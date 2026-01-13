K 5 Premium Power Control Flex -painepesurin avulla jokainen pinta voidaan puhdistaa oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellus auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja -tehtävään. Parhaan hallinnan saavuttamiseksi painetasoa voidaan helposti säätää kääntämällä suihkuputkea tai tarkistaa tilanne G 160 Q Power Control -pesukahvasta. Painepesuri tekee vaikutuksen myös Kärcher Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmällä, joka helpottaa pesuaineen vaihtoa. PremiumFlex-korkeapaineletku lisää käyttömukavuutta, laadukas alumiininen teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja Quick Connect -järjestelmä säästää aikaa ja vaivaa; napsauta korkeapaineletku helposti kiinni ja irti laitteesta ja pesukahvasta. Käsittely on erittäin helppoa kätevän letkukelan ansiosta ja pysäköintiasento varmistaa, että lisävarusteet ovat aina helposti saatavilla.