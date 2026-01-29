TLA 4 teleskooppinen suihkuputki

Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. 180° kääntyvä nivel.

Jatkovarren nivellystä on mahdollista säätää 180 astetta, mikä mahdollistaa kaltevien kattojen ja erilaisten katosten puhdistuksen. Käyttö on hyvin yksinkertaista mukavan teleskooppimekanismin ansiosta. Suihkuputken pituutta voidaan säätää 1,2–3,7 metriä, jolloin puhdistaminen on mahdollista jopa 5 metrin korkeudesta. Pesukahvan kiinnittäminen suihkuputkeen on erittäin helppoa. Painetta voidaan ohjata kätevästi, kun käytetään Full Control Plus- tai Smart Control -pesukahvoja. Teleskooppinen suihkuputki sopii myös vanhempiin pesukahvoihin.

Ominaisuudet ja edut
Säädettävä nivel
Säädettävä nivel
Joustavat käyttömahdollisuudet.
Käyttäjäystävällinen teleskooppimekanismi
Käyttäjäystävällinen teleskooppimekanismi
Putket ovat helposti ulos vedettävissä
Kiinnitetään helposti painepesurin pesukahvaan
Kiinnitetään helposti painepesurin pesukahvaan
Korkeapainepistooli voidaan kiinnittää helposti pidikkeeseen.
Bajonettiliitäntä
  • Käytännöllinen liitäntä kaikkiin Kärcher varusteisiin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 2,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,7
Mitat (p x l x k) (mm) 3780 x 120 x 233
Videot
Käyttökohteet
  • Julkisivu
  • Kasvihuoneet
  • Kattojen ja erilaisten katosten (esim. Autokatos) puhdistamiseen
