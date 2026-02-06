Painepesuri K 7 WCM Car&Home
Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 7 WCM Car & Home -painepesuri poistaa lian terassilta ja ajoneuvoista tehokkaasti. Sisältää auton ja kodin puhdistussarjan.
Vaikuttavan tehokkaaseen puhdistukseen! K 7 WCM Car & Home on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja todella likaisille alueille. Sen tehokas vesijäähdytteinen moottori poistaa lian kulkuväyliltä, terasseilta, piha-aidoista ja suuremmista ajoneuvoista. Sisältää Home Kitin, jossa on T 7 -pintapesuri terassien pesua varten sekä ja 1 litra kivipintojen puhdistusainetta. Se sisältää myös pyörivän pesuharjan, liinan, vaahdottimen sekä 1 litran autoshampoota. Jotta pinnat voidaan puhdistaa erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti, Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Muita ominaisuuksia ovat Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla, joka takaa erinomaiset puhdistustulokset ilman kompromisseja jopa pinttyneelle lialle. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Kaikki mukana tulevat lisävarusteet voidaan säilyttää myös itse laitteessa.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta ja siistiäLetku, suihkuputki, pesukahva ja johto voidaan säilyttää laitteen rungossa.
Quick Connect -pikaliitäntäKorkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Suuret pyörätTurvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 600
|Työsuoritus (m²/h)
|60
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Nimellisottoteho (kW)
|3
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|17,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|23
|Mitat (p x l x k) (mm)
|369 x 355 x 946
Toimitus sisältää
- Kodin puhdistussetti: T 7 -pintapesuri, 3-in-1 kivipintojenpuhdistusaine 1 l
- Jatkosuihkuputki
- Vaahdotin: 0.3 l
- Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 10 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Viuhkasuutin
- Pesuaineen syöttö: Imuletku
- Vesijäähdytetty moottori
- Pumpun materiaali: alumiini
- Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Ulkoportaat
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Autot
- Matkailuautot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Polkupyörät