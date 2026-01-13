T 5 T-Racer -tasopesuri

Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta. Säädettävän suutinkorkeuden ansiosta voidaan pestä kovat sekä herkät pinnat. Yleisimpiä käyttökohteita ovat terassit, patiot ja autotallin ovet.

T 5 -tasopesurin twin-jet pyörivä pesupää pystyy poistamaan lian suurilta alueilta, joten se sopii suurten ulkopintojen nopeaa ja tehokasta puhdistamista varten. Äärimmäisen käytännöllinen: tasopesuri voidaan säätää siten, että suutin on sijoitettu sopivalle etäisyydelle pinnasta materiaalista riippuen. Tämä tarkoittaa, että kovat pinnat kuten kivi ja betoni, voidaan puhdistaa yhtä tehokkaasti kuin herkemmät pinnat, kuten puu. T 5 -tasopesuri puhdistaa noin puolet nopeammin kuin tavallinen vesiletkulla ja suutin. Lisäksi kuomu suojaa pesijää ja ympäristöä roiskeilta, ja laite kulkee kuin ilmatyynyalus joten sen ohjaaminen on helpompaa kuin koskaan. Jopa pystysuorat pinnat, kuten autotallin ovet, voidaan puhdistaa tehokkaasti ergonomisen kahvan avulla. Sopii K 2 - K 7 painepesureille.

Ominaisuudet ja edut
T 5 T-Racer -tasopesuri: Kaksi pyörivää korkeapainesuutinta
Kaksi pyörivää korkeapainesuutinta
Erinomainen suorituskyky - ihanteellinen suurempien alueiden puhdistukseen.
T 5 T-Racer -tasopesuri: Roiskesuoja
Roiskesuoja
Puhdistusta ilman roiskeita.
T 5 T-Racer -tasopesuri: Säädettävä korkeus
Säädettävä korkeus
Suuttimen etäisyyden säätäminen mahdollistaa useiden eri pintojen puhdistamisen. Sopii niin kivi-, asfaltti-, betoni- kuin puupinnoillekin.
Kahva
  • Helpottaa pystysuorien pintojen puhdistusta.
Ilmatyynyaluksen kaltainen toiminta
  • Terassipesuri leijuu puhdistettavan pinnan päällä ja helpottaa liikuttelua.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 1,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,4
Mitat (p x l x k) (mm) 708 x 280 x 995
Käyttökohteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Terassi
  • Autotallin ovet
  • Pienet julkisivut
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Kulkuväylät
