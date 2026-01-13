Painepesuri K 2 Universal Edition

K 2 Universal Edition on suunniteltu satunnaiseen käyttöön ja poistaa luotettavasti kevyen lian pihapiiristä ja pienistä ajoneuvoista ja pyöristä. Pesuaineiden käyttö vaahdottimella.

Olipa kyseessä sammalten peittämät askelmat, sään kuluttamat aidat tai likaiset puutarhatyökalut, K 2 Universal Edition -painepesurilla puhdistat nme hetkessä. Kompakti laite sopii kaikkiin satunnaisiin kodin ja pihan siivoustöihin. Pyörivä pistesuihku poistaa jopa pinttyneen lian. Kevyen painon ja kätevän kantokahvan ansiosta voit kuljettaa painepesurin helposti sinne, missä sitä tarvitset. Quick Connect -järjestelmä tarjoaa lisämukavuutta, sillä sen pikaliitin mahdollistaa kolmen metrin pituisen korkeapaineletkun liittämisen ja irrotuksen laitteeseen ja pesukahvaan helposti. Kaikki mukana tulevat tarvikkeet voidaan helposti säilyttää laitteen rungossa. Tämä on mahdollista laitteen älykkäiden kiinnikkeiden ansiosta. Jopa virtajohto voidaan säilyttää siististi sille tarkoitetussa koukussa.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 2 Universal Edition: Integroitu johdon säilytys
Integroitu johdon säilytys
Sähköjohto helppo säilyttää siististi ja tilaa säästävästi.
Painepesuri K 2 Universal Edition: Kätevä varusteiden säilytys
Kätevä varusteiden säilytys
Korkeapaineletku, suihkuputki ja pesukahva on helposti kiinnitettävissä laitteeseen varastointia varten.
Painepesuri K 2 Universal Edition: Quick Connect -pikaliitäntä
Quick Connect -pikaliitäntä
Korkeapaineletku on helposti kiinnitettävissä ja irrotettavissa laitteesta sekä pesukahvasta.
Kevyt laite kompaktissa koossa
  • Laite on helppo kantaa ja kuljettaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paine (bar/MPa) 110 / 11
Virtausnopeus (l/h) max. 360
Työsuoritus (m²/h) 20
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (kW) 1,4
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 3,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,6
Mitat (p x l x k) (mm) 182 x 280 x 390

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: G 120 Q
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 3 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Integroitu vesisuodatin
Painepesuri K 2 Universal Edition
Painepesuri K 2 Universal Edition
Videot
Käyttökohteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
Varusteet
Pesuaineet