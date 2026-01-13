Painepesuri K 6 Special

Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 6 Special -painepesuri on ihanteellinen laite säännölliseen käyttöön ja sitkeän lian irrottamiseen suurilla alueilla.

K 6 Special on varustettu vesijäähdytteisellä moottorilla, ja se on suunniteltu säännölliseen puhdistukseen suurilla piha-alueilla, uima-altaissa ja paljuissa, suurissa ajoneuvoissa jne. Laitteen pesukahvassa on käytännöllinen Quick Connect -pikaliitos, joka mahdollistaa korkeapaineletkun nopean kiinnittämisen ja irrottamisen. 10 m korkeapaineletku, luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua, Vario Power -suihkuputki (VPS) ja turbosuutin takaavat työn etenemisen monipuolisesti. Suihkuputken paineasetus on säädettävissä putkea kääntämällä.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 6 Special: Erinomainen pesuteho
Tehokas ja pitkäikäinen, vesijäähdytetty moottori takaa erinomaisen pesutuloksen.
Painepesuri K 6 Special: Plug 'n' Clean pesuaineen annostelujärjestelmä
Plug 'n' Clean -järjestelmän avulla pesuaineen annostelu on kätevää ja nopeaa.
Painepesuri K 6 Special: Pikaliitos
Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Säilytyskoukku helpottaa säilytystä
  • Sähköjohdolle on kätevä säilytyskoukku laitteessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Paine (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - max. 16
Virtausnopeus (l/h) max. 600
Työsuoritus (m²/h) 60
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 60
Liitäntäteho (kW) 3
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 18,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 22,5
Mitat (p x l x k) (mm) 404 x 461 x 968

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 10 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Viuhkasuutin
  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Autojen pesuun
  • Ulkoportaat
  • Keskikokoisten autojen pesuun
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Matkailuautot
Varusteet
