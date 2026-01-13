Kivipintojen puhdistusaine, 5l
Kiveysten ja julkisivun pesuaine 5 litran säiliössä. Poistaa öljyn, rasvan, noen, pölyn ja tahrat jotka ovat aiheutuneet päästöistä julkisivuille, kiviterasseille ja muille kivipäällysteille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|Paino (kg)
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|192 x 145 x 248
Tuote
- Irrottaa öljy-, rasva-, ruoste-, levä- ja ilmansaastepitoista likaa
- Soveltuu alumiinille
- pH -arvo tiivisteessä n. 7
- Käyttövalmis pesuaine
- Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
- Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
- Valmistettu Saksassa
Yhteensopivat laitteet
Käyttökohteet
- Terassi
- Alumiiniset julkisivut
- Kivipinnat
- Puutarha-aidat ja kiviseinät