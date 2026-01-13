Painepesuri K 4 Premium Power Control Flex
PremiumFlex-letkulla, G 160 Q Power Control -pesukahvalla ja letkukelalla varustettu K 4 Premium Power Control Flex soveltuu kohtalaiselle lialle kotona ja ajoneuvoissa.
K 4 Premium Power Control Flex -painepesurin avulla jokainen pinta voidaan puhdistaa oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellus auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja pesutehtävään. Parhaan hallinnan saavuttamiseksi painetasoa voidaan helposti säätää kääntämällä suihkuputkea tai tarkistamalla paine G 160 Q Power Control -pesukahvasta. Kokonaiskäsittely on erittäin yksinkertaista kätevän letkukelan ansiosta. Muita K 4 Premium Power Control Flexin ominaisuuksia ovat Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä vaivattomaan pesuaineen vaihtoon, PremiumFlex-korkeapaineletku lisäämään käyttömukavuutta, teleskooppikahva helpottamaan kuljetusta, Quick Connect -järjestelmä säästämään aikaa ja vaivaa korkeapaineletkun pikaliittämiseen laitteeseen ja irti, sekä pysäköintiasento lisävarusteiden pitämiseksi käden ulottuvilla.
Ominaisuudet ja edut
Power Control -pesukahva Quick Connect -liitännällä ja suihkuputkellaOptimaalinen painetaso erilaisille pinnoille. Kolme paine toimintoa ja yksi pesuaineen levitys toiminto. Full control: manuaalinen näyttö esittää valitut asetukset. Quick Connect -pikaliitäntä korkeapaineletkun ja lisävarusteiden helppoon kiinnittämiseen.
PremiumFlex -korkeapaineletkuJoustava letku takaa vaivattoman käytön ja maksimaalisen liikkumisen vapauden. Korkeapaineletku voidaan kelata ja purkaa ilman solmujen muodostumista.
Home & Garden -sovellusKärcher Home & Garden -sovellus tekee sinusta siivousasiantuntijan. Käytä laajaa Kärcher-tietämystämme saadaksesi täydellisen pesutuloksen. Kätevä kattava palvelu - kaikki tiedot laitteesta, sen sovelluksesta ja palveluportaalistamme.
Plug 'n' Clean – pesuaineen annostelujärjestelmä
- Innovatiivinen pesuaineen lisäysjärjestelmä Kärcherin pesuainepulloihin.
- Helppoon ja nopeaan pesuaineen levitykseen.
- Kärcher pesuaineet tehostavat pesemistä sekä suojaavat ja hoitavat käsiteltävää pintaa.
Letkukela mukavaan käsittelyyn
- Korkeapaineletku on suojattu ja saa varastoitua optimaalisesti tilan säästämiseksi.
- Letku on aina käden ulottuvilla ja helposti sisään- ja ulosvedettävissä letkukelalta.
- Matalalla oleva painopiste takaa turvallisen säilytyksen myös kaltevilla pinnoilla.
Erinomainen pesuteho
- Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 420
|Työsuoritus (m²/h)
|30
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|1,8
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|12,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|16
|Mitat (p x l x k) (mm)
|417 x 306 x 584
Toimitus sisältää
- Pesukahva: G 160 Q Power Control -pesukahva
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 8 m, Elastinen PremiumFlex-letku
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Integroitu korkeapaineletkukela
- Integroitu säilytysverkko
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
- Ulosvedettävä aisa
- Vesijäähdytetty moottori
- Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Autojen pesuun