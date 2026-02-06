Vaikuttavan tehokkaaseen puhdistukseen! K 7 WCM Car & Home on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja todella likaisille alueille. Sen tehokas vesijäähdytteinen moottori poistaa lian kulkuväyliltä, terasseilta, piha-aidoista ja suuremmista ajoneuvoista. Sisältää Home Kitin, jossa on T 7 -pintapesuri terassien pesua varten sekä ja 1 litra kivipintojen puhdistusainetta. Se sisältää myös pyörivän pesuharjan, liinan, vaahdottimen sekä 1 litran autoshampoota. Jotta pinnat voidaan puhdistaa erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti, Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Muita ominaisuuksia ovat Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla, joka takaa erinomaiset puhdistustulokset ilman kompromisseja jopa pinttyneelle lialle. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Kaikki mukana tulevat lisävarusteet voidaan säilyttää myös itse laitteessa.