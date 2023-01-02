Mitä pitää mielessä kasvihuonetta huollettaessa?

Kasvihuone, tai tarkemmin sanottuna sen ikkunat ja katto, likaantuvat ajan myötä erilaisista sääolosuhteista johtuen. Noen tai hienon pölyn, siitepölyn, lehtien ja neulasten sekä lintujen ulosteiden aiheuttamat jäännökset vaikuttavat kasvihuoneen ulkonäköön. Kasvihuone kannattaa siivota kahdesti vuodessa, jotta se pysyisi huippukunnossa ja jotta viihtyisyys ei kärsisi likaisten ikkunoiden takia. Hyvä aika tähän on keväällä, jolloin puutarha alkaa herätä eloon kylmien talvikuukausien jälkeen.

Kasvihuoneen siivoamisessa ei ole kyse vain estetiikasta, vaan myös sen jokaisen osan, kuten tukirakenteen ja integroidun kumitiivisteen, hoitamisesta ja kunnossapidosta. Muista, että mitä kauemmin odotat siivoamisen kanssa, sitä enemmän aikaa ja vaivaa tarvitset sen puhdistamiseen myöhemmin. Varmista, että siivoat viherhuoneen pilvisenä päivänä, koska aurinkoisina tai jopa kuumina päivinä ikkunat kuivuvat liian nopeasti, mikä aiheuttaa rumia raitoja ruutuihin.

Muutamia tarvikkeita, mitä saatat tarvita pesutehtävässä: