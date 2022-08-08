Autotallin siivous ja oven puhdistus
Autotalliin kertyy helposti likaa, varsinkin jos sitä käytetään myös työtilana. Autotallin ovi kerää pölyä ja likaa kuin magneetti, sillä sitä ei useinkaan ole kunnolla sääsuojattu. Kokosimme vinkkejä, joiden avulla pääset vaivattomasti eroon liasta autotallissa – olipa käyttämäsi siivousväline märkä-kuivaimuri, painepesuri tai höyrypesuri. Näitä ohjeita noudattamalla saat autotallisi ja työpajasi kätevästi puhtaaksi.
Kuinka usein autotallin ovi tulisi pestä?
Puhdistus olisi hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa. Mikäli asut alueella, jossa sää vaihtelee paljon, kannattaa ovi putsata useamminkin. Siivoustiheys riippuu autotallin suojauksesta ja paikallisen ilmaston ääriolosuhteista. Erityisen kylmät talvet, tulvat, raekuurot tai voimakkaat tuulet voivat tuoda mukanaan runsaasti likaa, joten ovi kannattaa puhdistaa tiheämmin. Siistiminen ei ole vain esteettinen seikka – se on myös tärkeää autotallin oven moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Ovelle kertynyt lika voi haitata oven toimintaa, jos sen osat tukkeutuvat esimerkiksi siitepölyn tai pinnalle pysyvästi kertyneen, pinttyneen lian vuoksi.
Oven pesun menetelmät
Autotallin ovi voidaan pestä perinteisesti eli käsin harjaamalla lämpimän veden sekä astianpesuaineen avulla. Tämä voi kuitenkin viedä paljon aikaa ja energiaa. Jos haluat saada erittäin likaisen oven näyttämään lähes uudelta, suosittelemme sen pesemistä painepesurilla. Tämä laite poistaa pinttyneimmänkin lian säädettävän työpaineen ansiosta. Pesukahvassa on valittavissa kolme painetasoa, josta valita sopiva sen mukaan, mihin pesukohteeseen laitetta halutaan käyttää. Herkemmille pinnoille on olemassa matalampi painetaso, joka voidaan ottaa käyttöön ilman, että laitetta tarvitsee laskea maahan. Kestävämmille materiaaleille voit valita korkeamman paineen, joka tekee puhdistuksesta tehokasta ja nopeaa.
Huomioi materiaalit
Kun peset autotallin ovea, sinun tulisi kiinnittää huomiota mistä materiaalista se on tehty.
- Maalatuille teräsoville on suositeltavaa käyttää erikoispuhdistusainetta maalipinnan kiillotukseen. Jälkikäteen voidaan lisätä vielä kiilloke.
- Puisen oven pesun jälkeen, odota sen kuivumista kunnolla, jonka jälkeen voit viimeistellä oven vahalla.
- Jos ovi on muovinen autotallin, siihen voi tehdä pesun jälkeen jälkikäsittelyn muovipintaa suojaavalla aineella.
Puhdista myös ikkunat
Autotallien pieniä ikkunoita ei tule unohtaa perusteellisessa siivouksessa. Jos autotallin ovissa on pleksilasista tehtyjä ikkunaruutuja, tulee muistaa, että ne ovat alttiita säälle ja kulutukselle. Näiden muovilasien perusteelliseen puhdistamiseen voidaan käyttää painepesuria, mutta muista säätää työpaine matalaksi, jotta ikkunat eivät vahingoitu.
Lasiset ikkunaruudut voi pestä myös höyrypesurilla, joka on täysin kemikaaliton tapa siivota, ja varmistaa puhtaan lopputuloksen pelkällä vedellä. Laitteen avulla höyrystät ikkunan pinnan tasaisesti, jonka jälkeen voit käyttää mikrokuituliinaan käärittyä käsisuutinta lian poistamiseen. Tämän jälkeen höyrystynyt vesi tulee poistaa lastalla tai kuivalla mikrokuituliinalla. HUOM! Älä käytä höyrypesuria pleksilaseille, sillä yli 100 °C:n lämpötila voi vahingoittaa niitä.
