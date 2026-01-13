Pese autot, portaat, puutarhatyökalut ja ulkokalusteet tällä näppärällä pikkupesurilla. K 2 Premium FJ -painepesuri on ihanteellinen ratkaisu satunnaisiin siivoustöihin kotisi ympäristössä. Pyörien ansiosta laite on helppo kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan. Käyttömukavuuden lisäämiseksi Quick Connect -järjestelmä mahdollistaa 4-metrisen korkeapaineletkun napsautuksen kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta helposti. Kaikki mukana toimitetut lisävarusteet voidaan helposti säilyttää painepesurin rungossa. Toimitus sisältää vaahdottimen.