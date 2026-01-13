Painepesuri K 2 Premium FJ
Sano hyvästit lialle: Pidä puutarhakalusteet ja pihapiirin pienemmät pinnat siistinä K 2 Premium FJ -painepesurin avulla. Toimitukseen kuuluu vaahdotin.
Pese autot, portaat, puutarhatyökalut ja ulkokalusteet tällä näppärällä pikkupesurilla. K 2 Premium FJ -painepesuri on ihanteellinen ratkaisu satunnaisiin siivoustöihin kotisi ympäristössä. Pyörien ansiosta laite on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan. Käyttömukavuuden lisäämiseksi Quick Connect -järjestelmä mahdollistaa 4-metrisen korkeapaineletkun napsautuksen kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta helposti. Kaikki mukana toimitetut lisävarusteet voidaan helposti säilyttää painepesurin rungossa. Toimitus sisältää vaahdottimen.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta ja siistiäSäilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Suuret pyörätTurvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Quick Connect -pikaliitäntäKorkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Paine (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 360
|Työsuoritus (m²/h)
|20
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|1,4
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|242 x 285 x 790
Toimitus sisältää
- Vaahdotin: 0.3 l
- Puhdistusaineet: Autoshampoo (käyttövalmis) RM 562
- Pesukahva: G 120 Q
- One-jet -suihkuputki
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 4 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Imuletku
- Integroitu vesisuodatin