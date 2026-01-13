Painepesuri K 7 WCM FJ

Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 7 WCM FJ -painepesuri poistaa lian tehokkaasti terasseilta, ajoneuvoista ja muilta isoilta pinnoilta. Sisältää vaahdottimen.

Vaikuttavan tehokkaaseen puhdistukseen! K 7 WCM FJ on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja todella likaisille alueille. Sen tehokas vesijäähdytteinen moottori poistaa lian kulkuväyliltä, terasseilta, piha-aidoista ja suuremmista ajoneuvoista. Jotta pinnat voidaan puhdistaa erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti, Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Toimitukseenk uuluu vaahdotin tehokkaasti kiinnittyvällä vaahdolla sekä 1 litra autoshampoota. Muita ominaisuuksia ovat Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla, joka takaa erinomaiset puhdistustulokset ilman kompromisseja jopa pinttyneelle lialle. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Kaikki mukana tulevat lisävarusteet voidaan säilyttää myös itse laitteessa.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri K 7 WCM FJ: Puhdasta ja siistiä
Letku, suihkuputki, pesukahva ja johto voidaan säilyttää laitteen rungossa.
Painepesuri K 7 WCM FJ: Quick Connect -pikaliitäntä
Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Painepesuri K 7 WCM FJ: Suuret pyörät
Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Paine (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Virtausnopeus (l/h) max. 600
Työsuoritus (m²/h) 60
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 60
Liitäntäteho (kW) 3
Virtajohto (m) 5
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 17,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 23
Mitat (p x l x k) (mm) 369 x 355 x 946

Toimitus sisältää

  • Vaahdotin: 0.3 l
  • Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
  • Turbosuutin
  • Korkeapaineletku: 10 m
  • A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Ominaisuuksia

  • Viuhkasuutin
  • Pesuaineen syöttö: Imuletku
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Pumpun materiaali: alumiini
  • Integroitu vesisuodatin
Painepesuri K 7 WCM FJ
Käyttökohteet
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Ulkoportaat
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Autot
  • Matkailuautot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Polkupyörät
Varusteet
Pesuaineet