K 4 Premium Power Control Flex -painepesurin avulla jokainen pinta voidaan puhdistaa oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellus auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja pesutehtävään. Parhaan hallinnan saavuttamiseksi painetasoa voidaan helposti säätää kääntämällä suihkuputkea tai tarkistamalla paine G 160 Q Power Control -pesukahvasta. Kokonaiskäsittely on erittäin yksinkertaista kätevän letkukelan ansiosta. Muita K 4 Premium Power Control Flexin ominaisuuksia ovat Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä vaivattomaan pesuaineen vaihtoon, PremiumFlex-korkeapaineletku lisäämään käyttömukavuutta, teleskooppikahva helpottamaan kuljetusta, Quick Connect -järjestelmä säästämään aikaa ja vaivaa korkeapaineletkun pikaliittämiseen laitteeseen ja irti, sekä pysäköintiasento lisävarusteiden pitämiseksi käden ulottuvilla.