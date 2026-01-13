K 3 FJ -painepesuri antaa lialle kyytiä Toimitukseen kuuluu vaahdotin hyvin kiinnittyvällä vaahdolla sekä 500 ml autoshampoota. 6-metrisen korkeapaineletkun ansiosta painepesuri sopii erinomaisesti satunnaiseen käyttöön kotona ja antaa kimaltelevaa kiiltoa pienille pihan pinnoille ja patioille sekä puutarhakalusteisiin ja autoihin. Vario Power -suihkuputken (VPS) ansiosta vedenpaine on helppo säätää pintaan sopivaksi yksinkertaisella kiertoliikkeellä. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster irrottaa pinttyneimmänkin lian, ja pumppua suojaa vesisuodatin. Pehmeästi rullaavien pyörien ansiosta K 3 FJ -painepesuri on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan.