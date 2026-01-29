Jatkovarren nivellystä on mahdollista säätää 180 astetta, mikä mahdollistaa kaltevien kattojen ja erilaisten katosten puhdistuksen. Käyttö on hyvin yksinkertaista mukavan teleskooppimekanismin ansiosta. Suihkuputken pituutta voidaan säätää 1,2–3,7 metriä, jolloin puhdistaminen on mahdollista jopa 5 metrin korkeudesta. Pesukahvan kiinnittäminen suihkuputkeen on erittäin helppoa. Painetta voidaan ohjata kätevästi, kun käytetään Full Control Plus- tai Smart Control -pesukahvoja. Teleskooppinen suihkuputki sopii myös vanhempiin pesukahvoihin. Toimitus sisältää julkisivujen ja lasipintojen puhdistusvarusteet.