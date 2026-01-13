Painepesuri K 5 Power Control Flex Home & Brush

Anniversary edition -malli erikoistarvikkeilla yrityksen 90. juhlavuoden kunniaksi. Toimitukseen kuuluu T 5 -pintapesuri, WB 60 -pesuharja sekä puhdistusaine.

K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi on rajoitettu versio erikoisvarusteilla. Painepesuria voidaan käyttää minkä tahansa pinnan puhdistamiseen oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellus auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja siivoustehtävään, jotta saavuttaisit täydellisen puhdistustuloksen. Painepesuri tekee vaikutuksen myös Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmällä, joka helpottaa pesuaineen vaihtoa. PremiumFlex-korkeapaineletku lisää käyttömukavuutta, laadukas alumiininen teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja Quick Connect -järjestelmä mahdollistaa korkeapaineletkun pikakiinnityksen. Pysäköintiasento takaa, että lisävarusteet ovat aina saatavilla. Sisältää Home & Brush -kitin, johon kuuluu on T 5 -pintapesuri terassien puhdistukseen, 1 litra kivipintojen puhdistusainetta, 1 litra yleispuhdistusainetta sekä WB 60 -pesuharja.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 5 Power Control Flex Home & Brush: Power Control -pesukahva Quick Connect -liitännällä ja suihkuputkella
Optimaalinen painetaso erilaisille pinnoille. Kolme paine toimintoa ja yksi pesuaineen levitys toiminto. Full control: manuaalinen näyttö esittää valitut asetukset. Quick Connect -pikaliitäntä korkeapaineletkun ja lisävarusteiden helppoon kiinnittämiseen.
Painepesuri K 5 Power Control Flex Home & Brush: PremiumFlex -korkeapaineletku
Joustava letku takaa vaivattoman käytön ja maksimaalisen liikkumisen vapauden. Korkeapaineletku voidaan kelata ja purkaa ilman solmujen muodostumista.
Painepesuri K 5 Power Control Flex Home & Brush: Home & Garden -sovellus
Kärcher Home & Garden -sovellus tekee sinusta siivousasiantuntijan. Käytä laajaa Kärcher-tietämystämme saadaksesi täydellisen pesutuloksen. Kätevä kattava palvelu - kaikki tiedot laitteesta, sen sovelluksesta ja palveluportaalistamme.
Plug 'n' Clean – pesuaineen annostelujärjestelmä
  • Plug 'n' Clean -järjestelmän avulla pesuaineen annostelu on kätevää ja nopeaa.
Erinomainen pesuteho
  • Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Paine (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Virtausnopeus (l/h) max. 500
Työsuoritus (m²/h) 40
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (kW) 2,1
Virtajohto (m) 5
Väri musta
Paino (ilman varusteita) (kg) 12,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 19,8
Mitat (p x l x k) (mm) 405 x 306 x 584

Toimitus sisältää

  • Kodin puhdistussetti: T 5 terassipesuri, 3 in 1 kivipintojen puhdistusaine 1 l
  • Pesuharja
  • Puhdistusaineet: Yleispuhdistusaine RM 626
  • Pesukahva: G 160 Q Power Control -pesukahva
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 10 m, Elastinen PremiumFlex-letku
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Integroitu säilytysverkko
  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
  • Ulosvedettävä aisa
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Integroitu vesisuodatin
  • Veden imu
