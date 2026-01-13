Kivipintojen puhdistusaine, 5l

Kiveysten ja julkisivun pesuaine 5 litran säiliössä. Poistaa öljyn, rasvan, noen, pölyn ja tahrat jotka ovat aiheutuneet päästöistä julkisivuille, kiviterasseille ja muille kivipäällysteille.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Pakkausyksikkö (kpl) 1
Paino (kg) 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,4
Mitat (p x l x k) (mm) 192 x 145 x 248
Tuote
  • Irrottaa öljy-, rasva-, ruoste-, levä- ja ilmansaastepitoista likaa
  • Soveltuu alumiinille
  • pH -arvo tiivisteessä n. 7
  • Käyttövalmis pesuaine
  • Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
  • Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
  • Valmistettu Saksassa
Käyttökohteet
  • Terassi
  • Alumiiniset julkisivut
  • Kivipinnat
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
Varusteet