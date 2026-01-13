K 4 Power Control Flex -painepesuri tekee jokaisen pinnan puhdistamisesta vaivatonta oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovelluksen ansiosta oikean paineen löytäminen on erittäin helppoa. Sovellus tukee käyttäjiä käytännön vinkeillä jokaisessa siivoustilanteessa ja siivoustehtävässä. Parhaan hallinnan saavuttamiseksi painetasoa voidaan helposti säätää kääntämällä suihkuputkea tai tarkistamalla G 160 Q Power Control -pesukahvasta. K 4 Power Control Flex tekee vaikutuksen myös Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmällä, joka tekee pesuaineen vaihdosta vaivatonta, PremiumFlex-korkeapaineletkulla, teleskooppikahvalla ja Quick Connect -järjestelmällä, joka säästää aikaa ja vaivaa napsauttamalla korkeapaineletku laitteeseen kiinni ja irti. Pysäköintiasento pitää lisävarusteet aina helposti saatavilla.