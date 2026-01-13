Painepesuri K 7 Power Flex
K 7 Power Flex -painepesurin PremiumFlex-letkun sekä G 180 Q -pesukahvan yhdistelmä sopii pinttyneen lian puhdistamiseen isoilta pinnoilta kuten terasseista, kiveyksistä ja ajoneuvoista.
K 7 Power Flex -painepesurilla jokainen pinta voidaan puhdistaa oikealla paineella. Kärcher Home & Garden -sovellukseen integroitu sovelluskonsultti auttaa käyttäjää löytämään oikean paineen tarjoamalla käytännön vinkkejä jokaiseen siivoustilanteeseen ja siivoustehtävään – saavuttaaksesi täydellisen puhdistustuloksen. K 7 Power Flex on varustettu vesijäähdytteisellä moottorilla, ja se on suunniteltu toistuvaan käyttöön sekä esimerkiksi kiveyksille, uima-altaille tai suurille ajoneuvoille isojen ja likaisten pintojen puhdistukseen. Laaja varustevalikoima sisältää pesukahvan, jossa on käytännöllinen Quick Connect -adapteri, PremiumFlex-korkeapaineletku, luotettava vesisuodatin, joka suojaa pumppua, Vario Power -suihkuputki (VPS) ja Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla. VPS-suihkuputken paineasetusta voidaan säätää yksinkertaisella kiertoliikkeellä, ja Dirt Blaster poistaa pinttyneen lian tehokkaasti. Muita varusteita ovat Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä, alumiininen teleskooppikahva ja pysäköintiasento helposti käsien ulottuvilla pidettäville lisävarusteille.
Ominaisuudet ja edut
Teleskooppinen kahva valmistettu korkealaatuisesta alumiinista.Teleskooppiaisa helpottaa kuljetusta ja varastointia ja on helposti esiin vedettävissä.
PremiumFlex -korkeapaineletkuJoustava letku takaa vaivattoman käytön ja maksimaalisen liikkumisen vapauden.
Plug 'n' Clean – pesuaineen annostelujärjestelmäPlug 'n' Clean -järjestelmän avulla pesuaineen annostelu on kätevää ja nopeaa.
Erinomainen pesuteho
- Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 600
|Työsuoritus (m²/h)
|60
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Liitäntäteho (kW)
|3
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|17,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|23
|Mitat (p x l x k) (mm)
|458 x 330 x 669
Toimitus sisältää
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 10 m, Elastinen PremiumFlex-letku
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Viuhkasuutin
- Integroitu säilytysverkko
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
- Ulosvedettävä aisa
- Vesijäähdytetty moottori
- Integroitu vesisuodatin
Videot
Käyttökohteet
- Terassi
- Aidat
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Autot
- Matkailuautot
- Polkupyörät
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet