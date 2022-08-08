Ajotien puhtaanapito

Autotalliin johtava ajotie on usein paikka, johon kerääntyy irtolikaa. Lakaisukone on ihanteellinen ratkaisu tähän tehtävään: se lakaisee ja kerää talteen lehdet, havut, pölyn, hiekoitushiekan ja muun irtonaisen aineksen. Laitteen säädettävä kahva takaa oikean korkeuden sekä työergonomian. Jos ajoväylä on erittäin likainen, lakaisukoneen käytön jälkeen alueen voi pestä myös painepesurilla. Kun painepesurin kanssa käytetään kivenpuhdistusainetta, saadaan myös pinttynyt lika (kuten piki, tiesuola) irtoamaan. Painepesuriin voi liittää myös erilaisia harjoja tai pintapesureita, jos lika kaipaa vielä manuaalista harjausta veden paineen lisäksi.