärjestelmä
  • Innovatiivinen pesuaineen lisäysjärjestelmä Kärcherin pesuainepulloihin.
  • Helppoon ja nopeaan pesuaineen levitykseen.
  • Kärcher pesuaineet tehostavat pesemistä sekä suojaavat ja hoitavat käsiteltävää pintaa.
Letkukela mukavaan käsittelyyn
  • Korkeapaineletku on suojattu ja saa varastoitua optimaalisesti tilan säästämiseksi.
  • Letku on aina käden ulottuvilla ja helposti sisään- ja ulosvedettävissä letkukelalta.
  • Matalalla oleva painopiste takaa turvallisen säilytyksen myös kaltevilla pinnoilla.
Erinomainen pesuteho
  • Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Paine (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Virtausnopeus (l/h) max. 420
Työsuoritus (m²/h) 30
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (kW) 1,8
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 12,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 16
Mitat (p x l x k) (mm) 417 x 306 x 584

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: G 160 Q Power Control -pesukahva
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 8 m, Elastinen PremiumFlex-letku
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Integroitu korkeapaineletkukela
  • Integroitu säilytysverkko
  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
  • Ulosvedettävä aisa
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Autojen pesuun
