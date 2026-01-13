Olipa lehdet keväällä, hiekka kesällä, lehdet syksyllä tai hiekka talvella: Kärcherin tehokas ja ergonominen S 4 Twin -lakaisukone varmistaa puhtaan näkymän talon pihalla ja puutarhassa ympäri vuoden. Tehokkaalla rullaharjalla, 2 sivuharjalla ja lakaisuleveys yhteensä 680 mm, se puhdistaa vaivattomasti jopa 2400 m² tunnissa. Kone kuljettaa jätteet suoraan 20 litran jätesäiliöön. Sivuharjojen pitkät harjakset varmistavat huolellisen siisteyden suoraan reunaan asti. Portaattomasti säädettävä työntökahva voidaan mukauttaa optimaalisesti käyttäjän korkeuteen. Bajonetin ansiosta kiinnitysruuvit ovat helppo löystää korkeutta säätäessä. Lakaisukone voidaan helposti laittaa kasaan tarpeen mukaan varastointia varten. Työkaluvapaa sivuharjan kiinnitys on ainutlaatuinen. Lakaisukone on käyttövalmis nopeasti. Jätesäiliö voidaan helposti poistaa, turvallisesti tyhjentää ilman kosketusta likaan.