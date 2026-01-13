K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi on rajoitettu versio erikoisvarusteilla. Painepesuria voidaan käyttää minkä tahansa pinnan puhdistamiseen oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellus auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja siivoustehtävään, jotta saavuttaisit täydellisen puhdistustuloksen. Painepesuri tekee vaikutuksen myös Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmällä, joka helpottaa pesuaineen vaihtoa. PremiumFlex-korkeapaineletku lisää käyttömukavuutta, laadukas alumiininen teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja Quick Connect -järjestelmä mahdollistaa korkeapaineletkun pikakiinnityksen. Pysäköintiasento takaa, että lisävarusteet ovat aina saatavilla. Sisältää Home & Brush -kitin, johon kuuluu on T 5 -pintapesuri terassien puhdistukseen, 1 litra kivipintojen puhdistusainetta, 1 litra yleispuhdistusainetta sekä WB 60 -pesuharja.