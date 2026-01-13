Painepesuri K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – erittäin hiljainen ja tehokas painepesuri erikoisvärillä ja -tarvikkeilla yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi.
K Silent Anniversary Edition yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi on rajoitettu erikoispainos värityksen ja mukana toimitettavien lisätarvikkeiden osalta. Innovatiivinen hiljainen tekniikka vähentää havaittua melutasoa 50 prosenttia verrattuna muihin saman luokan painepesureihin. Voit siis puhdistaa korkealla paineella häiritsemättä perhettäsi tai naapureitasi. Toimitukseen sisältyvät kolme suihkuputkea tarjoavat täydellisen ratkaisun jokaiseen puhdistustehtävään. Vario Power -suihkuputken avulla paine säädetään tarkasti mihin tahansa pintaan. eco!Booster on ihanteellinen herkille pinnoille, ja 50 prosenttia paremman puhdistustehonsa ansiosta se säästää vettä, energiaa ja aikaa. Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla takaa perusteellisen puhdistustuloksen pinttyneelle lialle. Toimitukseen kuuluu myös pesukahva, kuuden metrin PremiumFlex-korkeapaineletku, vaahdotin, pesuharja sekä 500 ml autoshampoo.
Ominaisuudet ja edut
PremiumFlex -korkeapaineletku
- Korkeapaineletku voidaan kelata ja purkaa ilman solmujen muodostumista.
Kompakti ja kevyt laite
- Voidaan helposti varastoida sisä- ja ulkopuolelle.
- Helppo kuljettaa.
Kätevä varusteiden säilytys
- Letku, suihkuvarsi ja ruiskupistooli ovat kaikki helposti ja kätevästi säilöttävissä.
Kaapelien säilytyslokero
- Kelaa ja pura virtajohto nopeasti ja helposti.
Quick Connect -pikaliitäntä
- Paineletku on helppo irroittaa ja kiinnittää ruiskupistooliin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine ( /bar)
|20 / max. 130
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 420
|Työsuoritus (m²/h)
|30
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|1,8
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|313 x 262 x 419
Toimitus sisältää
- Autonpesuseyyi: Pesuharja, autoshampoo 0,5 l
- Vaahdotin: 0.3 l
- Pesukahva: G 120 Q
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- eco!Booster
- Korkeapaineletku: 6 m, Elastinen PremiumFlex-letku
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pikaliitäntä koneeseen
- Integroitu vesisuodatin
- Virtajohdon säilytys
Videot
Käyttökohteet
- Parveke
- Hyttysverkko
- Autojen pesuun
- Polkupyörät