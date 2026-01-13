Työnnettävä lakaisin S 4 Twin
Kaksi sivuharjaa, 20 l jätesäiliö ja 680 mm: n lakaisuleveys: S 4 Twin -lakaisukone ympärivuotisiin siivoustarpeisiin pienille ja isoille alueille.
Olipa lehdet keväällä, hiekka kesällä, lehdet syksyllä tai hiekka talvella: Kärcherin tehokas ja ergonominen S 4 Twin -lakaisukone varmistaa puhtaan näkymän talon pihalla ja puutarhassa ympäri vuoden. Tehokkaalla rullaharjalla, 2 sivuharjalla ja lakaisuleveys yhteensä 680 mm, se puhdistaa vaivattomasti jopa 2400 m² tunnissa. Kone kuljettaa jätteet suoraan 20 litran jätesäiliöön. Sivuharjojen pitkät harjakset varmistavat huolellisen siisteyden suoraan reunaan asti. Portaattomasti säädettävä työntökahva voidaan mukauttaa optimaalisesti käyttäjän korkeuteen. Bajonetin ansiosta kiinnitysruuvit ovat helppo löystää korkeutta säätäessä. Lakaisukone voidaan helposti laittaa kasaan tarpeen mukaan varastointia varten. Työkaluvapaa sivuharjan kiinnitys on ainutlaatuinen. Lakaisukone on käyttövalmis nopeasti. Jätesäiliö voidaan helposti poistaa, turvallisesti tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Ominaisuudet ja edut
Mukava jalkalevyTaita lakaisukone kokonaan alas kumartumatta – tilaa säästävään säilytykseen.
Korkeuden säätö bajonettiliitoksellaSelkäystävällinen lakaisu yksilöllisen korkeussäädön ansiosta.
Iso jätesäiliöJätesäiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Yksinkertainen jätesäiliön poisto
- Yksinkertainen jätesäiliön tyhjennys.
Pystymallinen likasäiliö
- Tyhjennä jätesäiliö ilman kosketusta lian kanssa.
Suuri lakaisuleveys
- Suuri puhdistusteho.
Lakaisu läheltä reunaa
- Kulmien, reunojen ja rakojen perusteellinen lakaisu.
Käytännöllinen kantokahva
- Lakaisukone on helppo kuljettaa ja varastoida kantokahvan ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, sivuharjalla (mm)
|680
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|2400
|Kuomu
|Muovi/Muovi
|Roskasäiliö (l)
|20
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|10,2
|Paino käyttövalmiina (kg)
|10,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|760 x 668 x 940
Toimitus sisältää
- Sivuharja: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Ergonominen työntökahva
- Portaattomasti säädettävä työntökahva
- Säilytysasento
- Jalkalevy tilaa säästävään säilytykseen
- Sivuharjan kiinnitys ilman työkaluja
- Pystymallinen likasäiliö
Videot
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Talon ympärillä olevat polut
- Kulkuväylät
- Kellari