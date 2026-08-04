Ikkunanpesuainetiiviste, 500ml
0,5 litran pullo lasinpuhdistusainetta raidattoman lopputuloksen saamiseksi kaikille lasi- ja peilipinnoille. Poistaa pinttyneet tahrat kuten rasvan ja sormenjäljet. Sekoitussuhde 1:10.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|65 x 65 x 210
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Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Ristikkoikkunat
- Peilit
- Lasipöydät
- Lasiset suihkuseinät