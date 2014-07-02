FJ 6 -vaahdotin sopii pesuaineen levittämiseen esimerkiksi maali-, lasi- ja kivipinnoille. Ihanteellinen ajoneuvojen, puutarhakalusteiden, julkisivujen, portaikkojen, asuntovaunujen, seinien, kiveysten ja muun vastaavan pesuun. Säiliötilavuus 0,6 litraa. Kaada Kärcher-pesuaine suoraan vaahdottimeen, kiinnitä suutin pesukahvaan ja levitä vaahto. Pesuaineen annostelu voidaan helposti säätää vaahdottimesta. Suihkun tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Sopii kaikkiin K 2 - K 7-sarjojen kuluttajapainepesureihin. Ihanteellinen käytettäväksi Kärcher Ultra Foam Cleaner -pesuaineen kanssa.