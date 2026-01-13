T 5 T-Racer -tasopesuri
Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta. Säädettävän suutinkorkeuden ansiosta voidaan pestä kovat sekä herkät pinnat. Yleisimpiä käyttökohteita ovat terassit, patiot ja autotallin ovet.
T 5 -tasopesurin twin-jet pyörivä pesupää pystyy poistamaan lian suurilta alueilta, joten se sopii suurten ulkopintojen nopeaa ja tehokasta puhdistamista varten. Äärimmäisen käytännöllinen: tasopesuri voidaan säätää siten, että suutin on sijoitettu sopivalle etäisyydelle pinnasta materiaalista riippuen. Tämä tarkoittaa, että kovat pinnat kuten kivi ja betoni, voidaan puhdistaa yhtä tehokkaasti kuin herkemmät pinnat, kuten puu. T 5 -tasopesuri puhdistaa noin puolet nopeammin kuin tavallinen vesiletkulla ja suutin. Lisäksi kuomu suojaa pesijää ja ympäristöä roiskeilta, ja laite kulkee kuin ilmatyynyalus joten sen ohjaaminen on helpompaa kuin koskaan. Jopa pystysuorat pinnat, kuten autotallin ovet, voidaan puhdistaa tehokkaasti ergonomisen kahvan avulla. Sopii K 2 - K 7 painepesureille.
Ominaisuudet ja edut
Kaksi pyörivää korkeapainesuutintaErinomainen suorituskyky - ihanteellinen suurempien alueiden puhdistukseen.
RoiskesuojaPuhdistusta ilman roiskeita.
Säädettävä korkeusSuuttimen etäisyyden säätäminen mahdollistaa useiden eri pintojen puhdistamisen. Sopii niin kivi-, asfaltti-, betoni- kuin puupinnoillekin.
Kahva
- Helpottaa pystysuorien pintojen puhdistusta.
Ilmatyynyaluksen kaltainen toiminta
- Terassipesuri leijuu puhdistettavan pinnan päällä ja helpottaa liikuttelua.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|708 x 280 x 995
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Terassi
- Autotallin ovet
- Pienet julkisivut
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Kulkuväylät