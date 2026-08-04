Ikkunanpesuainetiiviste, 500ml

0,5 litran pullo lasinpuhdistusainetta raidattoman lopputuloksen saamiseksi kaikille lasi- ja peilipinnoille. Poistaa pinttyneet tahrat kuten rasvan ja sormenjäljet. Sekoitussuhde 1:10.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 65 x 65 x 210
Ikkunanpesuainetiiviste, 500ml
Ikkunanpesuainetiiviste, 500ml
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Ristikkoikkunat
  • Peilit
  • Lasipöydät
  • Lasiset suihkuseinät