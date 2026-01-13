Painepesuri K 5 FJ
Kärcher K 5 sopii erinomaisesti säännöllisiin siivoustoihin kodin ympäristössä. Sisältää vaahdottimen, joka helpottaa ajoneuvojen pesua.
K 5 FJ -painepesuri on ihanteellinen työkalu säännöllisiin siivoustöihin kohtalaisen lian poistamiseen, kuten ajoneuvoihin ja keskikokoisiin pintoihin kiinteistön ympärillä. Sen varusteisiin kuuluvat liipaisupistooli, 8 metriä pitkä korkeapaineletku, Vario Power Spray -suihkuputki (VPS), Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla pinttyneimmän lian poistamiseen, vaahtosuihku maksimaalisen lian irrotuskyvyn saavuttamiseksi. ja luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua pienten likahiukkasten sisäänpääsyltä. Vario Power Spray -suihkuputken (VPS) painetta voidaan säätää helposti yksinkertaisesti kääntämällä – erityisen kohdennettuun ja pintoja hellävaraiseen puhdistukseen. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster varmistaa erinomaisen puhdistustehon jopa pinttyneellä lialla. Kaikki lisävarusteet voidaan helposti säilyttää itse laitteessa.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu pesuaineen imuletku
- Pesuaineen käyttö ja annostelu on helppoa.
- Kärcher pesuaineet puhdistavat ja suojaavat pestävän pinnan tarjoten pitkäkestoisen puhdistustuloksen.
Puhdasta ja siistiä
- Säilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Suuret pyörät
- Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla.
- Helppo käsitellä.
Quick Connect -pikaliitäntä
- Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine (bar)
|20 - max. 145
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 500
|Työsuoritus (m²/h)
|40
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (W)
|2100
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|302 x 346 x 872
Toimitus sisältää
- Vaahdotin: 0.3 l
- Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 8 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pesuaineen syöttö: Imu
- Pumpun materiaali: alumiini
- Integroitu vesisuodatin
- Veden imu