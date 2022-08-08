VINKIT MOOTTORIPYÖRÄN PESUUN
Mootoripyöräkauden alku keväällä lämpötilojen noustessa tuo myös vapauden tunteen. Ennen kuin lähdet tien päälle, moottoripyöräsi on saatettava edustuskuntoon tuleville matkoille. Erityisesti vanteet, kori ja moottori vaativat erityistä huolenpitoa - ei vain visuaalisista syistä, vaan myös oikean toiminnan varmistamiseksi. Näillä vinkeillä pidät prätkäsi kunnossa.
Ei vain näön vuoksi
Kevään koittaessa motoristi haluaa päästä mahdollisimman pian tien päälle. Moottoripyörän kausihuoltoa ja -pesua tehtäessä on kuitenkin oltava tarkkana, sillä elektroniikka, moottori sekä ketju ovat erittäin herkkiä osia.
Moottoripyörän puhdistuksessa ei ole kyse pelkästään sen näyttävyydestä, vaan se on myös hyvä tilaisuus tarkastaa kulkuneuvon ajokelpoisuus. Pesun yhteydessä voi tarkastaa esimerkiksi rengaspaineen, renkaiden urasyvyyden ja jarrupalojen paksuuden. Jos moottoripyörä on pitkään käyttämättä, on erityisen tärkeää tarkistaa elektroniikka ja jarrujen toiminta.
Oikea paikka pestä prätkä
Ennen kuin aloitat moottoripyörän pesun, on tärkeää tietää, mitä paikallisia säädöksiä sovelletaan. Moottoripyörien puhdistaminen ulkona on kielletty monen taloyhtiön pihalla, kadulla sekä joissain kunnissa. Tämä johtuu siitä, että öljy ja kemikaalit voivat imeytyä maaperään ja saastuttaa pohjaveden. Moottoripyörän omistajien on siksi aina hyvä tietää etukäteen, mikä on sallittua ja mikä ei. Suomessa moottoripyörän pesussa tulee aina käyttää biohajoavia pesuaineita ja pesuvedet täytyy imeyttää maahan niin, etteivät kemikaalit pääse suoraan pohjavesiin, avovesiin tai sadevesiviemäriin.
Jos haluat olla varma, aja moottoripyöräsi ajoneuvojen pesuun tarkoitettuun paikkaan ja pese se siellä. Ne on yleensä varustettu öljynerottimella ja keräyslaitteilla, jotka erottavat likavedet viemärijärjestelmästä varmistaen, että vesi poistuu ympäristön kannalta turvallisesti.
Vinkki
Ennen kuin aloitat puhdistamisen, pyörän moottorin tulee aina olla jäähtynyt. Jos vesi ja puhdistusaineet onnistuvat pääsemään koneen sisätiloihin, se voi aiheuttaa massiivisia vaurioita esimerkiksi moottorille.
Poista karkea lika ensin
Jos moottoripyöräsi on ollut autotallissa tai autokatoksessa pitkän aikaa, se on epäilemättä hieman likainen. Ei vain pöly, vaan myös hämähäkit ja hyönteiset ovat luultavasti tehneet ohjaustangosta tai pinnoista kodin itselleen. Pitkien matkojen jälkeen kaksipyöräinen on myös kuolleiden hyönteisten ja jarrupölyn peitossa.
Pölyn tai hyönteisten poistamiseksi paras tapa on ensin puhdistaa moottoripyörä märkä- kuivaimurilla. Sillä voit nopeasti ja helposti imeä pölyn ja minkä tahansa lian - olipa se märkää tai kuivaa - raoista ja pinnoilta.
Puhdista herkät osat ensin
Koska monet moottoripyörän osat ovat paljaana, se tarkoittaa, että jotkut niistä ovat erityisen herkkiä - kuten moottori ja ketju. On tärkeää varmistaa, että moottoripyörän ketjua huolletaan ja se tehdään oikein. Ketju tulisi puhdistaa 300–500 kilometrin välein, muuten se voi kulua nopeasti. Heikon suorituskyvyn lisäksi tämä on myös turvallisuusriski, sillä ketju voi irrota tai katketa.
