K5 Classic yhdistää maksimaalisen mukavuuden ja täyden tehon. Innovatiivisen letkun säilytysmekanismin ansiosta korkeapaineletku voidaan helposti ja turvallisesti kääriä etukannen ympärille käytön jälkeen. Kompaktin kokonsa ansiosta koko laite on helppo kuljettaa ja se voidaan säilyttää pienessäkin tilassa – hyllyssä tai auton takakkontissa. Korkeussäädettävä teleskooppikahva takaa entistä suuremman mukavuuden työskentelyn aikana. Laite on varustettu Quick Connect -pesukahvalla, 8 metrin korkeapaineletkulla, Vario Power -suihkuputkella (VPS), turbosuuttimella ja moottoria suojaavalla vesisuodattimella. K5 Classic -painepesuri sopii 40 m²/h työsuorituksella ihanteellisesti säännölliseen käyttöön, kun puhdistetaan kohtalaista likaa.