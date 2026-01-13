Painepesuri K 2 Universal Edition
K 2 Universal Edition on suunniteltu satunnaiseen käyttöön ja poistaa luotettavasti kevyen lian pihapiiristä ja pienistä ajoneuvoista ja pyöristä. Pesuaineiden käyttö vaahdottimella.
Olipa kyseessä sammalten peittämät askelmat, sään kuluttamat aidat tai likaiset puutarhatyökalut, K 2 Universal Edition -painepesurilla puhdistat nme hetkessä. Kompakti laite sopii kaikkiin satunnaisiin kodin ja pihan siivoustöihin. Pyörivä pistesuihku poistaa jopa pinttyneen lian. Kevyen painon ja kätevän kantokahvan ansiosta voit kuljettaa painepesurin helposti sinne, missä sitä tarvitset. Quick Connect -järjestelmä tarjoaa lisämukavuutta, sillä sen pikaliitin mahdollistaa kolmen metrin pituisen korkeapaineletkun liittämisen ja irrotuksen laitteeseen ja pesukahvaan helposti. Kaikki mukana tulevat tarvikkeet voidaan helposti säilyttää laitteen rungossa. Tämä on mahdollista laitteen älykkäiden kiinnikkeiden ansiosta. Jopa virtajohto voidaan säilyttää siististi sille tarkoitetussa koukussa.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu johdon säilytysSähköjohto helppo säilyttää siististi ja tilaa säästävästi.
Kätevä varusteiden säilytysKorkeapaineletku, suihkuputki ja pesukahva on helposti kiinnitettävissä laitteeseen varastointia varten.
Quick Connect -pikaliitäntäKorkeapaineletku on helposti kiinnitettävissä ja irrotettavissa laitteesta sekä pesukahvasta.
Kevyt laite kompaktissa koossa
- Laite on helppo kantaa ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paine (bar/MPa)
|110 / 11
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 360
|Työsuoritus (m²/h)
|20
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|1,4
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|182 x 280 x 390
Toimitus sisältää
- Pesukahva: G 120 Q
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 3 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Integroitu vesisuodatin
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet