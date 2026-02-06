Painepesuri K 5 Classic Car & Home

Kevyt käyttää: K 5 Classic on näppärä operoida ja säilyttää. Toimitukseen kuuluu T 5 -terassipesuri sekä autonpesusetti.

K5 Classic Car & Home -painepesuri on ihanteellinen satunnaiseen käyttöön ja kohtalaisen lian poistamiseen pihapiirissä. Painepesuri tuottaa häikäiseviä tuloksia aina polkupyöristä kiviseiniin ja jopa katumaastureihin tehokkaan moottorinsa ansiosta. Auton puhdistussetti helpottaa ajoneuvojen puhdistusta. Home Kit, johon kuuluu T 5-terassipesuri sekä 1 l kivipintojen puhdistuainetta, tarjoaa roiskettoman ja erittäin tehokkaan puhdistustuloksen. Lisäksi laitteessa on myös Quick Connect -järjestelmällä varustettu pesukahva ja 8 metrin korkeapaineletku. VPS (Vario Power -suihkuputki) antaa käyttäjän säätää painetta täydellisesti pintaan sopivaksi hetkessä. Vesisuodatin suojaa pumppua pieniltä likahiukkasilta.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 5 Classic Car & Home: Letkun säilytys edessä
Letkun säilytys edessä
Letku voidaan kätevästi kiertää etukanteen.
Painepesuri K 5 Classic Car & Home: Ulosvedettävä aisa
Ulosvedettävä aisa
Teleskooppiaisa helpottaa kuljetusta ja varastointia ja on helposti esiin vedettävissä.
Painepesuri K 5 Classic Car & Home: Pesuaineen käyttö
Pesuaineen käyttö
Imuletku pesuaineen syöttöön. Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.
Integroitu tarvikkeiden säilystys laitteessa
  • Käytännöllinen ja tilaa säästävä säilytys.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Virtausnopeus (l/h) max. 500
Työsuoritus (m²/h) 40
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Nimellisottoteho (kW) 2,1
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,4
Mitat (p x l x k) (mm) 188 x 252 x 445

Toimitus sisältää

  • Kodin puhdistussetti: T 5 terassipesuri, 3 in 1 kivipintojen puhdistusaine 1 l
  • Jatkosuihkuputki
  • Pyörivä pesuharja
  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Liina
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 8 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Imu
  • Ulosvedettävä aisa
  • Pumpun materiaali: alumiini
  • Integroitu vesisuodatin
  • Veden imu
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Autojen pesuun
  • Ulkoportaat
  • Keskikokoisten autojen pesuun
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Julkisivu
