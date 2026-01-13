Painepesuri K 5 FJ

Kärcher K 5 sopii erinomaisesti säännöllisiin siivoustoihin kodin ympäristössä. Sisältää vaahdottimen, joka helpottaa ajoneuvojen pesua.

K 5 FJ -painepesuri on ihanteellinen työkalu säännöllisiin siivoustöihin kohtalaisen lian poistamiseen, kuten ajoneuvoihin ja keskikokoisiin pintoihin kiinteistön ympärillä. Sen varusteisiin kuuluvat liipaisupistooli, 8 metriä pitkä korkeapaineletku, Vario Power Spray -suihkuputki (VPS), Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla pinttyneimmän lian poistamiseen, vaahtosuihku maksimaalisen lian irrotuskyvyn saavuttamiseksi. ja luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua pienten likahiukkasten sisäänpääsyltä. Vario Power Spray -suihkuputken (VPS) painetta voidaan säätää helposti yksinkertaisesti kääntämällä – erityisen kohdennettuun ja pintoja hellävaraiseen puhdistukseen. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster varmistaa erinomaisen puhdistustehon jopa pinttyneellä lialla. Kaikki lisävarusteet voidaan helposti säilyttää itse laitteessa.

Ominaisuudet ja edut
Integroitu pesuaineen imuletku
  • Pesuaineen käyttö ja annostelu on helppoa.
  • Kärcher pesuaineet puhdistavat ja suojaavat pestävän pinnan tarjoten pitkäkestoisen puhdistustuloksen.
Puhdasta ja siistiä
  • Säilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Suuret pyörät
  • Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla.
  • Helppo käsitellä.
Quick Connect -pikaliitäntä
  • Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar) 20 - max. 145
Virtausnopeus (l/h) max. 500
Työsuoritus (m²/h) 40
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (W) 2100
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 6,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,8
Mitat (p x l x k) (mm) 302 x 346 x 872

Toimitus sisältää

  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 8 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pesuaineen syöttö: Imu
  • Pumpun materiaali: alumiini
  • Integroitu vesisuodatin
  • Veden imu
