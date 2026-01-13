Painepesuri K 5 Power Control Flex Home & Brush
Anniversary edition -malli erikoistarvikkeilla yrityksen 90. juhlavuoden kunniaksi. Toimitukseen kuuluu T 5 -pintapesuri, WB 60 -pesuharja sekä puhdistusaine.
K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi on rajoitettu versio erikoisvarusteilla. Painepesuria voidaan käyttää minkä tahansa pinnan puhdistamiseen oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellus auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja siivoustehtävään, jotta saavuttaisit täydellisen puhdistustuloksen. Painepesuri tekee vaikutuksen myös Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmällä, joka helpottaa pesuaineen vaihtoa. PremiumFlex-korkeapaineletku lisää käyttömukavuutta, laadukas alumiininen teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja Quick Connect -järjestelmä mahdollistaa korkeapaineletkun pikakiinnityksen. Pysäköintiasento takaa, että lisävarusteet ovat aina saatavilla. Sisältää Home & Brush -kitin, johon kuuluu on T 5 -pintapesuri terassien puhdistukseen, 1 litra kivipintojen puhdistusainetta, 1 litra yleispuhdistusainetta sekä WB 60 -pesuharja.
Ominaisuudet ja edut
Power Control -pesukahva Quick Connect -liitännällä ja suihkuputkellaOptimaalinen painetaso erilaisille pinnoille. Kolme paine toimintoa ja yksi pesuaineen levitys toiminto. Full control: manuaalinen näyttö esittää valitut asetukset. Quick Connect -pikaliitäntä korkeapaineletkun ja lisävarusteiden helppoon kiinnittämiseen.
PremiumFlex -korkeapaineletkuJoustava letku takaa vaivattoman käytön ja maksimaalisen liikkumisen vapauden. Korkeapaineletku voidaan kelata ja purkaa ilman solmujen muodostumista.
Home & Garden -sovellusKärcher Home & Garden -sovellus tekee sinusta siivousasiantuntijan. Käytä laajaa Kärcher-tietämystämme saadaksesi täydellisen pesutuloksen. Kätevä kattava palvelu - kaikki tiedot laitteesta, sen sovelluksesta ja palveluportaalistamme.
Plug 'n' Clean – pesuaineen annostelujärjestelmä
- Plug 'n' Clean -järjestelmän avulla pesuaineen annostelu on kätevää ja nopeaa.
Erinomainen pesuteho
- Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 500
|Työsuoritus (m²/h)
|40
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|2,1
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|12,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|19,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|405 x 306 x 584
Toimitus sisältää
- Kodin puhdistussetti: T 5 terassipesuri, 3 in 1 kivipintojen puhdistusaine 1 l
- Pesuharja
- Puhdistusaineet: Yleispuhdistusaine RM 626
- Pesukahva: G 160 Q Power Control -pesukahva
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 10 m, Elastinen PremiumFlex-letku
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Integroitu säilytysverkko
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
- Ulosvedettävä aisa
- Vesijäähdytetty moottori
- Integroitu vesisuodatin
- Veden imu