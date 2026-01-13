Painepesuri K 3

K3 -korkeapainepesuri on ihanteellinen satunnaiseen käyttöön ja normaaliin likaan, esimerkiksi polkupyöriin, puutarha-aitoihin, moottoripyöriin jne.

Kärcher K3 - sano hyvästit arjen lialle. Kompaktin tehokas korkeapainepesuri Quick Connect -pikaliitännällä ja 6 m korkeapaineletkulla. Soveltuu parhaiten satunnaiseen käyttöön erilaisissa kodin pienikokoisissa puhdistuskohteissa, kuten esimerkiksi polkupyörien, puutarha-aitojen ja moottoripyörien pesussa. Vedenpaine voidaan säätää puhdistettavaan pintaan yksinkertaisesti kiertämällä Vario Power -suihkuputkea (VPS). Laite irrottaa itsepäisenkin lian, ja pitkäikäinen moottori on suojattu vesisuodattimella.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 3: Pikaliitos
Pikaliitos
Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Painepesuri K 3: Pesuainesäiliö
Pesuainesäiliö
Pesuainesäiliö helpottaa pesuaineen käytöä.
Painepesuri K 3: Säilytyskoukku helpottaa säilytystä
Säilytyskoukku helpottaa säilytystä
Sähköjohdolle on kätevä säilytyskoukku laitteessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paine (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Virtausnopeus (l/h) max. 380
Työsuoritus (m²/h) 25
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäteho (kW) 1,6
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7
Mitat (p x l x k) (mm) 275 x 279 x 803

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: G 120 Q
  • Viuhkasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 6 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Pikaliitäntä koneeseen
  • Pesuaineen syöttö: Säiliö
  • Integroitu vesisuodatin
Painepesuri K 3
Painepesuri K 3
Videot
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
Varusteet
Pesuaineet