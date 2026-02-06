Tämä laite mahtuu pieneenkin tilaan - K 4 Classic Home -painepesuri voidaan säilyttää vaivattomasti ja kuljettaa helposti sen kompaktien mittojen ansiosta. Silti se tarjoaa painepesurin täyden suorituskyvyn. Home Kit sisältää T 5 -terassipesurin kodin isompien pintojen tehokkaaseen ja roiskevapaaseen puhdistukseen, sekä kivipintojen puhdistusaineen (1,0 l). Lisäksi korkeussäädettävä alumiininen teleskooppikahva varmistaa, että vetokorkeus on aina mukava. Muita varusteita ovat Quick Connect -pesukahva, kuusimetrinen korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS), turbosuutin sekä moottoria suojaava vesisuodatin. K 4 Classic Homen työsuoritus on 30 m²/h, joten se soveltuu ihanteellisesti kohtuullisen lian (pienet autot, puutarha-aidat, polkupyörät jne.) säännölliseen puhdistukseen.