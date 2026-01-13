T 5 -tasopesurin twin-jet pyörivä pesupää pystyy poistamaan lian suurilta alueilta, joten se sopii suurten ulkopintojen nopeaa ja tehokasta puhdistamista varten. Äärimmäisen käytännöllinen: tasopesuri voidaan säätää siten, että suutin on sijoitettu sopivalle etäisyydelle pinnasta materiaalista riippuen. Tämä tarkoittaa, että kovat pinnat kuten kivi ja betoni, voidaan puhdistaa yhtä tehokkaasti kuin herkemmät pinnat, kuten puu. T 5 -tasopesuri puhdistaa noin puolet nopeammin kuin tavallinen vesiletkulla ja suutin. Lisäksi kuomu suojaa pesijää ja ympäristöä roiskeilta, ja laite kulkee kuin ilmatyynyalus joten sen ohjaaminen on helpompaa kuin koskaan. Jopa pystysuorat pinnat, kuten autotallin ovet, voidaan puhdistaa tehokkaasti ergonomisen kahvan avulla. Sopii K 2 - K 7 painepesureille.