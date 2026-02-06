Painepesuri K 4 Classic Home

Helppo kuljettaa ja näppärä varastoida: K 4 Classic Home -painepesuri teleskooppikahvalla sopii säännölliseen käyttöön kohtalaiselle lialle. Toimitukseen kuuluu terassipesuri.

Tämä laite mahtuu pieneenkin tilaan - K 4 Classic Home -painepesuri voidaan säilyttää vaivattomasti ja kuljettaa helposti sen kompaktien mittojen ansiosta. Silti se tarjoaa painepesurin täyden suorituskyvyn. Home Kit sisältää T 5 -terassipesurin kodin isompien pintojen tehokkaaseen ja roiskevapaaseen puhdistukseen, sekä kivipintojen puhdistusaineen (1,0 l). Lisäksi korkeussäädettävä alumiininen teleskooppikahva varmistaa, että vetokorkeus on aina mukava. Muita varusteita ovat Quick Connect -pesukahva, kuusimetrinen korkeapaineletku, Vario Power -suihkuputki (VPS), turbosuutin sekä moottoria suojaava vesisuodatin. K 4 Classic Homen työsuoritus on 30 m²/h, joten se soveltuu ihanteellisesti kohtuullisen lian (pienet autot, puutarha-aidat, polkupyörät jne.) säännölliseen puhdistukseen.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 4 Classic Home: Letkun säilytys edessä
Letkun säilytys edessä
Letku voidaan kätevästi kiertää etukanteen.
Painepesuri K 4 Classic Home: Ulosvedettävä aisa
Ulosvedettävä aisa
Teleskooppiaisa helpottaa kuljetusta ja varastointia ja on helposti esiin vedettävissä.
Painepesuri K 4 Classic Home: Pesuaineen käyttö
Pesuaineen käyttö
Imuletku pesuaineen syöttöön. Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.
Integroitu tarvikkeiden säilystys laitteessa
  • Käytännöllinen ja tilaa säästävä säilytys.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar) 20 - max. 130
Virtausnopeus (l/h) 420
Työsuoritus (m²/h) 30
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Nimellisottoteho (W) 1800
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,8
Mitat (p x l x k) (mm) 264 x 256 x 450

Toimitus sisältää

  • Kodin puhdistussetti: T 5 terassipesuri, 3 in 1 kivipintojen puhdistusaine 1 l
  • Pesukahva: G 120 Q
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 6 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Imuletku
  • Ulosvedettävä aisa
  • Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Autojen pesuun
