Painepesuri K 7 WCM Car&Home

Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 7 WCM Car & Home -painepesuri poistaa lian terassilta ja ajoneuvoista tehokkaasti. Sisältää auton ja kodin puhdistussarjan.

Vaikuttavan tehokkaaseen puhdistukseen! K 7 WCM Car & Home on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja todella likaisille alueille. Sen tehokas vesijäähdytteinen moottori poistaa lian kulkuväyliltä, terasseilta, piha-aidoista ja suuremmista ajoneuvoista. Sisältää Home Kitin, jossa on T 7 -pintapesuri terassien pesua varten sekä ja 1 litra kivipintojen puhdistusainetta. Se sisältää myös pyörivän pesuharjan, liinan, vaahdottimen sekä 1 litran autoshampoota. Jotta pinnat voidaan puhdistaa erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti, Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Muita ominaisuuksia ovat Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla, joka takaa erinomaiset puhdistustulokset ilman kompromisseja jopa pinttyneelle lialle. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Kaikki mukana tulevat lisävarusteet voidaan säilyttää myös itse laitteessa.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 7 WCM Car&Home: Puhdasta ja siistiä
Puhdasta ja siistiä
Letku, suihkuputki, pesukahva ja johto voidaan säilyttää laitteen rungossa.
Painepesuri K 7 WCM Car&Home: Quick Connect -pikaliitäntä
Quick Connect -pikaliitäntä
Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Painepesuri K 7 WCM Car&Home: Suuret pyörät
Suuret pyörät
Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Paine (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Virtausnopeus (l/h) max. 600
Työsuoritus (m²/h) 60
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 60
Nimellisottoteho (kW) 3
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 17,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 23
Mitat (p x l x k) (mm) 369 x 355 x 946

Toimitus sisältää

  • Kodin puhdistussetti: T 7 -pintapesuri, 3-in-1 kivipintojenpuhdistusaine 1 l
  • Jatkosuihkuputki
  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 10 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Viuhkasuutin
  • Pesuaineen syöttö: Imuletku
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Pumpun materiaali: alumiini
  • Integroitu vesisuodatin
Painepesuri K 7 WCM Car&Home
Painepesuri K 7 WCM Car&Home
Painepesuri K 7 WCM Car&Home
Käyttökohteet
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Ulkoportaat
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Autot
  • Matkailuautot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Polkupyörät
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.