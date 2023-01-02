Grillin puhdistus
Mikä voisi olla parempi yhdistelmä kuin kesä ja grilli? Monille ihmisille grillaaminen perheen ja ystävien kanssa puutarhassa tai terassilla on kesäkauden kohokohta. Riippumatta siitä, käytetäänkö grilliä vain leutoina kesäiltoina vai ympäri vuoden, sähkö-, hiili- ja kaasugrilleistä on pidettävä huolta, jotta ne pysyvät luotettavina ja toimivina pitkään. Grillin puhdistus on nopeaa ja helppoa näiden käytännöllisten vinkkien avulla.
Miksi säännöllinen puhdistus on tärkeää?
Grillin säännöllinen puhdistus on tärkeää, jotta grillauksesta voi nauttia turvallisesti aina halutessaan. Tällä tavalla myös varmistat, että grilli on aina valmiina käyttöön ja grilliruoat kypsyvät optimaalisesti. Se, kuinka usein grilli puhdistetaan sisältä ja ulkoa, riippuu käyttötiheydestä ja siitä, kuinka paljon sotkua ja likaa syntyy grillatessa. Yksinkertainen puhdistus tulisi kuitenkin tehdä säännöllisesti. Perusteellinen puhdistus, esimerkiksi höyrypesurilla, vie ylimääräistä aikaa, mutta se on tavallisesti tarpeen vain kerran tai kahdesti vuodessa. Ajankohta laajemmalle puhdistamisella voi olla esim. grillikauden alussa ja sen päätteeksi.
Vinkki
Ennen kuin käytät uutta grilliä ensimmäistä kertaa, sitä tulee kuumentaa korkealla lämmöllä n. 30 minuuttia. Tämä mahdollistaa valmistus- ja öljyjäämien haihtumisen.
Grillin puhdistus: ennen vai jälkeen grillauksen?
Säännölliseksi puhdistukseksi, ennen jokaista käyttökertaa, voi riittää grillin kuumentaminen korkeaan lämpötilaan 15 minuutin ajan, ja sen jälkeen ritilän siistiminen teräksisellä grillinpuhdistusharjalla. Näin mahdolliset ruokajäämät tai ruoste voidaan poistaa helposti. Tämä menettelytapa tappaa myös bakteereja. Ennen kuin asetat ruoan grilliin, suihkuta ritilälle öljyä, joka estää ruokaa tarttumasta grilliin.
On myös muutamia vinkkejä, joiden avulla voit pitää rasvan ja ruokajäämät minimissä grillauksen aikana. Käytä marinadia ja muita kastikkeita säästeliäästi, jotta sitä ei päädy liikaa grilliin.
Alumiiniset keräysastiat helpottavat grillauksen jälkeistä siivousta keräämällä talteen grillauksen aikana syntyneen rasvan ja muut nesteet. Tämä estää nesteiden valumisen pitkin grilliä. Grillatessa voit välttää tähteiden ja isojen jäämien kertymisen, erityisesti hiiligrillissä, käyttämällä epäsuoraa grillausmenetelmää. Tämä tapahtuu sijoittamalla alumiininen keräysastia keskelle, suoraan grillattavan ruoan alapuolelle. Tällöin hiilet on kasattu astian molemmille puolille. Tämän ansiosta grillin puhdistaminen on helpompaa ja nopeampaa.
Käytön jälkeen lämmitä grilli korkealla lämmöllä mieluiten kansi kiinni, jotta suurin osa grillissä olevista jäämistä palaa pois. Loput jäämät voidaan puhdistaa teräsharjalla – harja on mieluiten yksi-, kaksi- tai kolmipuolinen grillistä riippuen. Tyhjennä keräysastiat käytön jälkeen, tai vaihda ne uuteen tarpeen mukaan.
Grillin puhdistus höyrypesurilla
Höyrypesuri on erinomainen valinta grillin siistimiseen, sillä höyry irrottaa tehokkaasti rasvaa, eikä kemikaaleja tarvita. Aloita käymällä grillin pinnat läpi joko käsiharjalla tai mikrokuituliinalla, ja säätele höyryn määrää tarpeen mukaan. Pesun kannalta haastaviksi koetut rosteriset pinnat on helppo puhdistaa höyrypesurilla, kun siitä syntyneet höyryt kuivataan puhtaalla liinalla. Näin pyyhkimis- ja pisarajälkiä ei muodostu, ja grilli näyttää taas kuin uudelta.
Kevyet rasvajäämät voidaan puhdistaa myös haalealla vedellä, astianpesuaineella ja mikrokuituliinalla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös rasvaa liuottavia grillinpuhdistusaineita.
Höyrypesuria voidaan käyttää myös pienen messinkiharjan kanssa, jos lika on tiukasti kiinni ja hankalissa paikoissa, kuten valurautaisella parilalla tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ritilällä. Emaloidun parilan kanssa on parempi käyttää muovisia harjoja. Hankaa pinttynyttä likaa harjalla samalla kun lisäät höyryä. Pyyhi irronnut lika pois liinalla. Jos grilli on integroitu ulkokeittiöön, höyrypesuria voidaan käyttää myös rasvan ja ruokajäämien poistamiseen muilta pinnoilta, kuten työtasolta.
Vinkki
Kun grilliä puhdistetaan höyrypesurilla, vesipisarat voivat jättää tahroja lattialle, kivilaatoille tai puuterassille. Siksi on suositeltavaa suojata grillin alla oleva alue esimerkiksi pressulla tai sanomalehdillä ennen grillin puhdistuksen aloittamista. Vaihtoehtoisesti on olemassa grillimattoja, jotka suojaavat grillin alla olevia pintoja rasvalta, ruoalta ja säältä.
Hiiligrillin puhdistus tuhkaimurilla
Hiiligrillissä haihtunut rasva kerääntyy ajan myötä grillin sisäpintoihin, jotka voidaan puhdistaa höyrypesurilla tai rasvaa liuottavalla puhdistusaineella yllä kuvatulla tavalla.
Hiilellä grillaamisesta muodostuu myös tuhkaa. Hiilloksen tukahduttamisen tai luontaisen sammumisen jälkeen hiilen tulee aina jäähtyä yön yli (mielellään n. 12 tuntia). Seuraavana päivänä kaikki, mikä on jäljellä, voidaan yksinkertaisesti imuroida tuhka-imuriin ja hävittää likasäiliön avulla. Mikä parasta, kaikki sujuu jouhevasti ilman kosketusta likaan.
Vinkki: suojaa grillisi asianmukaisesti
Kun grilli on jäähtynyt ja huolella puhdistettu on tärkeää suojata se hyvin. Kun grilli ei ole käytössä, olisi hyvä suojata se esimerkiksi suojapeitteellä, joka suojaa grilliä sääilmiöltä, roskilta ja lintujen jätöksiltä.