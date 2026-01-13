K 5 FJ -painepesuri on ihanteellinen työkalu säännöllisiin siivoustöihin kohtalaisen lian poistamiseen, kuten ajoneuvoihin ja keskikokoisiin pintoihin kiinteistön ympärillä. Sen varusteisiin kuuluvat liipaisupistooli, 8 metriä pitkä korkeapaineletku, Vario Power Spray -suihkuputki (VPS), Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla pinttyneimmän lian poistamiseen, vaahtosuihku maksimaalisen lian irrotuskyvyn saavuttamiseksi. ja luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua pienten likahiukkasten sisäänpääsyltä. Vario Power Spray -suihkuputken (VPS) painetta voidaan säätää helposti yksinkertaisesti kääntämällä – erityisen kohdennettuun ja pintoja hellävaraiseen puhdistukseen. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster varmistaa erinomaisen puhdistustehon jopa pinttyneellä lialla. Kaikki lisävarusteet voidaan helposti säilyttää itse laitteessa.