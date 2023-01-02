Grillin puhdistus: ennen vai jälkeen grillauksen?

Säännölliseksi puhdistukseksi, ennen jokaista käyttökertaa, voi riittää grillin kuumentaminen korkeaan lämpötilaan 15 minuutin ajan, ja sen jälkeen ritilän siistiminen teräksisellä grillinpuhdistusharjalla. Näin mahdolliset ruokajäämät tai ruoste voidaan poistaa helposti. Tämä menettelytapa tappaa myös bakteereja. Ennen kuin asetat ruoan grilliin, suihkuta ritilälle öljyä, joka estää ruokaa tarttumasta grilliin.

On myös muutamia vinkkejä, joiden avulla voit pitää rasvan ja ruokajäämät minimissä grillauksen aikana. Käytä marinadia ja muita kastikkeita säästeliäästi, jotta sitä ei päädy liikaa grilliin.

Alumiiniset keräysastiat helpottavat grillauksen jälkeistä siivousta keräämällä talteen grillauksen aikana syntyneen rasvan ja muut nesteet. Tämä estää nesteiden valumisen pitkin grilliä. Grillatessa voit välttää tähteiden ja isojen jäämien kertymisen, erityisesti hiiligrillissä, käyttämällä epäsuoraa grillausmenetelmää. Tämä tapahtuu sijoittamalla alumiininen keräysastia keskelle, suoraan grillattavan ruoan alapuolelle. Tällöin hiilet on kasattu astian molemmille puolille. Tämän ansiosta grillin puhdistaminen on helpompaa ja nopeampaa.

Käytön jälkeen lämmitä grilli korkealla lämmöllä mieluiten kansi kiinni, jotta suurin osa grillissä olevista jäämistä palaa pois. Loput jäämät voidaan puhdistaa teräsharjalla – harja on mieluiten yksi-, kaksi- tai kolmipuolinen grillistä riippuen. Tyhjennä keräysastiat käytön jälkeen, tai vaihda ne uuteen tarpeen mukaan.