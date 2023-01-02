Parhaat vinkit kasvihuoneen puhdistukseen
Monet haaveilevat omasta kasvihuoneesta - voit pitää kasvisi siellä turvassa, ja se tarjoaa myös lisää asuintilaa, jossa voit rentoutua. Kasvihuoneet on yleensä valmistettu pääasiassa lasista, katto mukaan lukien. Valitettavasti ne vaativat myös hieman hoitoa näyttääkseen edelleen hyvältä. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka ylläpidät kasvihuonettasi.
Mitä pitää mielessä kasvihuonetta huollettaessa?
Kasvihuone, tai tarkemmin sanottuna sen ikkunat ja katto, likaantuvat ajan myötä erilaisista sääolosuhteista johtuen. Noen tai hienon pölyn, siitepölyn, lehtien ja neulasten sekä lintujen ulosteiden aiheuttamat jäännökset vaikuttavat kasvihuoneen ulkonäköön. Kasvihuone kannattaa siivota kahdesti vuodessa, jotta se pysyisi huippukunnossa ja jotta viihtyisyys ei kärsisi likaisten ikkunoiden takia. Hyvä aika tähän on keväällä, jolloin puutarha alkaa herätä eloon kylmien talvikuukausien jälkeen.
Kasvihuoneen siivoamisessa ei ole kyse vain estetiikasta, vaan myös sen jokaisen osan, kuten tukirakenteen ja integroidun kumitiivisteen, hoitamisesta ja kunnossapidosta. Muista, että mitä kauemmin odotat siivoamisen kanssa, sitä enemmän aikaa ja vaivaa tarvitset sen puhdistamiseen myöhemmin. Varmista, että siivoat viherhuoneen pilvisenä päivänä, koska aurinkoisina tai jopa kuumina päivinä ikkunat kuivuvat liian nopeasti, mikä aiheuttaa rumia raitoja ruutuihin.
Muutamia tarvikkeita, mitä saatat tarvita pesutehtävässä:
- Tikkaat
- Puutarhaletku
- Lasta ikkunoiden kuivaamiseen
- Pesuharja ja/tai mikrokuituliina sekä haaleaa vettä
- Astian- tai ikkunanpesuainetta
- Ikkunapesuri yhdessä jatkovarren kanssa
- Painepesuri yhdessä teleskooppisen jatkovarren kanssa
Kasvihuoneen lasikaton pesu
Kasvihuoneen sivuikkunoiden puhdistaminen ei ole niin hankala tehtävä, mutta jos kasvihuoneesi on melko korkea, tai haluat puhdistaa katon, se on hieman vaikeampaa. Tämä ei johdu niinkään itse siivoustehtävästä vaan siitä, että alueet ovat vaikeasti saavutettavissa, kun ne ovat useita metrejä korkeita.
Periaatteessa sinulla on kaksi vaihtoehtoa - joko kiipeät tikkaille ja peset pinnat käsin, tai käytät painepesuria yhdessä teleskooppisen jatkovarren ja pesuharjan kanssa. Jälkimmäinen on huomattavasti turvallisempi ja vähemmän aikaa vievä vaihtoehto.
Ennen märkäpuhdistuksen aloittamista on kuitenkin ensin poistettava katolle ja mahdollisiin kouruihin kertynyt irtonainen lika. Tähän sopivat perinteisemmät puhdistusvälineet, kuten harjat, ämpärit ja ruiskupistoolit, jotka liitetään puutarhaletkuun, sekä liina lasin reunoja varten. Painepesuria ei kannata vielä ottaa käyttöön, muuten vain levität likaa ympäriinsä. Useimmat kasvihuoneiden katot ovat kaltevia, mikä helpottaa pintojen puhdistamista puutarhaletkulla. On parasta huuhdella lika varovasti kouruun korkeimmasta kohdasta. Toinen ylimääräistä työtä säästävä vinkki on sijoittaa kulho tai siivilä kourun pohjapäähän, jotta se kerää kaiken irti huuhtoutuneen lian, jotta se ei pääse valumaan maahan tai likaamaan terassia. Viherhuoneen vesikourusta kannattaa myös poistaa roskat, jotta se ei tukkeudu ja vuoda yli, kun käytät puhdistukseen myöhemmin vettä.
Nyt on aika aloittaa kasvihuoneen lasikaton puhdistus. Tätä tarkoitusta varten on parasta käyttää jatkettavaa teleskooppisuihkuputkea, johon on kiinnitetty harja, ja liittää se sitten puutarhaletkuun. On välttämätöntä varmistaa, että tikkaat seisovat tukevalla, tasaisella alustalla. Pyydä jotakuta pitämään niistä kiinni lisäturvallisuuden vuoksi. Puhdista ensin katon yläosa ja jatka sitten hitaasti kaltevia reunoja pitkin. Jos lika on erityisen itsepintaista, lisää painetta ja harjaa likaiset alueet useita kertoja. Ikkunanpesuaineet ovat hyvä valinta tähän työhön, sillä ne eivät ainoastaan varmista, että lasi on kimaltelevan puhdas, vaan myös pitävät sammalta loitolla. Viimeinen vaihe on suihkuttaa koko pinta uudelleen perusteellisesti vedellä.
