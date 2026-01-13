PS 30 Plus -pesuharja
PS 30 plus -pesuharja poistaa itsepäisenkin lian vaivatta kolmen korkeapainesuuttimen avulla. Kiitos kääntyvän sivusuuttimen, kaikki kulmat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti.
Painepesuriin liitettävä PS 30 Plus -pesuharja sopii erinomaisesti pinttyneen lian poistamiseen pieniltä ja keskikokoisilta alueilta. Kolme sisäänrakennettua korkeapainesuutinta eivät ainoastaan takaa häikäiseviä tuloksia, vaan tarjoavat myös optimaalisen alueen suorituskyvyn. Jotta kaikki kulmat ja reunat voidaan puhdistaa tehokkaasti ja vaivattomasti, sivusuutinta voidaan kääntää 40 astetta. Tämä samalla suojaa käyttäjää kaikilta roiskevedeltä. Kompaktin suunnittelun ansiosta PS 30 Plus sopii erityisen hyvin portaiden puhdistamiseen. Pesurin harjapää on myös liikkuva ja joustava. Sitä voidaan kääntää 360 astetta vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseksi. Kaikki sileät pinnat voidaan kuivata integroidulla kumilastalla puhdistuksen jälkeen. Tämä poistaa ylimääräisen likaisen veden nopeasti ja tekee pinnat heti käyttövalmiiksi.
Ominaisuudet ja edut
Kääntyvä sivusuutin
- Siivousta ilman roiskeita jokaista nurkkaa ja reunaa myöten.
360 astetta kiertyvä harjapää
- Täysi mukautuvuus hankalapääsyisissä paikoissa.
Kolme painesuutinta
- Itsepäisen lian tehokas siivous.
Kompakti suunnittelu
- Mahdollistaa helpon siivouksen kapeissa tiloissa.
Korkean paineen ja manuaalisen harjauksen yhdistelmä
- Takaa tehokkaan siivoustuloksen verrattuna perinteisiin hankaimiin
Kumilasta
- Likaveden helppo poisto. Voidaan vaihtaa ilman työkalua.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|749 x 264 x 768
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Power
Käyttökohteet
- Portaat
- Terassi
- Parveke