Toimivan moottoripyörän ketjun tärkein osa on sen voitelu. Jos ketjurasvaan sekoittuu likaa ja pölyhiukkasia, voitelun vaikutus heikkenee ja ketju kuluu. Tämä tapahtuu erityisen nopeasti sateisina päivinä, jolloin kosteutta ja likaa päätyy ketjuun. Siksi ei ole tärkeää vain voidella ketju säännöllisin väliajoin, vaan myös puhdistaa se heti, kun se likaantuu. Kuinka usein tämä on tarpeen, riippuu siitä, kuinka usein ja millaisessa maastossa ajat.
Jos haluat puhdistaa koko moottoripyöräsi yhdessä päivässä, puhdista ensin ketju ja sitten kori. Jos jätät ketjun viimeiseksi, öljyiset jäämät voivat liata vastapestyn pyörän uudelleen. Ensimmäinen askel on poistaa karkea lika ketjusta teräsharjalla ennen erityisen ketjunpuhdistusaineen käyttöä. Anna ketjunpuhdistusaineen vaikuttaa ja pyyhi se sitten pois. Voitele ketju puhdistuksen jälkeen ketjusuihkeella. Tämä tekee siitä joustavan ja suojaa sitä korroosiolta. Varmistaaksesi, että ketjuspray tarttuu kunnolla, sitä tulee käyttää vain puhtaaseen ja kuivaaan moottoripyörän ketjuuun.
Myös pyörän ydintä tulee käsitellä huolellisesti. Tämä johtuu siitä, että monissa malleissa on moottorin osat ovat näkyvillä, ja ne voivat vaurioitua pesun aikana. Jos haluat puhdistaa moottoripyörän moottorin huolellisesti, on parasta käyttää sientä, pehmeää harjaa, autoshampoota ja ämpäriä, joka on täytetty lämpimällä vedellä. Käytä sientä ensin moottorin pinnan pesuun ja sitten harjaa poistaaksesi lika varovasti jäähdytysrivoista ja pienemmistä rakosista. Huuhtele sitten puhtaalla vedellä.
Korin pesu
Kun moottoripyörän herkät osat on puhdistettu, on aika pestä kori huolellisesti. Huolellinen puhdistus on tärkeää etenkin maastopyörille kuten motocross- ja enduro pyörille, joita ajetaan usein pölyisissä ja mutaisissa maastoissa. Pesemällä moottoripyörän osat säännöllisesti huolehdit myös sen arvosta. Pahasti likaantuneet osat tulee puhdistaa geelimäisellä puhdistusaineella sillä se kiinnittyy hyvin pintaan eikä valu. Näin saat puhdistettua vaikeimmatkin paikat.
Moottoripyörän pesuaine tulee spray-pullossa ja on siksi helppo käyttää. Se poistaa tehokkaasi mudan, tieltä tarttuneen lian, öljyisen lian ja renkaan kulumat.
Kun peset moottoripyörääsi, älä unohda ajovaloja, ulkopeilejä, vilkkuja ja tuulilasia. Hyönteiset tarttuvat usein näille alueille pitkän ajon jälkeen ja etenkin kesäkuukausina. Nämä pinnat tulee käsitellä erikseen, jotta näkyvyys ei heikkene. Hyönteistenpoistoaine liuottaa tehokkaasti hyönteisten jäämät vahingoittamatta muovi-, maali-, koriste- tai alumiiniosia. Kun käytät tätä tuotetta, anna sen vaikuttaa hetken ja huuhtele sitten huolellisesti puhtaalla vedellä. Vaihtoehtoisesti kohtiin voidaan laittaa kostea keittiöpyyhe pehmentämään hyönteisten jäännöksiä, jotta ne voidaan irrottaa helpommin.
