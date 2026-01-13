K 6 Special on varustettu vesijäähdytteisellä moottorilla, ja se on suunniteltu säännölliseen puhdistukseen suurilla piha-alueilla, uima-altaissa ja paljuissa, suurissa ajoneuvoissa jne. Laitteen pesukahvassa on käytännöllinen Quick Connect -pikaliitos, joka mahdollistaa korkeapaineletkun nopean kiinnittämisen ja irrottamisen. 10 m korkeapaineletku, luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua, Vario Power -suihkuputki (VPS) ja turbosuutin takaavat työn etenemisen monipuolisesti. Suihkuputken paineasetus on säädettävissä putkea kääntämällä.