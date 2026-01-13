Painepesuri K 3 FJ
K 3 FJ -painepesuri on ihanteellinen puhdistamaan kevyttä likaa pieniltä pihan pinnoilta ja patioilta, puutarhakalusteita sekä ajoneuvoista. Toimitukseen kuuluu vaahdotin.
K 3 FJ -painepesuri antaa lialle kyytiä Toimitukseen kuuluu vaahdotin hyvin kiinnittyvällä vaahdolla sekä 500 ml autoshampoota. 6-metrisen korkeapaineletkun ansiosta painepesuri sopii erinomaisesti satunnaiseen käyttöön kotona ja antaa kimaltelevaa kiiltoa pienille pihan pinnoille ja patioille sekä puutarhakalusteisiin ja autoihin. Vario Power -suihkuputken (VPS) ansiosta vedenpaine on helppo säätää pintaan sopivaksi yksinkertaisella kiertoliikkeellä. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster irrottaa pinttyneimmänkin lian, ja pumppua suojaa vesisuodatin. Pehmeästi rullaavien pyörien ansiosta K 3 FJ -painepesuri on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan.
Ominaisuudet ja edut
Quick Connect -pikaliitäntäKorkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Puhdasta ja siistiäSäilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Suuret pyörätTurvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 380
|Työsuoritus (m²/h)
|25
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|1,6
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|242 x 285 x 805
Toimitus sisältää
- Vaahdotin: 0.3 l
- Puhdistusaineet: Autoshampoo (käyttövalmis) RM 562
- Pesukahva: G 120 Q
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 6 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Imuletku
- Integroitu vesisuodatin