K 7 Power Flex -painepesurilla jokainen pinta voidaan puhdistaa oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellukseen integroitu sovelluskonsultti auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja siivoustehtävään – saavuttaaksesi täydellisen puhdistustuloksen. K 7 Power Flex on varustettu vesijäähdytteisellä moottorilla, ja se on suunniteltu toistuvaan käyttöön sekä esimerkiksi kiveyksille, uima-altaille tai suurille ajoneuvoille isojen ja likaisten pintojen puhdistukseen. Laaja varustevalikoima sisältää pesukahvan, jossa on käytännöllinen Quick Connect -adapteri, PremiumFlex-korkeapaineletku, luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua, Vario Power -suihkuputki (VPS) ja Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla. VPS-suihkuputken paineasetusta voidaan säätää yksinkertaisella kiertoliikkeellä, ja Dirt Blaster poistaa pinttyneen lian tehokkaasti. Muita varusteita ovat Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä, alumiininen teleskooppikahva ja pysäköintiasento helposti käsien ulottuvilla pidettäville lisävarusteille.