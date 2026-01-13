Autoshampoo, 5l
Miedosti alkaalinen, runsasvaahtoinen autoshampoo 5 litran säiliössä. Tehokas ja nopea, sekä hellävarainen ympäristölle ja auton maalipinnalle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|190 x 140 x 250
Tuote
- Herkkien maalattujen tai muovipintojen tehokkaaseen puhdistukseen
- Hieovarainen puhdistus
- Heikosti emäksinen pesuaine, ei sisällä vaarallisia aineosia
- Käyttövalmis pesuaine
- Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
- NTA-vapaa
- Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
- Valmistettu Saksassa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
- EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun