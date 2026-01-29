K 3 FJ Home -painepesurin ansiosta lika on mennyttä. 6-metrisen korkeapaineletkun ansiosta pesuri sopii erinomaisesti satunnaiseen käyttöön kotona ja tekee puhdasta jälkea pihan eri pinnoissa kuten kulkuväylillä, terasseilla sekä pihakalusteissa. Home Kit takaa isompien kodin alueiden roiskettoman puhdistuksen ja sisältää T1-pintapesurin sekä ja 500 ml Patio & Deck -pesuainetta. Vario Power -suihkuputken (VPS) ansiosta vedenpaine on helppo säätää pintaan sopivaksi yksinkertaisella kiertoliikkeellä. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster irrottaa pinttyneimmänkin lian, ja pumppua suojaa vesisuodatin. Toimitukseen kuuluvalla vaahdottimella ja 500 ml:lla autoshampoota myös ajoneuvot tulevat kiiltävän puhtaiksi. Tasaisesti rullaavien pyörien ansiosta K 3 FJ Home -painepesuri on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan.