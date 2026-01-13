Painepesuriin liitettävä PS 30 Plus -pesuharja sopii erinomaisesti pinttyneen lian poistamiseen pieniltä ja keskikokoisilta alueilta. Kolme sisäänrakennettua korkeapainesuutinta eivät ainoastaan ​​takaa häikäiseviä tuloksia, vaan tarjoavat myös optimaalisen alueen suorituskyvyn. Jotta kaikki kulmat ja reunat voidaan puhdistaa tehokkaasti ja vaivattomasti, sivusuutinta voidaan kääntää 40 astetta. Tämä samalla suojaa käyttäjää kaikilta roiskevedeltä. Kompaktin suunnittelun ansiosta PS 30 Plus sopii erityisen hyvin portaiden puhdistamiseen. Pesurin harjapää on myös liikkuva ja joustava. Sitä voidaan kääntää 360 astetta vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseksi. Kaikki sileät pinnat voidaan kuivata integroidulla kumilastalla puhdistuksen jälkeen. Tämä poistaa ylimääräisen likaisen veden nopeasti ja tekee pinnat heti käyttövalmiiksi.