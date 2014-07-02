FJ 6 -vaahdotin
FJ 6 -vaahdotin pesemiseen tehokkaasti vaahdon avulla. Sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen esim. Autojen ja moottoripyörien pinnoille sekä puu- ja julkisivupinnoille.
FJ 6 -vaahdotin sopii pesuaineen levittämiseen esimerkiksi maali-, lasi- ja kivipinnoille. Ihanteellinen ajoneuvojen, puutarhakalusteiden, julkisivujen, portaikkojen, asuntovaunujen, seinien, kiveysten ja muun vastaavan pesuun. Säiliötilavuus 0,6 litraa. Kaada Kärcher-pesuaine suoraan vaahdottimeen, kiinnitä suutin pesukahvaan ja levitä vaahto. Pesuaineen annostelu voidaan helposti säätää vaahdottimesta. Suihkun tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Sopii kaikkiin K 2 - K 7-sarjojen kuluttajapainepesureihin. Ihanteellinen käytettäväksi Kärcher Ultra Foam Cleaner -pesuaineen kanssa.
Ominaisuudet ja edut
0,6 litran säiliö
- Pitkät käyttöjaksot ilman säiliön täyttöä.
Helppo pesuaineen vaihto
- Hyvin käyttäjäystävällinen.
Tehokas puhdistusvaahto
- Helppoa erilaisten pintojen puhdistusta.
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Pesuaineen kulutus riippuu käytöstä.
Läpinäkyvä pesuainesäiliö
- Sisältö näkyvissä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|93 x 201 x 184
|Yhteensopivuus
|Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Kasvihuoneet
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Terassi
- Kaihtimet/rullaverhot
- Kulkuväylät
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Matkailuautot