Käy moottoripyörän pinnat läpi varovasti märällä sienellä, kun haluat poistaa pinttyneen lian liotuksen jälkeen. Huuhtele samalla kuitenkin säännöllisesti vedellä, jotta likahiukkaset ja öljy tai rasva eivät pääse leviämään korin päälle. Jos haluat puhdistaa moottoripyörän pinnat nopeasti ja tehokkaasti, on parasta käyttää
painepesuria yhdessä autoshampoon kanssa. Painepesurimallista riippuen aseta shampoo Plug & Clean -aukkoon tai liitä se painepesuriin imuletkun avulla. Levitä matalalla paineella ylhäältä alas. Vaihtoehtoisesti vaahtopesuaine voidaan levittää vaahtosuuttimella. Se liitetään suoraan painepesurin kahvaan, ja se mahdollistaa puhdistusaineen tarkan annostelun.
Voit puhdistaa herkät maalipinnat perusteellisesti kiinnittämällä painepesuriin myös pyörivän pesuharjan. Pinttynytkin lika lähtee erityisellä Car&Bike -pesuharjalla, joka on valmistettu mikrokuiduista ja on hellävarainen pinnoille. Huuhtele pinnat sen jälkeen pienellä määrällä puhdasta vettä, kunnes jäämät ovat kokonaan poistuneet.
Vinkki
Jos haluat käyttää korkeapainelaitetta, valitse asetuksista "keskitaso" ja varmista, että laitteen ja pyörän välillä on vähintään 15 senttimetrin etäisyys. Muuten korkea paine voi vahingoittaa moottoripyörän muoviosia tai tiivisteitä.
Vanteiden pesu
Moottoripyörien vanteet ovat usein todellinen katseenvangitsija. Erityisesti kromivanteet ovat vaikuttavia kiiltävän ulkonäön ansiosta. Tien pinnasta riippuen lika, kuten muta tai jarrujen hankaus, voi kuitenkin vaikuttaa niiden ulkonäköön merkittävästi. Vanteita tulee siksi hoitaa kunnolla. Tähän tarkoitukseen tulee käyttää erityistä vanteenpuhdistusainetta, joka poistaa kaiken tieltä tarttuneen lian sekä jarrupölyn kaikista yleisimmistä vanteista. Suihkuta vanteenpuhdistusainetta kuivaan vanteeseen ja odota, että se vaikuttaa. Integroitu aktiivinen ilmaisin saa vanteet muuttumaan punertavaksi, kun pesuaine tekee tehtävänsä. Väri indikoi, kun syväpuhdistus on päättynyt ja vanteet voidaan huuhdella puhtaalla vedellä.
Vanteenpesuharja takaa 360 asteen puhdistuksen – myös vaikeapääsyisissä paikoissa ja pienimmissäkin väleissä. Harja liitetään painepesurin kahvaan. Vesi jakautuu tasaisesti liuottaen mahdollisimman paljon likaa, joka sitten huuhdellaan pois.
Kuivaa ja kiillota
On erityisen tärkeää kuivata moottoripyörä kunnolla pesun jälkeen. Kosteat alueet tulee pyyhkiä perusteellisesti pehmeällä kangasliinalla, muuten vesijälkiä muodostuu erityisesti istuimelle ja maalipinnoille. Varmista myös, ettei kosteus pääse pieniin rakoihin, koska se voi aiheuttaa korroosiota pitkällä aikavälillä. Märkä-kuivaimuri on hyödyllinen tässäkin pesun vaiheessa: puhallustoiminnolla voidaan poistaa vesijäämät nopeasti ja tehokkaasti pienemmistäkin rakosista. Vaihtoehtoisesti kosteus voidaan imeä suoraan imutoiminnolla.
Maalatuille osille suositellaan maalin hoitoaineen levittämistä kuivumisen jälkeen. Korkean vahapitoisuuden sisältävät tuotteet tarjoavat erityisen puhtaan ja pitkäkestoisen lopputuloksen. Tämä takaa täydellisen kiillon, ja suojaa moottoripyörää epäsuotuisilta sääolosuhteilta. Nyt moottoripyörä on valmis seuraavaa ajokautta varten.