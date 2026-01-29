Painepesuri K 3 FJ Home

K 3 FJ -painepesuri on täydellinen puhdistamaan kevyttä likaa pieniltä pihan pinnoilta ja patioilta, pihakalusteita sekä ajoneuvoista. Toimitukseen kuuluu vaahdotin sekä T 1-pintapesuri.

K 3 FJ Home -painepesurin ansiosta lika on mennyttä. 6-metrisen korkeapaineletkun ansiosta pesuri sopii erinomaisesti satunnaiseen käyttöön kotona ja tekee puhdasta jälkea pihan eri pinnoissa kuten kulkuväylillä, terasseilla sekä pihakalusteissa. Home Kit takaa isompien kodin alueiden roiskettoman puhdistuksen ja sisältää T1-pintapesurin sekä ja 500 ml Patio & Deck -pesuainetta. Vario Power -suihkuputken (VPS) ansiosta vedenpaine on helppo säätää pintaan sopivaksi yksinkertaisella kiertoliikkeellä. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster irrottaa pinttyneimmänkin lian, ja pumppua suojaa vesisuodatin. Toimitukseen kuuluvalla vaahdottimella ja 500 ml:lla autoshampoota myös ajoneuvot tulevat kiiltävän puhtaiksi. Tasaisesti rullaavien pyörien ansiosta K 3 FJ Home -painepesuri on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 3 FJ Home: Quick Connect -pikaliitäntä
Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Painepesuri K 3 FJ Home: Puhdasta ja siistiä
Säilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Painepesuri K 3 FJ Home: Suuret pyörät
Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Virtausnopeus (l/h) max. 380
Työsuoritus (m²/h) 25
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (kW) 1,6
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,2
Mitat (p x l x k) (mm) 242 x 285 x 805

Toimitus sisältää

  • Kodin puhdistussetti: T 1 terassipesuri, terassinpesuaine 0,5 l
  • Jatkosuihkuputki
  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo (käyttövalmis) RM 562
  • Pesukahva: G 120 Q
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 6 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Imuletku
  • Integroitu vesisuodatin
