Painepesuri K 3
K3 -korkeapainepesuri on ihanteellinen satunnaiseen käyttöön ja normaaliin likaan, esimerkiksi polkupyöriin, puutarha-aitoihin, moottoripyöriin jne.
Kärcher K3 - sano hyvästit arjen lialle. Kompaktin tehokas korkeapainepesuri Quick Connect -pikaliitännällä ja 6 m korkeapaineletkulla. Soveltuu parhaiten satunnaiseen käyttöön erilaisissa kodin pienikokoisissa puhdistuskohteissa, kuten esimerkiksi polkupyörien, puutarha-aitojen ja moottoripyörien pesussa. Vedenpaine voidaan säätää puhdistettavaan pintaan yksinkertaisesti kiertämällä Vario Power -suihkuputkea (VPS). Laite irrottaa itsepäisenkin lian, ja pitkäikäinen moottori on suojattu vesisuodattimella.
Ominaisuudet ja edut
PikaliitosKorkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
PesuainesäiliöPesuainesäiliö helpottaa pesuaineen käytöä.
Säilytyskoukku helpottaa säilytystäSähköjohdolle on kätevä säilytyskoukku laitteessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 380
|Työsuoritus (m²/h)
|25
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäteho (kW)
|1,6
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|275 x 279 x 803
Toimitus sisältää
- Pesukahva: G 120 Q
- Viuhkasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 6 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Pikaliitäntä koneeseen
- Pesuaineen syöttö: Säiliö
- Integroitu vesisuodatin
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun