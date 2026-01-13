Työnnettävä lakaisin S 4 Twin

Kaksi sivuharjaa, 20 l jätesäiliö ja 680 mm: n lakaisuleveys: S 4 Twin -lakaisukone ympärivuotisiin siivoustarpeisiin pienille ja isoille alueille.

Olipa lehdet keväällä, hiekka kesällä, lehdet syksyllä tai hiekka talvella: Kärcherin tehokas ja ergonominen S 4 Twin -lakaisukone varmistaa puhtaan näkymän talon pihalla ja puutarhassa ympäri vuoden. Tehokkaalla rullaharjalla, 2 sivuharjalla ja lakaisuleveys yhteensä 680 mm, se puhdistaa vaivattomasti jopa 2400 m² tunnissa. Kone kuljettaa jätteet suoraan 20 litran jätesäiliöön. Sivuharjojen pitkät harjakset varmistavat huolellisen siisteyden suoraan reunaan asti. Portaattomasti säädettävä työntökahva voidaan mukauttaa optimaalisesti käyttäjän korkeuteen. Bajonetin ansiosta kiinnitysruuvit ovat helppo löystää korkeutta säätäessä. Lakaisukone voidaan helposti laittaa kasaan tarpeen mukaan varastointia varten. Työkaluvapaa sivuharjan kiinnitys on ainutlaatuinen. Lakaisukone on käyttövalmis nopeasti. Jätesäiliö voidaan helposti poistaa, turvallisesti tyhjentää ilman kosketusta likaan.

Ominaisuudet ja edut
Työnnettävä lakaisin S 4 Twin: Mukava jalkalevy
Mukava jalkalevy
Taita lakaisukone kokonaan alas kumartumatta – tilaa säästävään säilytykseen.
Työnnettävä lakaisin S 4 Twin: Korkeuden säätö bajonettiliitoksella
Korkeuden säätö bajonettiliitoksella
Selkäystävällinen lakaisu yksilöllisen korkeussäädön ansiosta.
Työnnettävä lakaisin S 4 Twin: Iso jätesäiliö
Iso jätesäiliö
Jätesäiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Yksinkertainen jätesäiliön poisto
  • Yksinkertainen jätesäiliön tyhjennys.
Pystymallinen likasäiliö
  • Tyhjennä jätesäiliö ilman kosketusta lian kanssa.
Suuri lakaisuleveys
  • Suuri puhdistusteho.
Lakaisu läheltä reunaa
  • Kulmien, reunojen ja rakojen perusteellinen lakaisu.
Käytännöllinen kantokahva
  • Lakaisukone on helppo kuljettaa ja varastoida kantokahvan ansiosta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, sivuharjalla (mm) 680
Työsuoritus maks. (m²/h) 2400
Kuomu Muovi/Muovi
Roskasäiliö (l) 20
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 10,2
Paino käyttövalmiina (kg) 10,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,6
Mitat (p x l x k) (mm) 760 x 668 x 940

Toimitus sisältää

  • Sivuharja: 2 kpl

Ominaisuuksia

  • Ergonominen työntökahva
  • Portaattomasti säädettävä työntökahva
  • Säilytysasento
  • Jalkalevy tilaa säästävään säilytykseen
  • Sivuharjan kiinnitys ilman työkaluja
  • Pystymallinen likasäiliö
Käyttökohteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Talon ympärillä olevat polut
  • Kulkuväylät
  • Kellari
