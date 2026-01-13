K Silent Anniversary Edition yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi on rajoitettu erikoispainos värityksen ja mukana toimitettavien lisätarvikkeiden osalta. Innovatiivinen hiljainen tekniikka vähentää havaittua melutasoa 50 prosenttia verrattuna muihin saman luokan painepesureihin. Voit siis puhdistaa korkealla paineella häiritsemättä perhettäsi tai naapureitasi. Toimitukseen sisältyvät kolme suihkuputkea tarjoavat täydellisen ratkaisun jokaiseen puhdistustehtävään. Vario Power -suihkuputken avulla paine säädetään tarkasti mihin tahansa pintaan. eco!Booster on ihanteellinen herkille pinnoille, ja 50 prosenttia paremman puhdistustehonsa ansiosta se säästää vettä, energiaa ja aikaa. Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla takaa perusteellisen puhdistustuloksen pinttyneelle lialle. Toimitukseen kuuluu myös pesukahva, kuuden metrin PremiumFlex-korkeapaineletku, vaahdotin, pesuharja sekä 500 ml autoshampoo.