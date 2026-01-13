Painepesuriin liitettävä PS 30 -pesuharja tarjoaa erinomaiset puhdistustulokset erilaisilla pinnoilla. Tämän takaa kolme korkeapainesuutinta, jotka irrottavat pinttyneenkin lian. Tämä tekee PS 30:sta ihanteellisen apuvälineen pienten ja keskikokoisten alueiden, kuten portaiden ja reunojen, luotettavaan puhdistamiseen. Harjaspäätä voidaan kääntää 360° vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseksi. Kaikki sileät pinnat voidaan kuivata integroidulla kumilastalla puhdistuksen jälkeen. Tämä poistaa ylimääräisen likaisen veden nopeasti ja tekee pinnat heti käyttövalmiiksi. Tämä korkeapainesuihkun ja manuaalisen harjaamisen yhdistelmä takaa luotettavan pesutuloksen, ja se voidaan yhdistää kaikkiin Kärcherin K 2 - K 7 painepesureihin.