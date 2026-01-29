TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla

Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. Mukana pesuharja.

Jatkovarren nivellystä on mahdollista säätää 180 astetta, mikä mahdollistaa kaltevien kattojen ja erilaisten katosten puhdistuksen. Käyttö on hyvin yksinkertaista mukavan teleskooppimekanismin ansiosta. Suihkuputken pituutta voidaan säätää 1,2–3,7 metriä, jolloin puhdistaminen on mahdollista jopa 5 metrin korkeudesta. Pesukahvan kiinnittäminen suihkuputkeen on erittäin helppoa. Painetta voidaan ohjata kätevästi, kun käytetään Full Control Plus- tai Smart Control -pesukahvoja. Teleskooppinen suihkuputki sopii myös vanhempiin pesukahvoihin. Toimitus sisältää julkisivujen ja lasipintojen puhdistusvarusteet.

Ominaisuudet ja edut
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla: Säädettävä nivel
Joustava kiinnitys
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla: Käyttäjäystävällinen teleskooppimekanismi
Putket ovat helposti ulos vedettävissä
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla: Sisältää julkisivujen ja lasipintojen puhdistusvarusteet
Vaikeasti yletettävien pintojen tasaiseen ja tehokkaaseen puhdistamiseen
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 3,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,6
Mitat (p x l x k) (mm) 3780 x 338 x 223
Käyttökohteet
  • Julkisivu
  • Kasvihuoneet
  • Kattojen ja erilaisten katosten (esim. Autokatos) puhdistamiseen
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
