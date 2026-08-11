Rullaharjat kivipinnoille

Kaksiosainen rullaharjasetti on täydellinen lisä terassipesuriin erityisesti pestäessä kivisiä pintoja. Irtolika, pöly ja orgaaniset kasvustot lähtevät irti vaivattomasti yhdellä kertaa.

Kaksiosainen rullaharjasetti on täydellinen lisä PCL 4-terassipesuriin erityisesti pestäessä kivisiä pintoja. Irtolika, pöly ja orgaaniset kasvustot lähtevät irti vaivattomasti yhdellä kertaa harjasten irrottaessa lian hellävaroen ja vesisuihkun huuhtoessa sen pois. Settiin kuuluva harjapari voidaan vaihtaa terassipesurin mukana toimitettavan harjaparin tilalle vaivattomasti.

Ominaisuudet ja edut
Harjasten materiaali erityisesti suunniteltu
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 134 x 100 x 100
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
  • Terassi
  • Parveke