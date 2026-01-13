Painepesuri K 7 WCM FJ
Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K 7 WCM FJ -painepesuri poistaa lian tehokkaasti terasseilta, ajoneuvoista ja muilta isoilta pinnoilta. Sisältää vaahdottimen.
Vaikuttavan tehokkaaseen puhdistukseen! K 7 WCM FJ on täydellinen (siivous)kumppani toistuvaan käyttöön ja todella likaisille alueille. Sen tehokas vesijäähdytteinen moottori poistaa lian kulkuväyliltä, terasseilta, piha-aidoista ja suuremmista ajoneuvoista. Jotta pinnat voidaan puhdistaa erityisen tehokkaasti ja hellävaraisesti, Vario Power -suihkuputkea (VPS) voidaan säätää yksinkertaisella käännöksellä. Toimitukseenk uuluu vaahdotin tehokkaasti kiinnittyvällä vaahdolla sekä 1 litra autoshampoota. Muita ominaisuuksia ovat Dirt Blaster pyörivällä pistesuihkulla, joka takaa erinomaiset puhdistustulokset ilman kompromisseja jopa pinttyneelle lialle. Sisäänrakennettu vedensuodatin suojaa myös pumppua luotettavasti likahiukkasilta. Kaikki mukana tulevat lisävarusteet voidaan säilyttää myös itse laitteessa.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta ja siistiäLetku, suihkuputki, pesukahva ja johto voidaan säilyttää laitteen rungossa.
Quick Connect -pikaliitäntäKorkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Suuret pyörätTurvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Paine (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Virtausnopeus (l/h)
|max. 600
|Työsuoritus (m²/h)
|60
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Liitäntäteho (kW)
|3
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|17,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|23
|Mitat (p x l x k) (mm)
|369 x 355 x 946
Toimitus sisältää
- Vaahdotin: 0.3 l
- Puhdistusaineet: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Pesukahva: G 180 Q -pesukahva
- Turbosuutin
- Korkeapaineletku: 10 m
- A3/4" adapteri puutarhaletkulle
Ominaisuuksia
- Viuhkasuutin
- Pesuaineen syöttö: Imuletku
- Vesijäähdytetty moottori
- Pumpun materiaali: alumiini
- Integroitu vesisuodatin
Käyttökohteet
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Ulkoportaat
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Autot
- Matkailuautot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Polkupyörät