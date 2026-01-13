Painepesuri K 3 FJ

K 3 FJ -painepesuri on ihanteellinen puhdistamaan kevyttä likaa pieniltä pihan pinnoilta ja patioilta, puutarhakalusteita sekä ajoneuvoista. Toimitukseen kuuluu vaahdotin.

K 3 FJ -painepesuri antaa lialle kyytiä Toimitukseen kuuluu vaahdotin hyvin kiinnittyvällä vaahdolla sekä 500 ml autoshampoota. 6-metrisen korkeapaineletkun ansiosta painepesuri sopii erinomaisesti satunnaiseen käyttöön kotona ja antaa kimaltelevaa kiiltoa pienille pihan pinnoille ja patioille sekä puutarhakalusteisiin ja autoihin. Vario Power -suihkuputken (VPS) ansiosta vedenpaine on helppo säätää pintaan sopivaksi yksinkertaisella kiertoliikkeellä. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster irrottaa pinttyneimmänkin lian, ja pumppua suojaa vesisuodatin. Pehmeästi rullaavien pyörien ansiosta K 3 FJ -painepesuri on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 3 FJ: Quick Connect -pikaliitäntä
Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Painepesuri K 3 FJ: Puhdasta ja siistiä
Säilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Painepesuri K 3 FJ: Suuret pyörät
Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Virtausnopeus (l/h) max. 380
Työsuoritus (m²/h) 25
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (kW) 1,6
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7
Mitat (p x l x k) (mm) 242 x 285 x 805

Toimitus sisältää

  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo (käyttövalmis) RM 562
  • Pesukahva: G 120 Q
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 6 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Imuletku
  • Integroitu vesisuodatin
Painepesuri K 3 FJ
