K5 Classic Car & Home -painepesuri on ihanteellinen satunnaiseen käyttöön ja kohtalaisen lian poistamiseen pihapiirissä. Painepesuri tuottaa häikäiseviä tuloksia aina polkupyöristä kiviseiniin ja jopa katumaastureihin tehokkaan moottorinsa ansiosta. Auton puhdistussetti helpottaa ajoneuvojen puhdistusta. Home Kit, johon kuuluu T 5-terassipesuri sekä 1 l kivipintojen puhdistuainetta, tarjoaa roiskettoman ja erittäin tehokkaan puhdistustuloksen. Lisäksi laitteessa on myös Quick Connect -järjestelmällä varustettu pesukahva ja 8 metrin korkeapaineletku. VPS (Vario Power -suihkuputki) antaa käyttäjän säätää painetta täydellisesti pintaan sopivaksi hetkessä. Vesisuodatin suojaa pumppua pieniltä likahiukkasilta.