Julkisivujen puhdistusaine RM 611, 1l

Kivipintojen ja julkisivujen puhdistusaine, joka irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää voimakkaan hankaamisen tarvetta. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 1
Pakkausyksikkö (kpl) 6
Paino (kg) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Mitat (p x l x k) (mm) 100 x 100 x 215
Julkisivujen puhdistusaine RM 611, 1l
Julkisivujen puhdistusaine RM 611, 1l
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Käyttökohteet
  • Terassi
  • Julkisivu
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät