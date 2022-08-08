Oikea paikka pestä prätkä

Ennen kuin aloitat moottoripyörän pesun, on tärkeää tietää, mitä paikallisia säädöksiä sovelletaan. Moottoripyörien puhdistaminen ulkona on kielletty monen taloyhtiön pihalla, kadulla sekä joissain kunnissa. Tämä johtuu siitä, että öljy ja kemikaalit voivat imeytyä maaperään ja saastuttaa pohjaveden. Moottoripyörän omistajien on siksi aina hyvä tietää etukäteen, mikä on sallittua ja mikä ei. Suomessa moottoripyörän pesussa tulee aina käyttää biohajoavia pesuaineita ja pesuvedet täytyy imeyttää maahan niin, etteivät kemikaalit pääse suoraan pohjavesiin, avovesiin tai sadevesiviemäriin.

Jos haluat olla varma, aja moottoripyöräsi ajoneuvojen pesuun tarkoitettuun paikkaan ja pese se siellä. Ne on yleensä varustettu öljynerottimella ja keräyslaitteilla, jotka erottavat likavedet viemärijärjestelmästä varmistaen, että vesi poistuu ympäristön kannalta turvallisesti.