Kärcher K3 - sano hyvästit arjen lialle. Kompaktin tehokas korkeapainepesuri Quick Connect -pikaliitännällä ja 6 m korkeapaineletkulla. Soveltuu parhaiten satunnaiseen käyttöön erilaisissa kodin pienikokoisissa puhdistuskohteissa, kuten esimerkiksi polkupyörien, puutarha-aitojen ja moottoripyörien pesussa. Vedenpaine voidaan säätää puhdistettavaan pintaan yksinkertaisesti kiertämällä Vario Power -suihkuputkea (VPS). Laite irrottaa itsepäisenkin lian, ja pitkäikäinen moottori on suojattu vesisuodattimella.