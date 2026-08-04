Car shampoo 3in1, 1L *Nordic, 1l

Miedosti alkaalinen auto shampoo puhdistaa autosi tehokkaasti sekä pesee pois tyypilliset tie- ja talvisuolat. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 liran purkissa painepesurin kanssa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 1
Pakkausyksikkö (kpl) 6
Paino (kg) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Mitat (p x l x k) (mm) 100 x 100 x 215
Car shampoo 3in1, 1L *Nordic, 1l
Car shampoo 3in1, 1L *Nordic, 1l
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