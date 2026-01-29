Painepesuri K 3 FJ Home
K 3 FJ -painepesuri on täydellinen puhdistamaan kevyttä likaa pieniltä pihan pinnoilta ja patioilta, pihakalusteita sekä ajoneuvoista. Toimitukseen kuuluu vaahdotin sekä T 1-pintapesuri.
K 3 FJ Home -painepesurin ansiosta lika on mennyttä. 6-metrisen korkeapaineletkun ansiosta pesuri sopii erinomaisesti satunnaiseen käyttöön kotona ja tekee puhdasta jälkea pihan eri pinnoissa kuten kulkuväylillä, terasseilla sekä pihakalusteissa. Home Kit takaa isompien kodin alueiden roiskettoman puhdistuksen ja sisältää T1-pintapesurin sekä ja 500 ml Patio & Deck -pesuainetta. Vario Power -suihkuputken (VPS) ansiosta vedenpaine on helppo säätää pintaan sopivaksi yksinkertaisella kiertoliikkeellä. Pyörivällä pistesuihkulla varustettu Dirt Blaster irrottaa pinttyneimmänkin lian, ja pumppua suojaa vesisuodatin. Toimitukseen kuuluvalla vaahdottimella ja 500 ml:lla autoshampoota myös ajoneuvot tulevat kiiltävän puhtaiksi. Tasaisesti rullaavien pyörien ansiosta K 3 FJ Home -painepesuri on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan.
Ominaisuudet ja edut
Quick Connect -pikaliitäntäKorkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Puhdasta ja siistiäSäilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Suuret pyörätTurvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 380
|Työsuoritus (m²/h)
|25
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|1,6
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|242 x 285 x 805
Toimitus sisältää
- Kodin puhdistussetti: T 1 terassipesuri, terassinpesuaine 0,5 l
- Jatkosuihkuputki
- Vaahdotin: 0.3 l
- Puhdistusaineet: Autoshampoo (käyttövalmis) RM 562
- Pesukahva: G 120 Q
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 6 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Imuletku
- Integroitu vesisuodatin