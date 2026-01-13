Painepesuri K 2 Premium FJ

Sano hyvästit lialle: Pidä puutarhakalusteet ja pihapiirin pienemmät pinnat siistinä K 2 Premium FJ -painepesurin avulla. Toimitukseen kuuluu vaahdotin.

Pese autot, portaat, puutarhatyökalut ja ulkokalusteet tällä näppärällä pikkupesurilla. K 2 Premium FJ -painepesuri on ihanteellinen ratkaisu satunnaisiin siivoustöihin kotisi ympäristössä. Pyörien ansiosta laite on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan. Käyttömukavuuden lisäämiseksi Quick Connect -järjestelmä mahdollistaa 4-metrisen korkeapaineletkun napsautuksen kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta helposti. Kaikki mukana toimitetut lisävarusteet voidaan helposti säilyttää painepesurin rungossa. Toimitus sisältää vaahdottimen.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 2 Premium FJ: Puhdasta ja siistiä
Puhdasta ja siistiä
Säilytä letku, suihkuputket, pesukahva ja johto tilaa säästävästi
Painepesuri K 2 Premium FJ: Suuret pyörät
Suuret pyörät
Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla. Helppo käsitellä.
Painepesuri K 2 Premium FJ: Quick Connect -pikaliitäntä
Quick Connect -pikaliitäntä
Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Paine (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Virtausnopeus (l/h) max. 360
Työsuoritus (m²/h) 20
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (kW) 1,4
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,5
Mitat (p x l x k) (mm) 242 x 285 x 790

Toimitus sisältää

  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo (käyttövalmis) RM 562
  • Pesukahva: G 120 Q
  • One-jet -suihkuputki
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 4 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Imuletku
  • Integroitu vesisuodatin
Painepesuri K 2 Premium FJ
