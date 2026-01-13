Olipa kyseessä sammalten peittämät askelmat, sään kuluttamat aidat tai likaiset puutarhatyökalut, K 2 Universal Edition -painepesurilla puhdistat nme hetkessä. Kompakti laite sopii kaikkiin satunnaisiin kodin ja pihan siivoustöihin. Pyörivä pistesuihku poistaa jopa pinttyneen lian. Kevyen painon ja kätevän kantokahvan ansiosta voit kuljettaa painepesurin helposti sinne, missä sitä tarvitset. Quick Connect -järjestelmä tarjoaa lisämukavuutta, sillä sen pikaliitin mahdollistaa kolmen metrin pituisen korkeapaineletkun liittämisen ja irrotuksen laitteeseen ja pesukahvaan helposti. Kaikki mukana tulevat tarvikkeet voidaan helposti säilyttää laitteen rungossa. Tämä on mahdollista laitteen älykkäiden kiinnikkeiden ansiosta. Jopa virtajohto voidaan säilyttää siististi sille tarkoitetussa koukussa.