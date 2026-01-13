Painepesuri K 5 Classic
K5 Classic -painepesuri, joka sisältää innovatiivisen letkun säilytysmekanismin, on helppo kuljettaa ja varastoida. Se sopii ihanteellisesti säännölliseen käyttöön kohtalaiselle lialle.
K5 Classic yhdistää maksimaalisen mukavuuden ja täyden tehon. Innovatiivisen letkun säilytysmekanismin ansiosta korkeapaineletku voidaan helposti ja turvallisesti kääriä etukannen ympärille käytön jälkeen. Kompaktin kokonsa ansiosta koko laite on helppo kuljettaa ja se voidaan säilyttää pienessäkin tilassa – hyllyssä tai auton takakkontissa. Korkeussäädettävä teleskooppikahva takaa entistä suuremman mukavuuden työskentelyn aikana. Laite on varustettu Quick Connect -pesukahvalla, 8 metrin korkeapaineletkulla, Vario Power -suihkuputkella (VPS), turbosuuttimella ja moottoria suojaavalla vesisuodattimella. K5 Classic -painepesuri sopii 40 m²/h työsuorituksella ihanteellisesti säännölliseen käyttöön, kun puhdistetaan kohtalaista likaa.
Ominaisuudet ja edut
Letkun säilytys edessäLetku voidaan kätevästi kiertää etukanteen.
Ulosvedettävä aisaTeleskooppiaisa helpottaa kuljetusta ja varastointia ja on helposti esiin vedettävissä.
Pesuaineen käyttöImuletku pesuaineen syöttöön. Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.
Integroitu tarvikkeiden säilystys laitteessa
- Käytännöllinen ja tilaa säästävä säilytys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 500
|Työsuoritus (m²/h)
|40
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|2,1
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|188 x 252 x 445
Toimitus sisältää
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 8 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Imu
- Ulosvedettävä aisa
- Pumpun materiaali: alumiini
- Integroitu vesisuodatin
- Veden imu
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Autojen pesuun
- Ulkoportaat
- Keskikokoisten autojen pesuun
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Julkisivu