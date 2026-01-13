Painepesuri K 7 Power Flex

K 7 Power Flex -painepesurin PremiumFlex-letkun sekä G 180 Q -pesukahvan yhdistelmä sopii pinttyneen lian puhdistamiseen isoilta pinnoilta kuten terasseista, kiveyksistä ja ajoneuvoista.

K 7 Power Flex -painepesurilla jokainen pinta voidaan puhdistaa oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellukseen integroitu sovelluskonsultti auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja siivoustehtävään – saavuttaaksesi täydellisen puhdistustuloksen. K 7 Power Flex on varustettu vesijäähdytteisellä moottorilla, ja se on suunniteltu toistuvaan käyttöön sekä esimerkiksi kiveyksille, uima-altaille tai suurille ajoneuvoille isojen ja likaisten pintojen puhdistukseen. Laaja varustevalikoima sisältää pesukahvan, jossa on käytännöllinen Quick Connect -adapteri, PremiumFlex-korkeapaineletku, luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua, Vario Power -suihkuputki (VPS) ja Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla. VPS-suihkuputken paineasetusta voidaan säätää yksinkertaisella kiertoliikkeellä, ja Dirt Blaster poistaa pinttyneen lian tehokkaasti. Muita varusteita ovat Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä, alumiininen teleskooppikahva ja pysäköintiasento helposti käsien ulottuvilla pidettäville lisävarusteille.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 7 Power Flex: Teleskooppinen kahva valmistettu korkealaatuisesta alumiinista.
Teleskooppiaisa helpottaa kuljetusta ja varastointia ja on helposti esiin vedettävissä.
Painepesuri K 7 Power Flex: PremiumFlex -korkeapaineletku
Joustava letku takaa vaivattoman käytön ja maksimaalisen liikkumisen vapauden.
Painepesuri K 7 Power Flex: Plug 'n' Clean – pesuaineen annostelujärjestelmä
Plug 'n' Clean -järjestelmän avulla pesuaineen annostelu on kätevää ja nopeaa.
Erinomainen pesuteho
  • Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Paine (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Virtausnopeus (l/h) max. 600
Työsuoritus (m²/h) 60
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 60
Liitäntäteho (kW) 3
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 17,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 23
Mitat (p x l x k) (mm) 458 x 330 x 669

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 10 m, Elastinen PremiumFlex-letku
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Viuhkasuutin
  • Integroitu säilytysverkko
  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
  • Ulosvedettävä aisa
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
  • Terassi
  • Aidat
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Autot
  • Matkailuautot
  • Polkupyörät
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
