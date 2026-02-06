Painepesuri K 4 Classic Home
Helppo kuljettaa ja näppärä varastoida: K 4 Classic Home -painepesuri teleskooppikahvalla sopii säännölliseen käyttöön kohtalaiselle lialle. Toimitukseen kuuluu terassipesuri.
Tämä laite mahtuu pieneenkin tilaan - K 4 Classic Home -painepesuri voidaan säilyttää vaivattomasti ja kuljettaa helposti sen kompaktien mittojen ansiosta. Silti se tarjoaa painepesurin täyden suorituskyvyn. Home Kit sisältää T 5 -terassipesurin kodin isompien pintojen tehokkaaseen ja roiskevapaaseen puhdistukseen, sekä kivipintojen puhdistusaineen (1,0 l). Lisäksi korkeussäädettävä alumiininen teleskooppikahva varmistaa, että vetokorkeus on aina mukava. Muita varusteita ovat Quick Connect -pesukahva, kuusimetrinen korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS), turbosuutin sekä moottoria suojaava vesisuodatin. K 4 Classic Homen työsuoritus on 30 m²/h, joten se soveltuu ihanteellisesti kohtuullisen lian (pienet autot, puutarha-aidat, polkupyörät jne.) säännölliseen puhdistukseen.
Ominaisuudet ja edut
Letkun säilytys edessäLetku voidaan kätevästi kiertää etukanteen.
Ulosvedettävä aisaTeleskooppiaisa helpottaa kuljetusta ja varastointia ja on helposti esiin vedettävissä.
Pesuaineen käyttöImuletku pesuaineen syöttöön. Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.
Integroitu tarvikkeiden säilystys laitteessa
- Käytännöllinen ja tilaa säästävä säilytys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine (bar)
|20 - max. 130
|Virtausnopeus (l/h)
|420
|Työsuoritus (m²/h)
|30
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Nimellisottoteho (W)
|1800
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|264 x 256 x 450
Toimitus sisältää
- Kodin puhdistussetti: T 5 terassipesuri, 3 in 1 kivipintojen puhdistusaine 1 l
- Pesukahva: G 120 Q
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 6 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Imuletku
- Ulosvedettävä aisa
- Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Autojen pesuun