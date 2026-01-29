TLA 4 teleskooppinen suihkuputki
Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. 180° kääntyvä nivel.
Jatkovarren nivellystä on mahdollista säätää 180 astetta, mikä mahdollistaa kaltevien kattojen ja erilaisten katosten puhdistuksen. Käyttö on hyvin yksinkertaista mukavan teleskooppimekanismin ansiosta. Suihkuputken pituutta voidaan säätää 1,2–3,7 metriä, jolloin puhdistaminen on mahdollista jopa 5 metrin korkeudesta. Pesukahvan kiinnittäminen suihkuputkeen on erittäin helppoa. Painetta voidaan ohjata kätevästi, kun käytetään Full Control Plus- tai Smart Control -pesukahvoja. Teleskooppinen suihkuputki sopii myös vanhempiin pesukahvoihin.
Ominaisuudet ja edut
Säädettävä nivelJoustavat käyttömahdollisuudet.
Käyttäjäystävällinen teleskooppimekanismiPutket ovat helposti ulos vedettävissä
Kiinnitetään helposti painepesurin pesukahvaanKorkeapainepistooli voidaan kiinnittää helposti pidikkeeseen.
Bajonettiliitäntä
- Käytännöllinen liitäntä kaikkiin Kärcher varusteisiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|2,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|3780 x 120 x 233
Videot
Käyttökohteet
- Julkisivu
- Kasvihuoneet
- Kattojen ja erilaisten katosten (esim. Autokatos) puhdistamiseen
