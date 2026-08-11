Rullaharjat kivipinnoille
Kaksiosainen rullaharjasetti on täydellinen lisä terassipesuriin erityisesti pestäessä kivisiä pintoja. Irtolika, pöly ja orgaaniset kasvustot lähtevät irti vaivattomasti yhdellä kertaa.
Kaksiosainen rullaharjasetti on täydellinen lisä PCL 4-terassipesuriin erityisesti pestäessä kivisiä pintoja. Irtolika, pöly ja orgaaniset kasvustot lähtevät irti vaivattomasti yhdellä kertaa harjasten irrottaessa lian hellävaroen ja vesisuihkun huuhtoessa sen pois. Settiin kuuluva harjapari voidaan vaihtaa terassipesurin mukana toimitettavan harjaparin tilalle vaivattomasti.
Ominaisuudet ja edut
Harjasten materiaali erityisesti suunniteltu
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|134 x 100 x 100
Käyttökohteet
- Terassi
- Parveke