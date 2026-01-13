PS 30 -pesuharja

Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunustojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.

Painepesuriin liitettävä PS 30 -pesuharja tarjoaa erinomaiset puhdistustulokset erilaisilla pinnoilla. Tämän takaa kolme korkeapainesuutinta, jotka irrottavat pinttyneenkin lian. Tämä tekee PS 30:sta ihanteellisen apuvälineen pienten ja keskikokoisten alueiden, kuten portaiden ja reunojen, luotettavaan puhdistamiseen. Harjaspäätä voidaan kääntää 360° vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseksi. Kaikki sileät pinnat voidaan kuivata integroidulla kumilastalla puhdistuksen jälkeen. Tämä poistaa ylimääräisen likaisen veden nopeasti ja tekee pinnat heti käyttövalmiiksi. Tämä korkeapainesuihkun ja manuaalisen harjaamisen yhdistelmä takaa luotettavan pesutuloksen, ja se voidaan yhdistää kaikkiin Kärcherin K 2 - K 7 painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
PS 30 -pesuharja: Kolme integroitua korkeapainesuutinta
Kolme integroitua korkeapainesuutinta
Tehokas siivous korkealla paineella huipputuloksin.
PS 30 -pesuharja: Integroitu, vaihdettava kumilasta
Integroitu, vaihdettava kumilasta
PS 30 -pesuharja: 360 astetta kiertyvä harjapää
360 astetta kiertyvä harjapää
Jopa vaiket nurkat on helposti saavutettavissa.
Kompakti suunnittelu
  • Suorituskykyinen, kompakti muotoilu helpottaa roiskevapaata siivousta nurkista ja reunoista.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Itsepäinen lika irtoaa varmasti erilaisilta pinnoilta.
Korkeapainesuihkun ja harjan yhdistelmä
  • Ylivertainen puhdistustulos verrattuna perinteisiin hankaimiin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Mitat (p x l x k) (mm) 744 x 293 x 769
Videot
Käyttökohteet
  • Portaat
  • Terassi
  • Autotalli
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Parveke
  • Kulkuväylät
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.