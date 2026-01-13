PS 30 -pesuharja
Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunustojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.
Painepesuriin liitettävä PS 30 -pesuharja tarjoaa erinomaiset puhdistustulokset erilaisilla pinnoilla. Tämän takaa kolme korkeapainesuutinta, jotka irrottavat pinttyneenkin lian. Tämä tekee PS 30:sta ihanteellisen apuvälineen pienten ja keskikokoisten alueiden, kuten portaiden ja reunojen, luotettavaan puhdistamiseen. Harjaspäätä voidaan kääntää 360° vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseksi. Kaikki sileät pinnat voidaan kuivata integroidulla kumilastalla puhdistuksen jälkeen. Tämä poistaa ylimääräisen likaisen veden nopeasti ja tekee pinnat heti käyttövalmiiksi. Tämä korkeapainesuihkun ja manuaalisen harjaamisen yhdistelmä takaa luotettavan pesutuloksen, ja se voidaan yhdistää kaikkiin Kärcherin K 2 - K 7 painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Kolme integroitua korkeapainesuutintaTehokas siivous korkealla paineella huipputuloksin.
Integroitu, vaihdettava kumilasta
360 astetta kiertyvä harjapääJopa vaiket nurkat on helposti saavutettavissa.
Kompakti suunnittelu
- Suorituskykyinen, kompakti muotoilu helpottaa roiskevapaata siivousta nurkista ja reunoista.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
- Itsepäinen lika irtoaa varmasti erilaisilta pinnoilta.
Korkeapainesuihkun ja harjan yhdistelmä
- Ylivertainen puhdistustulos verrattuna perinteisiin hankaimiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|744 x 293 x 769
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Power
Käyttökohteet
- Portaat
- Terassi
- Autotalli
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Parveke
- Kulkuväylät