Ikkunoiden pesu onnistuu kätevästi ikkunapesurillamme, joka soveltuu erikokoisille lasipinnoille. Vaihdettavalla työleveydellä saat puhdistettua myös pienemmät ikkunat vaivattomasti. Ikkunanpesuaineemme on suunniteltu erityisesti lasipinnoille, joten se jättää jälkeensä kirkkaan ja raidattoman pinnan.
Ajotien puhtaanapito
Autotalliin johtava ajotie on usein paikka, johon kerääntyy irtolikaa. Lakaisukone on ihanteellinen ratkaisu tähän tehtävään: se lakaisee ja kerää talteen lehdet, havut, pölyn, hiekoitushiekan ja muun irtonaisen aineksen. Laitteen säädettävä kahva takaa oikean korkeuden sekä työergonomian. Jos ajoväylä on erittäin likainen, lakaisukoneen käytön jälkeen alueen voi pestä myös painepesurilla. Kun painepesurin kanssa käytetään kivenpuhdistusainetta, saadaan myös pinttynyt lika (kuten piki, tiesuola) irtoamaan. Painepesuriin voi liittää myös erilaisia harjoja tai pintapesureita, jos lika kaipaa vielä manuaalista harjausta veden paineen lisäksi.
- Lakaise alue lakaisukoneella ennen painepesurilla työstämistä.
- Jos ajotie on erittäin likainen, käytä kivipinnoille sopivaa puhdistusainetta.
- Voit myös käyttää painepesuria yhdessä esimerkiksi pesuharjan tai terassipesurin kanssa.
Autotallin työpisteen siivous
Autotallia käytetään usein erilaisiin tee-se-itse-projekteihin, joka lisää helposti kertyvän roskan, lian ja pölyn määrää. Lisäksi tilaan kertyy helposti myös esimerkiksi erilaisia laitteita ja työkaluja, jotka eivät loppujen lopuksi olekaan käytössä. Ensimmäinen tehtävä onkin kartoittaa nämä ylimääräiset tarvikkeet ja löytää niille uusi sijoituspaikka. Kun jäljelle jäävät vain ne esineet, jotka ovat aktiivisessa käytössä, siivous ja järjestely sujuvat paljon sujuvammin – ja tarpeelliset tavarat ovat helposti löydettävissä. Erilaiset hyllyjärjestelmät helpottavat tee-se-itse-miehen tai -naisen työpisteen siisteyttä. Kun tila on ensin järjestelty ja tavarat paikoillaan, voi aloittaa itse siivouksen.
Autotallin siivouksen vaiheet
Useimmissa autotalleissa on betonilattiat, koska ne ovat melko kestäviä ja helppoja puhdistaa. Betonisen lattian siivous on järkevä aloittaa käymällä se läpi lakaisukoneella. Tämä estää irtonaisten roskien, kuten pölyn tai lehtien, kulkeutumisen sisälle taloon. Vaihtoehtoisesti voit käyttää märkä-kuivaimuria, joka imee tehokkaasti niin kuivat kuin märät liat. Laadukas märkä-kuivaimuri on oikea valinta erityisesti autotallin työnurkkauksille, joissa pienet metalliesineet päätyvät usein lattialle. Kaikki märkä-kuivaimurimme on varustettu leveällä, joustavalla imuletkulla, mikä mahdollistaa vaivattoman imuroinnin ilman huolta letkun tukkeutumisesta.
Jos tila on erittäin likainen, tai sinne on kertynyt talven jäljiltä tiesuolaa, painepesuri tekee ihmeitä betonilattian puhdistuksessa. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että autotallista löytyy lattiakaivo, jotta likainen vesi pääsee helposti valumaan pois. Roiskeiden välttämiseksi painepesuriin kannattaa liittää terassipesuri. Jäljelle jäävän veden poistamiseen voidaan käyttää märkä-kuivaimuria.
Miten eroon öljytahroista?
Missä tahansa moottoriöljyä käytetään, voi vuotoja sattua ja lattialle saattaa muodostua öljylätäköitä. On ensiarvoisen tärkeää, että nämä öljyläikät imeytetään sidosaineella ja hävitetään oikeaoppisesti sekä ympäristöä kunnioittaen. Jäljelle jääneet tahrat voi puhdistaa käsittelemällä ne sappisaippuan ja kuuman veden seoksella. Kaada ensin seos tahran päälle ja anna sen vaikuttaa hetken, minkä jälkeen harjaa tahraa varovasti kuumalla vedellä ja sienellä.