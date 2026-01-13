Autoshampoo, 5l

Miedosti alkaalinen, runsasvaahtoinen autoshampoo 5 litran säiliössä. Tehokas ja nopea, sekä hellävarainen ympäristölle ja auton maalipinnalle.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Pakkausyksikkö (kpl) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,1
Mitat (p x l x k) (mm) 190 x 140 x 250
Tuote
  • Herkkien maalattujen tai muovipintojen tehokkaaseen puhdistukseen
  • Hieovarainen puhdistus
  • Heikosti emäksinen pesuaine, ei sisällä vaarallisia aineosia
  • Käyttövalmis pesuaine
  • Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
  • NTA-vapaa
  • Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
  • Valmistettu Saksassa
Autoshampoo, 5l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
