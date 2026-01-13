Painepesuri K 6 Special
Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 6 Special -painepesuri on ihanteellinen laite säännölliseen käyttöön ja sitkeän lian irrottamiseen suurilla alueilla.
K 6 Special on varustettu vesijäähdytteisellä moottorilla, ja se on suunniteltu säännölliseen puhdistukseen suurilla piha-alueilla, uima-altaissa ja paljuissa, suurissa ajoneuvoissa jne. Laitteen pesukahvassa on käytännöllinen Quick Connect -pikaliitos, joka mahdollistaa korkeapaineletkun nopean kiinnittämisen ja irrottamisen. 10 m korkeapaineletku, luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua, Vario Power -suihkuputki (VPS) ja turbosuutin takaavat työn etenemisen monipuolisesti. Suihkuputken paineasetus on säädettävissä putkea kääntämällä.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen pesutehoTehokas ja pitkäikäinen, vesijäähdytetty moottori takaa erinomaisen pesutuloksen.
Plug 'n' Clean pesuaineen annostelujärjestelmäPlug 'n' Clean -järjestelmän avulla pesuaineen annostelu on kätevää ja nopeaa.
PikaliitosKorkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Säilytyskoukku helpottaa säilytystä
- Sähköjohdolle on kätevä säilytyskoukku laitteessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 600
|Työsuoritus (m²/h)
|60
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Liitäntäteho (kW)
|3
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|18,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|22,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|404 x 461 x 968
Toimitus sisältää
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 10 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Viuhkasuutin
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
- Vesijäähdytetty moottori
- Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Autojen pesuun
- Ulkoportaat
- Keskikokoisten autojen pesuun
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Matkailuautot