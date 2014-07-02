FJ 6 -vaahdotin

FJ 6 -vaahdotin pesemiseen tehokkaasti vaahdon avulla. Sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen esim. Autojen ja moottoripyörien pinnoille sekä puu- ja julkisivupinnoille.

FJ 6 -vaahdotin sopii pesuaineen levittämiseen esimerkiksi maali-, lasi- ja kivipinnoille. Ihanteellinen ajoneuvojen, puutarhakalusteiden, julkisivujen, portaikkojen, asuntovaunujen, seinien, kiveysten ja muun vastaavan pesuun. Säiliötilavuus 0,6 litraa. Kaada Kärcher-pesuaine suoraan vaahdottimeen, kiinnitä suutin pesukahvaan ja levitä vaahto. Pesuaineen annostelu voidaan helposti säätää vaahdottimesta. Suihkun tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Sopii kaikkiin K 2 - K 7-sarjojen kuluttajapainepesureihin. Ihanteellinen käytettäväksi Kärcher Ultra Foam Cleaner -pesuaineen kanssa.

Ominaisuudet ja edut
0,6 litran säiliö
  • Pitkät käyttöjaksot ilman säiliön täyttöä.
Helppo pesuaineen vaihto
  • Hyvin käyttäjäystävällinen.
Tehokas puhdistusvaahto
  • Helppoa erilaisten pintojen puhdistusta.
Pesuaineen annosteluyksikkö
  • Pesuaineen kulutus riippuu käytöstä.
Läpinäkyvä pesuainesäiliö
  • Sisältö näkyvissä
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Antrasiitti
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 93 x 201 x 184
Yhteensopivuus Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Kasvihuoneet
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Terassi
  • Kaihtimet/rullaverhot
  • Kulkuväylät
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Matkailuautot