Vinkki
Tämä toimii entistä helpommin ja tehokkaammin kääntyvän teleskooppisuihkuputken ja siihen sopivan puhdistusharjan avulla, jotka molemmat liitetään painepesuriin. Näin pääset helpommin korkeampiin ikkunoihin ja lasikattoihin ilman, että sinun tarvitsee edes kiivetä tikkaita.
Kasvihuoneen ikkunoiden pesu
Jos kasvihuone on pääosin lasia, menettely on periaatteessa sama kuin missä tahansa ikkunanpesussa. Jotta ikkunat eivät likaannu heti uudelleen, kannattaa pyyhkiä lika ja pöly pois ikkuna- ja ovikarmeista etukäteen harjalla tai rievulla. Sinun on käytettävä oikeaa tekniikkaa varmistaaksesi, ettei ikkunoihin jää raitoja puhdistuksen jälkeen. Suihkuta tätä varten ensin puhdistusliuosta lasipinnalle ja kuivaa se sitten mikrokuituliinalla tai vetolastalla. Viimeistele kiillottamalla puuvillaisella keittiöpyyhkeellä tai mikrokuituliinalla.
Vinkki
Mattojen ja lattioiden puhdistamiseen tarvitset pölynimurin ja mopin. Hyvä uutinen on, että lasipintojen pesuun löytyy myös vastaava väline! Ikkunapesurilla ikkunat ja lasipinnat voidaan puhdistaa helposti ja tehokkaasti, ja ne jäävät kauniin kirkkaiksi ja raidattomiksi.
Kasvihuoneen pesu painepesurilla vai ilman?
Lyhyesti: molempi tapa käy! Sinun pitäisi kysyä itseltäsi, kuinka paljon aikaa ja rahaa haluat käyttää kasvihuoneen siivoamiseen ja ylläpitoon? Jos haluat pestä ikkunat ja muut osat mahdollisimman edullisesti, niin puhdistusliinat, ämpärit ja muut kodinhoitotuotteet ovat ratkaisu. Jos kuitenkin haluat säästää aikaa kasvihuoneen tai valokatteen puhdistamisessa, painepesuri on paras idea. Lisäksi puhdistus on vielä tehokkaampaa kuin tavallisella puutarhaletkulla, mikä tekee siitä vettä säästävän ja ympäristöystävällisen.
Monet eivät tiedä, että korkeapainepesurilla voidaan pestä erilaisia pintoja myös alhaisella veden paineella. Esimerkiksi teleskooppisella jatkovarrella ja pesuharjalla voidaan puhdistaa hellävaraisesti korkealla olevat ikkunat sekä lasikatot. Se vaatii vain työskentelyä hieman hitaammin, ja paineen säätämistä lasipinnoille sopivaksi. Näin se toimii:
1. Säädä ensin teleskooppisuihkuputken kulma siten, että se vastaa lasikattoa. Voit tehdä tämän vetämällä lukitusvivusta ja vapauttamalla sen uudelleen, kun olet oikeassa kulmassa.
2. Käytä kaksiportaista säätöä päästäksesi halutulle korkeudelle. Kun pidennät putkea, varmista, että sisällä oleva letku pääsee liikkumaan vapaasti.
3. Puhdista nyt lasikatto edestakaisin ja sivulta toiselle.
4. Optimaalisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi voidaan käyttää myös lasinpesuainetta. Puhdistusainetta ei kuitenkaan saa käyttää suorassa auringonpaisteessa tai antaa kuivua ikkunoihin.
5. Ennen kuin puhdistusainetta voidaan käyttää, irrota ensin teleskooppinen varsi ja harja painepesurista.
6. Työnnä painepesurin imuletku puhdistusainepulloon tai työnnä pullo laitteeseen jos sille on paikka.
7. Kostuta nyt koko katon pinta puhdistusaineella.
8. Liitä putki teleskooppisuihkuputkeen. Varmista, että ruskea tai harmaa suutin on kiinnitetty suihkuputkeen.
9. Huuhtele puhdistusaine uudelleen lyhyesti.
Viimeinen vinkki: Ei ole suositeltavaa käyttää painepesureita herkille alueille, kuten kumitiivisteisiin. Jos tätä ei voida välttää, varmista, että painesuihku on mahdollisimman lyhyt näillä alueille. Korkea paine voi työntää vettä ja likaa kumin alle, mikä vaarantaisi tiivisteen.